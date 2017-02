Điều gì xảy ra nếu không tắt điện thoại trên máy bay?

Việc cấm hay cho phép sử dụng điện thoại di động trên máy bay đã được bàn luận rất nhiều khi mà ngành hàng không đang tìm cách bắt kịp với những công nghệ đang thay đổi từng ngày. Trước mỗi chuyến bay, tiếp viên sẽ yêu cầu hành khách chuyển điện thoại sang chế độ Airplane hoặc tắt hẳn để đảm bảo an toàn. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu hành khách không làm theo hướng dẫn?

Theo TravelandLeisure, khi bay ở khoảng cách trên dưới 10.000 feet (3.048 m), điện thoại của hành khách sẽ tương tác với nhiều cột thu phát sóng dưới mặt đất thay vì một cột duy nhất, hơn nữa tín hiệu điện thoại lúc này được phát rất mạnh, có thể gây tắc nghẽn mạng lưới dưới mặt đất. Tuy nhiên đây không phải là điều khiến cho máy bay có thể rơi.

Kenny Kirchoff, một cựu kỹ sư của hãng Boeing cho biết: "Điện thoại di động không phải là nguyên nhân chính yếu làm rơi máy bay. Vấn đề là khi hành khách gọi điện, nó có thể khiến cho phi công mất tập trung. Trong hai giai đoạn quan trọng nhất của chuyến bay là cất cánh và hạ cánh, phi công phải có sự tập trung cao độ".

Với sự tiến bộ của công nghệ hiện nay, những rủi ro gây bởi điện thoại di động đã trở nên lỗi thời. Vào năm 2014, Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu (EASA) tuyên bố các thiết bị điện tử không phải là mối nguy hiểm đối với các chuyến bay. Tất nhiên các hãng hàng không cũng cần phải kiểm tra và chứng minh được hệ thống liên lạc điện tử trên máy bay của họ không bị ảnh hưởng bởi sóng điện thoại di động.

Rất nhiều hãng hàng không đã vượt qua được bài kiểm tra về độ an toàn của sóng di động, và họ đã cho phép hành khách gọi điện trên máy bay. Hai công ty viễn thông di động AeroMobile và On Air cung cấp dịch vụ này trên các chuyến bay của Emirates, Virgin, British Airways và hơn 27 hãng hàng không khác. Công ty On Air cung cấp dịch vụ trên hơn một nửa số máy bay Airbus A380 trên thế giới.

Vẫn bị hạn chế tại Mỹ

Tuy nhiên, tại Mỹ, Cục Hàng không Liên bang (FAA) vẫn chưa cho phép hành khách gọi điện thoại trên máy bay. Bà Elizabeth Isham Cory, làm việc phòng truyền thông của FAA cho biết: "Liên lạc qua điện thoại di động bị cấm trên các chuyển bay bởi các quy định của FAA và FCC (Ủy ban Truyền thông Liên bang). Lệnh cấm này là vì lý do an toàn. FAA cấm bất cứ thiết bị gì phát ra tín hiệu có chủ đích, trong đó có điện thoại di động. Bởi vì điện thoại di động có thể gây nhiễu điện tử".

Tuy vậy, một nghiên cứu được FAA thực hiện hồi năm 2012 đã kết luận: "Các cơ quan hàng không dân sự báo cáo rằng họ không thấy có sự ảnh hưởng nào của điện thoại di động trên những chuyến bay có đặt trạm thu phát sóng trên khoang lái". Các trạm phát sóng thu nhỏ này được gọi là "picocells". Chúng cho phép hành khách gọi điện mà không ảnh hưởng đến hệ thống điện tử của máy bay.

"Ngày nay có nhiều thiết bị hiện đại (máy tính xách tay, điện thoại…) được bảo vệ để hoạt động liên tục mà không bị gián đoạn. Chúng tôi không có máy đo thần kỳ để biết được trên chuyến bay có chiếc điện thoại nào đang kết nối với mạng di động hoặc mạng Wi-Fi mà không chịu tắt ", chuyên gia an toàn hàng không Allison Markey cho biết.

Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) đã nhận thức được điện thoại di động có thể không gây nguy hại đến chuyến bay, nhưng FCC vẫn chưa quyết định khi nào sẽ gỡ bỏ các quy định cấm đoán. Quy định hiện hành của FCC cấm sử dụng điện thoại trên máy bay đã được thông qua từ hơn 20 năm trước. Quy định được đặt ra để bảo vệ các mạng di động dưới mặt đất tránh bị can nhiễu bởi sóng radio.

Ông Allison cho hay: "Các công nghệ hiện đại đặt trên máy bay ngày nay có thể ngăn chặn sự can nhiễu này. Nó đã được triển khai ở nhiều quốc gia mà không gây ra sự cố nào. Việc gỡ bỏ hoàn toàn là một quyết định mang tính kỹ thuật. Nếu được chấp thuận, nó sẽ cho phép các hãng hàng không cung cấp dịch vụ di động trên chuyến bay theo ý muốn".

Nếu FCC gỡ bỏ quy định hiện hành, nhiệm vụ của các hãng hàng không là phải làm việc với khách hàng để thống nhất dịch vụ nào được triển khai trên máy bay: dữ liệu, văn bản hay âm thanh? FCC từng bày tỏ quan điểm rằng có nhiều hành khách sẽ không thích dịch vụ gọi điện trên máy bay.

Có lẽ lý do chính của việc cấm gọi điện trên máy bay nằm ở yêu cầu của hành khách chứ không phải hạn chế về kỹ thuật. Nhiều hành khách nhìn nhận gọi điện trên chuyến bay giống như bị làm phiền hơn là một tiện ích. Ngồi cạnh một ông khách gọi điện thoại lớn tiếng thậm chí còn kinh khủng hơn là bị người ngồi trước ngả ghế quá nhiều ra phía sau.

Đăng Khoa