Thường xuyên đi mát xa, xông hơi cũng có thể gây...vô sinh

Lái xe không mở máy lạnh, công nhân lò bánh mì, thợ hồ, thường xuyên tiếp xúc thuốc trừ sâu, tia xạ hay thói quen mặc quần quá dày, thậm chí là mát xa, xông hơi thường xuyên...là nguyên nhân khiến cho tinh trùng bị yếu hoặc làm tăng khả năng vô sinh ở nam giới.

Từ năm 16 tuổi anh N. V. T làm thợ nhồi bột cho một tiệm bánh mì và đến nay sau 14 năm anh đã trở thành chủ của một lò bánh mì lớn ở Bình Dương. Thế nhưng, trớ trêu thay chính nghề này đã "cướp " đi khả năng làm bố của anh. Theo lời kể của anh N. V. T, sau hai năm lập gia đình dù vợ chồng không có bất kỳ biện pháp tránh thai nào nhưng vẫn không có con. Quá sốt ruột, vợ chồng anh đi khám thì bác sĩ kết luận anh bị teo tinh hoàn do làm việc ở nhiệt độ cao quá lâu.

Cùng cảnh ngộ, anh H. V. K. 28 tuổi ngụ ở Kiên Giang cũng lập gia đình được hơn một năm nhưng không có con. Anh K. đã đến khám tại khoa Nam học của bệnh viện Bình Dân và được bác sĩ kết luận là bị teo tinh hoàn. Được biết, anh K. làm việc trong một lò gạch thủ công từ năm 18 tuổi, do thường xuyên đứng nung gạch ở nhiệt độ cao đã khiến cho tinh hoàn của anh bị teo.

Bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học bệnh viện Bình Dân, cho biết tình trạng teo tinh hoàn, suy giảm tinh trùng do nghề nghiệp không nhiều nhưng nó cũng là một trong những nguyên nhân không nhỏ góp phần làm gia tăng tỷ lệ vô sinh ở nam giới. Tinh hoàn ở nam giới đòi hỏi thấp hơn nhiệt độ của cơ thể từ 1 - 2 độ C, do đó những trường hợp bệnh nhân làm ở những môi trường có nhiệt độ cao quá lâu như các lò bánh mì, thợ luyện kim, thợ hồ, thường xuyên đi mát xa, xông hơi... cũng là yếu tố làm suy giảm tinh trùng và tăng tỷ lệ vô sinh ở nam giới.

"Ở nước ngoài, khi làm việc trong những môi trường như ở các lò luyện kim, luyện thép, lò nung... đều có đồ bảo vệ để chống tác động của môi trường, còn tại Việt Nam yếu tố này chưa được quan tâm nhiều. Chính vì vậy, khi ở trong những môi trường này, nhiệt độ của tinh hoàn tăng lên làm suy tinh hoàn, tinh hoàn bị tổn thương không sản xuất được tinh trùng và dẫn đến tình trạng vô sinh ở nam giới", bác sĩ Dũng cho biết.

Tình trạng suy yếu tinh trùng diễn ra âm thầm chỉ phát hiện được khi tới khám tại các cơ sở y tế.

Bên cạnh đó, nghề chạy xe đường dài cũng làm tăng khả năng vô sinh ở nam giới, bởi nhiệt độ trong ca bin của xe không có máy lạnh có khi lên đến 43-45 độ C. Thay vì phải dùng hệ thống giải nhiệt, thoáng khí nhưng nhiều tài xế xe tải không sử dụng hệ thống này nên làm tăng nhiệt độ trong ca bin.

Theo các bác sĩ, nam giới làm các công việc như thường xuyên tiếp xúc lâu với thuốc trừ sâu, tiếp xúc với điện ly phóng xạ, tiếp xúc với các loại kim lọai nặng và các hóa chất độc hại cũng rất có hại cho tinh hoàn của nam giới.

Hay ở nam giới có thói quen mặc quần quá dày, quần jean hay tại một số công trình cung cấp cho công nhân những bộ quần áo dày để bảo hộ nhưng lại không thông thoáng dẫn đến phát sinh một số bệnh như nấm, viêm nhiễm ở cơ quan sinh dục và làm tăng khả năng vô sinh ở nam giới.

Bên cạnh yếu tố về môi trường nghề nghiệp, những người có bệnh về giãn tĩnh mạch tinh, nhiễm trùng, xuất tinh ngược dòng, sử dụng thuốc kích thích phát triển cơ thể, uống rượu bia nhiều, hút thuốc lá, thường xuyên căng thẳng trong công việc... cũng làm tăng khả năng vô sinh ở nam giới.

Theo bác sĩ Dũng, tình trạng tinh trùng yếu và teo tinh hoàn diễn biến âm thầm nên rất khó nhận biết chỉ có thể phát hiện bệnh qua kiểm tra tại các cơ sở y tế. Một số trường hợp nặng thì thường có những biểu hiện như dương vật kém phát triển, cương dương, giảm ham muốn tình dục, rối loạn phân cố lông mu...

"Để khắc phục tình trạng này thì phải tìm ra được nguyên nhân của nó, nếu do tác động của môi trường bên ngoài thì phải thay đổi môi trường sống. Chế độ dinh dưỡng hợp lý kết hợp với tập thể dục thường xuyên, khoảng từ một đến hai năm chức năng tinh hoàn sẽ hồi phục trở lại nhưng trường hợp bị teo tinh hoàn thì không thể điều trị được", bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng cho biết thêm.

