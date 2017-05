Các bộ phận cơ thể đang dần được sản xuất hàng loạt

Chúng ta đang tiến gần đến sản xuất hàng loạt các loại xương, cơ quan chức năng và mô cấy ghép.

Theo Bloomberg, qua hơn một thập kỷ, giờ đây các nhà nghiên cứu y học đã có thể tạo ra một số loại tế bào sống cụ thể với các máy in 3D. Cụ thể, một vài công ty đang tiến gần hơn đến việc sản xuất hàng loạt các mô có bậc cao (như xương, sụn, các cơ quan chức năng) và các bộ phận khác của cơ thể, bao gồm mô cấy ghép.

Các phương pháp điều trị y khoa cụ thể, điều trị cho các bệnh nhân dựa trên gen, môi trường, và lối sống của họ, có thể báo trước sự kết thúc việc hiến tạng và giải quyết các vấn đề khác.

Dưới đây là một vài công ty tiêu biểu với các dự án "sản xuất đặc biệt" của họ cho cơ thể con người:

Organovo Holdings Inc.

Trụ sở chính ở San Diego (Mỹ); với 120 nhân viên.

Organovo đã ghép thành công mô gan của người vào chuột để điều trị chứng suy gan mãn tính. Trong khi chờ đợi các thử nghiệm trên người thành công, các ứng dụng có thể thực hiện được cho các bệnh do di truyền như chứng bệnh hemophilia (chứng huyết hữu, hay còn gọi là bệnh ưa chảy máu), với thị trường trị giá 3 tỷ USD.

Đồng sáng lập Gabor Forgacs, người tiên phong trong lĩnh vực in sinh học, đồng thời là giáo sư tại Đại học Missouri, đã nhận được hơn 100 triệu đô la tài trợ cho việc phát triển các mô in 3D. Công ty 10 năm tuổi này đã sử dụng các mô in sinh học để kiểm tra độc tính và hiệu quả của thuốc thay cho các công ty lớn trong ngành dược bao gồm cả Bristol-Myers Squibb Co. và Merck & Co.

Organovo dự định bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trên cơ thể người vào năm 2020. Đồng thời, phát triển các mô xương có thể in được hỗ trợ cho nghiên cứu các bệnh về xương và đồng phát triển in mô da người 3D với L'Oréal SA.

Aspect Biosystems Ltd.

Trụ sở chính ở Vancouver (Canada); với 15 nhân viên.

Aspect đã in các tế bào mô để tạo ra các cấu trúc tương tự như các bộ phận của cơ thể người, chẳng hạn như đường hô hấp hoặc sụn (đĩa) chêm, để thúc đẩy việc nghiên cứu dễ dàng hơn trong các phương pháp điều trị bệnh, chẳng hạn như bệnh hen suyễn hoặc rách cơ. Một ví dụ minh họa là bằng cách lấy tế bào cơ từ phổi, công ty đã xây dựng các mô hô hấp phản ứng giống với cách mà cơ thể người phản ứng với thuốc xịt hen xuyễn thông thường.

Đứng sau công ty này là tiến sĩ Kỹ thuật lập dị Tamer Mohamed, đồng sáng lập Aspect vào năm 2013 với các chuyên gia về công nghệ nano và sinh học. Họ đã hợp tác với một công ty con của Johnson & Johnson để phát triển mô bằng các máy in được tùy biến mạnh mẽ.

Trọng tâm của hợp tác với Johnson & Johnson là nguyên mẫu sụn (đĩa) chêm nhân tạo có thể được cấy ghép mà không cần các phẫu thuật đầu gối mổ hở với chi phí cao. Công ty chưa đưa ra thời gian cụ thể cho các thử nghiệm trên cơ thể người, mặc dù Mohamed nói ông hy vọng sẽ tiến hành trong vài năm tới.

Materialise NV

Trụ sở chính ở Leuven (Bỉ), với 1.400 nhân viên.

Materialise là công ty thiết kế các mô cấy ghép in 3D tùy biến, hướng dẫn phẫu thuật, và các thiết bị y tế khác. Công ty đang chờ sự phê duyệt của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho mô cấy ghép được thiết kế cho xương liên kết (xương liên kết là một xương gồm nhiều xương chức năng liên kết với nhau). Đồng thời, Công ty đang bắt đầu xem quy trình phê duyệt cho các vết cắt khí quản có nghĩa là giữ cho khí quản hở.

Giám đốc điều hành Fried Vancraen đã thành lập công ty trị giá 440 triệu đô la vào năm 1990 và đã liên kết cùng với nhiều công ty bao gồm Siemens AG và UL LLC để phát triển hoặc sản xuất thiết bị y tế. Đôi khi, các vật dụng được sản xuất rất đơn giản như kính hoặc máy trợ thính; đôi khi chúng là các mô hình được thiết kế riêng cho từng cơ quan chức năng của con người được để trợ giúp các bác sĩ phẫu thuật nhận ra những rắc rối tiềm ẩn.

Materialise cho biết một loạt các nghiên cứu sắp tới sẽ củng cố các trường hợp cấy ghép xương với FDA. Trở ngại tiếp theo sẽ là thuyết phục các công ty bảo hiểm y tế bảo hiểm cho các thiết bị được in 3D này.

Các thành tựu y học trong in 3D các loại xương, cơ quan chức năng và các mô cấy ghép của con người đang có những bước đột phá, hứa hẹn giúp cho các bệnh của con người được điều trị tốt hơn với chi phí hợp lý hơn bằng các phương pháp mới.

Minh Hiếu