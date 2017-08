Rối loạn giấc ngủ thời kỳ mang thai dễ dẫn đến sinh non

Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ cho thấy, tình trạng rối loạn giấc ngủ ở phụ nữ thời kỳ mang thai với các biểu hiện như ngưng thở khi ngủ hoặc mất ngủ làm tăng nguy cơ sinh non trước tuổi mãn kinh.

Các nhà nghiên cứu tin tưởng phát hiện này sẽ giúp cảnh báo sớm cho đội ngũ y tế về tình trạng sinh non. Ngoài ra, việc biết nguyên nhân sớm sẽ giúp các thai phụ có thể tự điều chỉnh giấc ngủ hoặc chữa trị kịp thời để tránh tình trạng sinh non đáng tiếc.

Theo Science Alert, nhóm nghiên cứu thuộc ĐH. California, San Francisco, Mỹ khẳng định, nghiên cứu đã làm sáng tỏ những rối loạn về giấc ngủ thường bị chuẩn đoán sai lệch, ít xảy ra trong thời kỳ mang thai.

Đây cũng là nghiên cứu đầu tiên kiểm tra mức độ ảnh hưởng của chứng mất ngủ khi mang thai. Tất nhiên, nghiên cứu đã đảm bảo loại bỏ các yếu tố ảnh hưởng đến sinh non như hút thuốc lá hay cao huyết áp.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Jennifer Felder cho biết: "Nghiên cứu trên cho chúng tôi niềm tin mạnh mẽ hơn về việc phụ nữ gặp chứng rối loạn giấc ngủ dễ bị sinh non hơn. Đó cũng là nguyên nhân chính thay vì cứ lập luận rằng, sinh non do sự khác biệt giữa phụ nữ bị hoặc không bị chứng rối loạn giấc ngủ".

Kết quả từ 2.265 phụ nữ mắc chứng rối loạn giấc ngủ cho thấy, những thai phụ gặp phải tình trạng này có tỷ lệ sinh non (sinh trước 37 tuần thai) là 14,6 %. Con số này trên phụ nữ không mắc bệnh chỉ là 10,9%.

Đặc biệt, tỷ lệ sinh non tháng đầu tiên (34 tuần tuổi) cao hơn gấp đôi ở phụ nữ gặp hiện tượng ngưng thở khi ngủ, và gần gấp đôi ở phụ nữ mất ngủ.

Felder tin tưởng, rối loạn giấc ngủ là một nguy cơ có thể phòng ngừa và chữa trị để tránh sinh non. Liệu pháp nhận thức là một trong những cách điều trị tiềm năng đang được nhóm nghiên cứu tập trung tìm hiểu. Ưu điểm của phương pháp này đã được chứng minh có hiệu quả đối với phần đông người bệnh, và quan trọng không yêu cầu bất kỳ loại thuốc nào.

Tuy vậy, vấn đề nổi lên từ nghiên cứu là việc phát hiện các thai phụ mắc chứng rối loạn giấc ngủ rất khó khăn. Trong số gần 3 triệu hồ sơ y tế, chỉ có chưa đầy 1% phụ nữ được phát hiện mắc bệnh.

Trong khi đó, ước tính tại Mỹ có khoảng 6,6% dân số mắc chứng ngưng thở khi ngủ. Đối với những người mất ngủ mãn tính, con số này là 10%.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra, việc xác định vấn đề này trong thời kỳ mang thai rất quan trọng. Đó là chưa kể, hệ thống y tế cần cải thiện phương pháp sàng lọc bệnh nhân mắc bệnh rối loạn mất ngủ hiệu quả hơn.

Nghiên cứu trên đã được đăng tải trên tạp chí Sản khoa và Phụ Khoa danh tiếng tại Mỹ mới đây.

Mai Huyền