Tầm nhìn của ông Tập Cận Bình về phát triển khoa học công nghệ

Sau khi tàu vũ trụ Thần Châu 1 (Tianzhou 1) thử nghiệm thành công với khí ga hydrate tự nhiên, các thành tựu về khoa học công nghệ gần đây của Trung Quốc đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc.

Tàu vũ trụ Thần Châu 1 chỉ là màn khởi động trong kế hoạch làm chủ không gian của Trung Quốc

Hãy cùng nhìn lại những phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về biến Trung Quốc trở thành cường quốc về khoa học và công nghệ từ tổng hợp của China Daily qua bài lược dịch của VnReview.vn dưới đây.

Giấc mộng Trung Hoa

Trung Quốc đang trên đà tự khẳng định mình là một trong những quốc gia sáng tạo nhất thế giới vào năm 2020 và trở thành quốc gia số một về sáng tạo vào năm 2030, trước khi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cường quốc hàng đầu về khoa học và công nghệ trong dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 2049. (Trích từ bài phát biểu về Tầm nhìn quốc gia với KHCN ngày 30/5/2016)

Hợp tác toàn cầu

Chúng ta sẽ khởi động "kế hoạch hợp tác hành động một vành đai và một con đường về hoa học công nghệ và đổi mới" (The Belt and Road Science Technology and Innovation Cooperation Action Plan), trong đó bao gồm cả Sáng kiến Trao đổi giữa con người và con người về Khoa học và Công nghệ, Sáng kiến về phòng thí nghiệm chung, Sáng kiến về Công viên hợp tác khoa học và Sáng kiến về Chuyển giao công nghệ. (Trích bài phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Hợp tác Quốc tế về Vành đai và Con đường vào ngày 14/5/2017).

Vai trò của KHCN

Khoa học và công nghệ là nền tảng để một quốc gia trở nên hùng mạnh, các doanh nghiệp cần nó để thành công và người dân cần nó để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tiếp cận theo hướng đổi mới

Để đi tới đích, một quốc gia phải có tầm nhìn toàn cầu, từng bước xây dựng chiến lược phát triển một cách kịp thời, tự tin trong đổi mới và phải giành vị trí dẫn đầu trong các học thuyết và khám phá chưa từng được công bố.

Ông Tập Cận Bình đang phát biểu tại Diễn đàn hợp tác quốc tế về Vành đai và Con đường

Đánh giá tài năng

Để trở thành cường quốc đứng đầu thế giới về KHCN, Trung Quốc cũng phải giành vị trí số một về xếp hạng đối với các học viện hàng đầu, các trường đại học đi theo hướng nghiên cứu và các doanh nghiệp hướng tới sự đổi mới. Điều này cũng hỗ trợ cho việc tạo ra một lượng đáng kể việc đứng tên các nghiên cứu chưa từng được công bố (original research).

Lưu ý: Các đoạn trên được trích từ bài phát biểu về Tầm nhìn quốc gia với KHCN ngày 30/5/2016.

Kỳ vọng vào lực lượng lao động

Tất cả những người làm việc về KHCN ở Trung Quốc sẽ phải cống hiến mọi nguồn lực vô tận của họ để giúp hồi sinh quốc gia Trung Hoa về với hào quang mà quốc gia này đã từng giành được trước đây. (Trích phần nhấn mạnh trong buổi thăm triển lãm thành tựu KHCN của Trung Quốc trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 giai đoạn 2011-2015).

Máy bay thương mại ARJ21 do Trung Quốc sản xuất

Khám phá vũ trụ

Khám phá vũ trụ rộng lớn, phát triển các chương trình không gian và trở thành một cường quốc về không gian vũ trụ luôn là giấc mơ mà Trung Quốc đang phấn đấu và hướng đến. Các kỹ sư và nhà khoa học về không gian phải nắm mọi cơ hội chiến lược và tiếp tục đổi mới/sáng tạo để cống hiến hơn nữa cho sự phát triển tổng thể của quốc gia và lợi ích của nhân loại. (Trích bài phát biểu tại Ngày Không gian lần đầu của Trung Quốc vào 24/4/2016).

Sáng tạo trong kỷ nguyên Internet

Là một trong những sáng tạo vĩ đại nhất của thế kỷ 20, Internet đang mang lại những cơ hội to lớn cho mọi người trong công việc lẫn trong cuộc sống, thúc đẩy đổi mới và phát triển trong nhiều lĩnh vực. Các doanh nghiệp phải được khuyến khích sử dụng Internet để chuyển đổi loại hình phát triển và sáng tạo của họ về công nghệ, dịch vụ và mô hình doanh nghiệp. (Trích phát biểu trong chuyến tham quan Triển lãm Light of the Internet ở Ô Trấn, Triết Giang, Trung Quốc vào ngày 26/12/2015).

Độc lập về sáng tạo

Máy bay chiến đấu tàng hình J-31 của Trung Quốc do tập đoàn Shenyang Aircraft Corporation (SAC) phát triển với kích cỡ tương tự F-35, đạt tầm hoạt động khoảng 1.247 km, có thể vận chuyển 28 tấn vũ khí và tốc độ tiệm cận mức Mach 1.8 (hơn 2.205 km/h).

Chúng ta (ám chỉ người Trung Quốc) phải dựa vào chiến lược về đổi mới để làm đà phát triển. Trong đó, sự độc lập về đổi mới sáng tạo là cốt lõi của chiến lược này và là thứ mang tính tiên quyết để loại bỏ các trở ngại về hệ thống và máy móc, cũng như giải phóng mọi tiềm lực to lớn về KHCN trong vai trò là lực lượng chính của quá trình sản xuất. (Trích bài phát biểu tại hội nghị về Học viện Khoa học và Học viện Kỹ thuật Trung Quốc ngày 9/6/2014).

Vai trò của kỹ thuật

Kỹ thuật là một sức mạnh để thay đổi thế giới và giúp Trung Quốc sớm đạt được sự tiến bộ nhanh chóng về kinh tế và xã hội. Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới kỹ thuật, tăng cường các hợp tác chính phủ, bán chính phủ và phi chính phủ trong lĩnh vục này, để sớm trở thành một phần trong nhiều dự án hợp tác về KHCN toàn cầu và cải thiện về đào tạo nhân lực. (Trích từ phát biểu tại Hội thảo quốc tế về Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ vào ngày 3/6/2014).

