Tại sao lò vi sóng lại gây ồn khi vận hành?

Chúng ta đang trong thời đại công nghệ hóa, nơi con người có thể thực hiện mọi việc dễ dàng, nhanh chóng nhờ vào những thiết bị thông minh, tân tiến, mạnh mẽ. Thế nhưng, việc ra sức cải tiến những món hàng công nghệ không phải là tất cả, chẳng hạn như lò vi sóng.

Ở thế kỷ 21, người ta đã có thể chế tạo ra những chiếc xe hơi chạy bằng điện vận hành âm thầm, êm ái nhưng làm thế nào mà lò vi sóng lại không được hoàn thiện, vẫn rung và ồn ào. Tại sao vậy? Tại sao chúng lại gây ồn đến như vậy? Theo Science ABC, câu trả lời ngắn gọn là do một số thành phần cần thiết để làm mát, gia nhiệt cho thiết bị, tiếng ồn hầu như không thể tránh khỏi và nếu sản xuất lò vi sóng tĩnh thì sẽ tốn kém hơn rất nhiều.

Cấu tạo của lò vi sóng ra sao?

Việc dùng vi sóng để hâm nóng thức ăn tưởng chừng như công nghệ đến từ tương lai nhưng thực chất công nghệ ấy đã có trong quá khứ. Một ống chân không có thể dễ dàng tìm thấy trong chiếc radio bán dẫn cũ, và để thiết bị hoạt động thì dòng điện cần đi qua giữa các điện cực trong ống. Chiếc ống ấy được gọi là magnetron và nằm ở mặt sau lò với chức năng tạo ra năng lượng làm nóng thức ăn. Thành phần chính thứ hai là ống dẫn sóng điều khiển nguồn năng lượng từ magnetron đến thức ăn. Yếu tố cuối cùng là buồng hơi, được niêm phong và cách điện để giữ cho các năng lượng vi sóng không thoát ra ngoài.

Không cần dùng đến lửa, lò vi ba giúp người dùng tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc hâm nóng hoặc rã đông thức ăn. Magnetron sẽ tương tác trực tiếp với các phân tử nước trong thực phẩm, đòi hỏi chúng phải thích nghi với từ trường bên trong lò vi ba khiến chúng chuyển động rất nhanh, rung lên và tăng nhiệt độ dần. Từ đó giúp việc làm nóng thức ăn nhanh hơn rất nhiều, nhanh hơn 10 – 15 lần so với phương pháp truyền thống.

Tại sao lò vi ba lại ồn ào khi vận hành?

Nhiều người cho rằng tiếng ồn của lò vi sóng là do magnetron gây ra, nhưng tần số âm thanh của vi sóng lại cao hơn nhiều so với tần số âm thanh mà con người nghe thấy. Thực chất âm thanh phát ra từ lò là do quạt làm mát phải thổi liên tục để ngăn cho lò không quá nóng. Có thể magnetron gây ra tiếng ồn nhưng chỉ trong một vài mẫu máy nhất định. Tuy nhiên âm thanh phát ra còn do những bộ phận khác như diode, tụ điện và biến áp gây ra trong quá trình xử lý năng lượng.

Nếu nghe thấy tiếng ồn khác của lò vi sóng như tiếng nghiền, rít thì đó là dấu hiệu cho thấy động cơ của máy khuấy đang hỏng hóc hoặc động cơ quay trở nên cũ kỹ. Mặc dù điều này không ngăn cản lò vi sóng hoạt động, nhưng sẽ làm giảm hiệu suất, gây ra tiếng ồn tồi tệ hơn. Và việc mua lò vi sóng mới sẽ rẻ hơn khi sửa chữa lại vì chúng đã cũ, khó sửa chữa.

Nếu bạn quyết tâm mua chiếc lò vi sóng im lặng hoàn toàn thì sẽ khá khó. Như đã nói ở trên, các thành phần gây tiếng ồn rất cần thiết để lò vi sóng hoạt động nhưng để thỏa mãn nhu cầu người dùng, đòi hỏi nhà sản xuất phải chế tạo một thiết bị phức tạp hơn và tốn kém hơn. May thay lò vi sóng chỉ được sử dụng vài phút mỗi ngày, tiếng ồn ấy không phải là không thể chấp nhận.

Thái Âu