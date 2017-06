Trung Quốc lên kế hoạch trồng khoai tây, hoa và nuôi tằm trên Mặt Trăng

Các quan chức vũ trụ Trung Quốc đang thử nghiệm để tạo ra sự sống thật sự như những gì Matt Damon đã làm trong bộ phim khoa học viễn tưởng The Martian ("Người về từ sao hỏa") – để trồng trọt trên vũ trụ.

Theo một báo cáo trên tờ the Chongqing Morning Post (Tờ Bưu điện Trùng Khánh buổi sáng) vào hôm thứ Ba, lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, các nhà chức trách vũ trụ đang lên kế hoạch trồng khoai tây và nuôi tằm trên Mặt Trăng. Trách nhiệm nặng nề được giao cho Đại học Trùng Khánh, đơn vị này sẽ dẫn đầu nhiều nhóm nghiên cứu để phát triển một thùng chứa hệ sinh thái thu nhỏ nặng khoảng 3kg. Thùng này sẽ được tàu vũ trụ Chang'e 4 đưa lên bề mặt Mặt Trăng vào năm 2018, các nhà chức trách đã xác nhận thông tin này vào tuần trước.

Chiếc thùng chứa hệ sinh thái thu nhỏ này là vật rất quan trọng. Ông Zhang Yuanxun, trưởng nhóm thiết kế, trích dẫn trong một báo cáo: "Thùng này sẽ mang theo khoai tây, hạt giống hoa arabidopsis và trứng tằm lên bề mặt Mặt Trăng. Trứng sẽ nở thành con tằm, chúng sẽ tạo ra khí CO2, trong khi đó, khoai tây và hạt giống hoa sẽ tạo ra khí oxi từ quá trình quang hợp. Cùng với nhau, chúng có thể tạo nên hệ sinh thái giản đơn trên Mặt Trăng".

Trong bộ phim the Martian (công chiếu năm 2015), Damon trong vai một phi hành gia sống sót trong gần 2 năm bằng cách trồng khoai tây trên Sao Hỏa. Từ một ý tưởng tưởng chừng như chỉ có trong phim ấy, Trung Quốc sẽ hiện thực hóa với tham vọng trồng trọt trên Mặt Trăng.

Tuy nhiên, các chuyên gia Trung Quốc phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó, việc kiểm soát nhiệt độ và cung cấp năng lượng là thử thách lớn nhất phải đối mặt khi thiết lập hệ sinh thái ở đó. Ông Zhang cho biết nhiệt độ thích hợp cho cây trồng và trứng tằm nói chung có thể sống và phát triển vào khoảng từ 1 đến 30 độ C. Nhưng nhiệt độ trên bề mặt Mặt Trăng rớt xuống khoảng -170 độ C vào ban đêm và tăng lên 120 độ C vào ban ngày.

Để giải quyết vấn đề này, thùng chứa sẽ trược trang bị một lớp cách điện, cách nhiệt và các ống dẫn ánh sáng để đảm bảo cho khoai tây, hạt giống hoa và trứng tằm phát triển bên trong. Đồng thời, các pin năng lượng với thiết kế đặc biệt sẽ được lắp đặt bên trong thùng chứa để cung cấp năng lượng thích hợp cho toàn bộ hệ sinh thái.

Ông Xie Gengxin, trưởng nhóm dự án này, cho biết nhiệm vụ này nhằm chuẩn bị cho những thử nghiệm quy mô hơn với mục tiêu đưa con người định cư trên Mặt Trăng trong tương lai.

Ông rất hào hứng và muốn chia sẻ thử nghiệm này với toàn thế giới: "Chúng tôi sẽ phát trực tiếp sự phát triển của khoai tây, hạt giống hoa và trứng tằm trên Mặt Trăng đến toàn thế giới".

Minh Hiếu