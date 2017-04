Apple đang phát triển kính thực tế ảo tăng cường AR?

Trước đó, CEO Tim Cook khẳng định thực tế ảo tăng cường (AR) chính là công nghệ mà Apple đang theo đuổi.

Theo The Next Web, việc Apple đang phát triển kính thực tế ảo tăng cường bị tiết lộ từ một tài liệu do bộ phận môi trường và đảm bảo an toàn thực hiện. Một nhân viên đã phản ánh về sự cố khi thử nghiệm một thiết bị lạ, mắt của người này cảm thấy khó chịu sau khi thử nghiệm một nguyên mẫu thiết bị có tia laser.

Dù không cho biết cụ thể thiết bị đó là gì, nhưng nguồn tin từ Gizmodo khẳng định thiết bị mà Apple đang thử nghiệm tại trụ sở có thể hiển thị hình ảnh 3D trước mắt người dùng.

Trước đó, một trường hợp tương tự cũng xảy ra với một nhân viên khác vào ngày 2/3, tức cách đây hơn 1 tháng. Đặc biệt, anh này cho biết miếng dán niêm phong thiết bị đã bị rách, vì vậy nhiều khả năng nó đã bị làm giả, tất nhiên chúng ta chưa thể kết luận chính xác được.

Việc sử dụng tia laser nhiều khả năng giúp thiết bị theo dõi chuyển động mắt, từ đó điều chỉnh hướng và nội dung dựa trên hướng nhìn của người dùng.

Theo những nguồn tin gần đây, Apple có thể đang thử nghiệm cả kính thực tế ảo VR và thực tế ảo tăng cường AR. Dù không biết chúng có thực sự tồn tại hay không, nhưng ít nhất chúng ta có thể biết rằng Apple đang phát triển một thứ gì đó.

Phúc Thịnh