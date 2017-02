Mãn nhãn với màn trình diễn của chiến đấu cơ MiG-35

Trong khu vực tổ hợp sản xuất tại Lukhovitsy, ngoại ô Moscow, tập đoàn MiG đã chính thức giới thiệu chiến đấu cơ MiG-35. Đây là phiên bản cải tiến mới nhất của MiG-29, dòng máy bay chiến đấu hạng nhẹ nổi tiếng của Nga.

Phóng viên từ hơn 30 quốc gia trên khắp thế giới đã có mặt trong lễ ra mắt máy bay MiG-35. Bên cạnh mẫu hoàn chỉnh, nhà sản xuất MiG còn trưng bày 3 chiếc MiG-35 trong quá trình chế tạo, bao gồm mẫu chỉ có khung thân, mẫu được gắn cánh và phiên bản gần hoàn thiện.

Tiêm kích MiG-35 có bề ngoài tương tự mẫu tiêm kích tiền nhiệm MiG-29K / KUB và MiG-29M / M2. Hệ thống động cơ của MiG-35 là động cơ RD-33MK được phát triển bởi tâp đoàn Klimov.

Xét về mặt tổng thể thì MiG-35 có thể là một biến thể hiện đại hóa sâu của MiG-29

Mẫu tiêm kích này được trang bị 6 quả R-73M và hai tên lửa RVV-AE. MiG-35 có thể mang 7 tấn vũ khí trên 9 giá treo, bao gồm nhiều loại tên lửa đối không, đối đất, đối hải, bom thông minh và cả vũ khí laser. Máy bay còn được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) Zhuk-AM do hãng Phazotron chế tạo.

MiG-35 sẽ là ngôi sao sáng tiếp theo của Không quân Nga

MiG-35 sẽ gia nhập Không quân Nga vào năm 2018 và việc sản xuất hàng loạt hàng loạt dự kiến bắt đầu một năm sau đó. Nga cũng đang cân nhắc khả năng xuất khẩu MiG-35. Bulgaria, Ba Lan và Slovakia có thể là những khách hàng đầu tiên, vì những nước này cũng đang sử dụng máy bay MiG-29, "người tiền nhiệm" của MiG-35.

G.L

Tổng hợp