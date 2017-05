“Kiện tướng cờ vây” AlphaGo tuyên bố nghỉ hưu

AlphaGo là trí thông minh nhân tạo do Google phát triển đã từng đánh bại kiện tướng cờ vây số một thế giới Ke Jie trong một trận đấu ba hiệp.

Sau khi giành được thắng lợi vẻ vang đó, trí thông minh nhân tạo này đã quyết định sẽ rời xa những trận thi đấu cờ vây. Các nhà phát triển AlphaGo thuộc trung tâm nghiên cứu DeepMind của Google từ giờ sẽ tập trung vào việc tạo ra những thuật toán cao cấp chung để giúp các nhà khoa học tìm ra cách chữa các căn bệnh hiểm nghèo cũng như nghiên cứu cách giảm thiểu việc tiêu thụ năng lượng và tạo ra một cuộc cách mạng về vật liệu.

Trước khi hoàn toàn rời xa môn cờ vây, nhóm này dự kiến sẽ xuất bản một báo cáo vào cuối năm nay, tiết lộ cách thức các nhà phát triển đã chuẩn bị cho AI này như thế nào trước những trận đấu với Ke Jie. Nhóm cũng đang phát triển một công cụ thể hiện cách thức AlphaGo phản ứng với một trường hợp cụ thể trong ván cờ vây với sự giúp đỡ của những kỳ thủ hàng đầu thế giới.

Một thời gian nữa bạn mới có thể đọc được bộ tài liệu và sử dụng công cụ nói trên, tuy nhiên nếu hứng thú với công nghệ này, bạn có thể xem 50 trận đấu AlphaGo tự chơi đối kháng với chính bản thân trong quá trình luyện tập. Đừng quên, để có được ngày hôm nay, các nhà phát triển đã nạp vào trí tuệ của AlphaGo những nước cờ để nó có thể học hỏi và ngày càng tiến bộ hơn. Kì thủ Gu Li cho biết những trận đấu đó "không giống bất cứ trận đầu nào anh từng chơi trước kia" và đó chính là những gì mà "[anh] đã tưởng tượng về những trận đấu cờ trong tương lai xa". DeepMind sẽ tải lên 50 trận đấu và chia theo từng gói, 10 trận đầu tiên hiện đã có trên website của trung tâm này.

Theo ICT News