Nước tăng lực tác động lên cơ thể con người như thế nào?

Giá trị của ngành công nghiệp nước uống tăng lực trên toàn cầu đạt đến 39 tỷ dollar vào năm 2013, và được dự báo sẽ tăng gần gấp đôi lên mức 61 tỷ đô vào năm 2021.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia về sức khỏe tại Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Viện Nhi khoa Hoa Kỳ, loại đồ uống này lại không thực sự "tăng lực" mà ngược lại còn có khả năng đe dọa đến sức khỏe con người; đồng thời khuyến cáo trẻ em không nên uống nước uống tăng lực.

Ngược lại, Hiệp hội nước giải khát Hoa Kỳ cho rằng nước tăng lực là rất an toàn, bởi nhiều thành phần trong đó cũng có thể dễ dàng tìm thấy trong các thực phẩm thông thường, và đã được nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Vậy thì cụ thể những thành phần nguyên liệu đó là gì? Và tác động của chúng lên cơ thể chúng ta như thế nào? Hãy cùng VnReview.vn tìm hiểu thông tin về loại nước uống này qua bài viết trên trang CNN mới đây.

Qua nhiều năm trời nghiên cứu, các chuyên gia trong đó có Tiến sỹ John Higgins - một bác sỹ tim mạch tại Trường Y McGovern thuộc Trung tâm khoa học và sức khỏe Đại học Texas - đã có thể giải đáp được phần nào thắc mắc này. Theo đó, hầu hết các loại đồ uống tăng lực chứa một lượng lớn caffeine, đường, vitamins (chủ yếu có B), các chất kích thích được cho phép như guarana - một loại cây trong rừng Amazon (đã bị cho vào danh sách thuốc cấm NCAA 2016-2017), taurine - một loại amino axit có trong thịt và cá, và L-carnitine - một chất có trong cơ thể con người có nhiệm vụ chuyển hóa mỡ thành năng lượng.

Đáng chú ý, hàm lượng vitamins, amino axit và thảo dược trong nước tăng lực cao hơn nhiều so với trong đồ ăn và thực vật, do đó tác động của chúng khi kết hợp với caffeine có thể tăng lên, và cần nghiên cứu sâu hơn để xác định xem liệu những nguyên liệu nêu trên sẽ hòa trộn lẫn nhau và tác động xấu thế nào đến sức khỏe chúng ta.

Các nhà khoa học cũng cảnh báo mọi người cần phải đề phòng, bởi với một số nhóm người nhất định, đặc biệt là trẻ dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai, người mẫn cảm hay khó tiêu thụ caffeine, hay những người đang sử dụng thuốc, nước uống tăng lực có thể là một mối đe dọa tiềm tàng.

Trước những cáo buộc này, Hiệp hội nước giải khát Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng toàn thế giới đã và đang uống nước tăng lực trong hơn 25 năm qua và chưa có vấn đề gì xảy ra. Họ khẳng định nước uống tăng lực đã được nghiên cứu kĩ càng và được chứng nhận an toàn bởi các cơ quan chính phủ trên toàn thế giới, trong đó có Hiệp hội An toàn thực phẩm châu Âu (EFSA).

Các nhà phân phối nước tăng lực hàng đầu Hoa Kỳ sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Liên bang trong việc ghi rõ nhãn hiệu đồ uống, trong đó có thông tin về tổng lượng caffeine. Được biết, trong năm 2015 vừa qua, EFSA đã kết luận rằng không có chuyện các nguyên liệu trong nước uống tăng lực (như taurine) làm tăng tác động của caffeine.

Những gì xảy ra trong cơ thể sau khi uống nước uống tăng lực quá mức?

Nước uống tăng lực có thể làm tăng mức độ stress, tăng nhịp tim, tăng áp lực máu, đồng thời làm máu đặc hơn, nhiều khả năng do caffeine đã tương tác với các nguyên liệu khác như taurine. Taurine là một amino axit phổ biến, có tác động đến lượng nước và khoáng chất trong máu. Đồng thời, một lượng nhỏ guarana - một loại cây từ rừng Amazon - khi được thêm vào nước uống tăng lực có chứa caffeine sẽ làm tăng hàm lượng caffeine trong nước.

Gần đây, đã có nhiều báo cáo cho biết nhiều người đã bị ngưng tim đột ngột (do tắc động mạch) sau khi uống nhiều hơn 1 loại nước uống tăng lực, và các bác sỹ không tìm được nguyên nhân gì ngoại trừ hàm lượng caffeine và taurine cao bất thường trong máu.

Từ đó có thể thấy có khả năng tương tác giữa caffeine và các nguyên liệu khác trong nước tăng lực sẽ tác động lên động mạch, ngăn không cho chúng co giãn đẩy máu, đặc biệt trong khi tập thể thao. Điều này rất nguy hiểm, bởi các mạch máu trong quả tim của chúng ta cần phải giãn nở trong khi tập thể thao để đưa được nhiều máu đến tim hơn.

Một nghiên cứu khác được xuất bản trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ mới đây cũng đã cho thấy việc tiêu thụ 32 ounces (tương đương khoảng 946 ml) nước tăng lực còn dẫn đến việc thay đổi hoạt động điện giải của tim và tăng áp suất máu so với việc tiêu thụ các nước uống khác có cùng hàm lượng caffeine.

Ảnh hưởng cả não bộ

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, tiêu thụ một lượng từ 200g caffeine trở lên sẽ dẫn đến ngộ độc caffeine với các triệu chứng căng thẳng, mất ngủ, kích thích đường tiêu hóa, co giật cơ, bồn chồn... Quân đội Hoa Kỳ đã cảnh báo các binh sỹ hạn chế uống nước tăng lực do chúng có liên quan đến chứng mất ngủ, về lâu dài sẽ gây mệt mỏi, ảnh hưởng đến công việc. Những binh sỹ uống từ 3 lon nước tăng lực trở lên/ngày chỉ ngủ được dưới 4 tiếng/đêm, ít hơn nhiều so với những người chỉ uống ít hơn 2 lon/ngày, do đó họ được khuyến cáo chỉ nên nạp không quá 200 mgr caffeine/4 tiếng và không quá 800 mgr/ngày.

Vậy chúng ta nên uống bao nhiêu nước tăng lực mỗi ngày?

Với trẻ từ 12-18 tuổi: không nên vượt quá 100 mgr caffeine/ngày. Nếu vượt quá sẽ dẫn đến tăng huyết áp ở trẻ nhỏ.

Với người lớn: tối đa 400 mgr/ngày, tuy nhiên không nên uống nhiều hơn 1 lon/ngày.

Đối với các vận động viên trẻ, các nhà khoa học khuyến cáo không nên dùng nước tăng lực trong hoặc sau khi tham gia hoạt động thể chất.

Gustavo