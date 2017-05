14 "siêu thực phẩm" bạn có thể ăn tùy thích mà không lo tăng cân

Theo chuyên gia dinh dưỡng – Tiến sĩ Lisa Young, những loại thực phẩm kì diệu này đa phần nằm trong nhóm rau củ quả không chứa tinh bột. Bà cho biết có ba nguyên nhân chính giải thích cho điều này là chúng chứa nhiều nước đồng thời chứa rất ít calorie và chứa chất xơ khiến bạn cảm thấy no bụng.

4. Dưa chuột

Đây là loại quả chứa chủ yếu là nước đồng thời chỉ chứa 16 calo trong mỗi khẩu phần. Vỏ và hạt dưa chuột chính là nơi chứa hầu hết các giá trị dinh dưỡng, chính vì vậy, bạn nên chọn loại dưa chuột đảm bảo rồi rửa sạch và thưởng thức cả phần vỏ của chúng. Ngoài ra, vỏ và hạt dưa chuột còn cung cấp chất xơ cũng như một dạng vitamin A có lợi cho mắt là beta-caroten.

5. Cà chua

Cà chua có chứa lycopene, một dạng sắc tố hữu cơ tự nhiên giúp chống lại một số bệnh mãn tính của con người. Ngoài lycopene, cà chua còn chứa nhiều vitamin A, vitamin C, vitamin B2 cũng như folate, crom, kali và chất xơ.

Một điều đặc biệt là dù chứa rất nhiều loại chất có lợi cho sức khỏe như trên nhưng một quả cà chua cỡ vừa chỉ chửa khoảng 25 calo.6.

6. Bưởi

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tăng cường tiêu thụ bưởi trong chế độ ăn uống có thể giúp giảm cân. Đó chính là lý do tại sao chúng được coi là một loại "thực phẩm giảm cân" khá hiệu quả. Điều này là do bưởi có hàm lượng chất xơ cao giúp ổn định lượng đường trong máu và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

Vitamin C có trong quả bưởi có thể làm giảm nguy cơ mắc một số vấn đề sức khoẻ như ung thư và các vấn đề về tim mạch. Bên cạnh đó, bưởi cũng có tác dụng trong việc giảm cholesterol và cải thiện tiêu hóa. Theo các nhà khoa học, chỉ có khoảng 50 calo trong nửa quả bưởi và đây chính là bữa ăn nhẹ lý tưởng cho phụ nữ đang mang thai.

7. Bông cải xanh