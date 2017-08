Sự thật bị che giấu về khả năng cải thiện thị lực bằng cách tập luyện (phần 1)

Gần đây một số báo đưa tin các lớp học thiền, mát-xa, yoga... chữa cận thị và các bệnh về mắt đã quảng cáo trên mạng là không đúng sự thật, thiếu căn cứ khoa học, thậm chí theo lời bác sĩ chuyên môn là có thể gây hại mắt. Trên thực tế, thế giới đã có nghiên cứu nào về những cách trị liệu này chưa và chúng có thật sự hiệu quả trong việc cải thiện thị lực không? Mời bạn đọc VnReview theo dõi loạt bài viết sau đây.

Theo EzineArticles, bài tập mắt là các kỹ thuật giúp bạn cải thiện sức nhìn một cách tự nhiên bằng nhiều cách thức khác nhau. Chúng ta khó mà tìm được thông tin đáng tin cậy về các kỹ thuật này trên web vì nhiều người đến với những website tuyên bố rằng những kỹ thuật đó không hiệu quả. Các website này khẳng định các kỹ thuật tự nhiên để cải thiện thị lực không có tác dụng.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Joel Travers King, các tuyên bố đó không đúng vì dựa trên các lý thuyết sai lầm. Ví dụ, một tuyên bố cho rằng các bài tập mắt không được bất kỳ cơ quan y khoa nào ở Mỹ chứng thực. Thực tế, có bằng chứng cho thấy hiệu quả của các kỹ thuật này trên tạp chí của Hiệp hội thị lực Mỹ (Journal of the American Optometry Association). Ngoài ra, những người tham gia các nghiên cứu về lĩnh vực này đã chứng minh các bài tập mắt là những giải pháp điều chỉnh thị lực hiệu quả.

Dưới đây là một số thông tin hỗ trợ luận điểm trên, nêu rõ sự thực về các bài tập mắt:

"Ngành y nói chung và nhãn khoa nói riêng dường như ngày càng khó khăn trong việc tìm ra những điều đáng chỉ trích về vai trò quan trọng của thực hành thị lực", tạp chí Hiệp hội Thị lực Mỹ trích lời bác sĩ nhãn khoa (Optometry Doctor-O.D) Jimmy D. Bartlett.

Bác sĩ Jimmy D. Bartlett là chủ nhiệm khoa mắt trường nhãn khoa thuộc đại học Alabama ở Birmingham (UAB), có 34 năm kinh nghiệm làm việc ở UAB. Theo thống kê, UAB là đại học tốt nhất bang Alabama và top 200 thế giới. Bệnh viện UAB của trường là bệnh viện lớn nhất bang và là bệnh viện công lớn thứ ba của Mỹ. Bản thân bác sĩ Bartlett từng được tạp chí nhãn khoa Review of Optometry bình chọn là một trong những chuyên gia mắt có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 vào năm 2000.

Bác sĩ Jimmy D. Bartlett (Ảnh: Asia Pacific Optometry)

Hiện nay tạp chí của Hiệp hội Thị lực Mỹ ra đời từ 1929-2012 đã ngưng phát hành. Bạn đọc có thể xem lại các bài báo trực tuyến từ tháng 1/2004-tháng 6/2012 tại đây.

Theo tìm hiểu của cộng tác viên VnReview, website thư viện y khoa thuộc viện sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ (US National Library of Medicine National Institutes of Health-NCBI) có đăng tải nhiều nghiên cứu đáng chú ý về hiệu quả của các biện pháp trị liệu thị lực. Trong đó, một nghiên cứu trên Clinical Ophthalmology của New Zealand tháng 12/2013 cho thấy trị liệu thị lực thần kinh đã giúp cải thiện đáng kể sức nhìn và chức năng nhạy cảm với độ tương phản của 53 người ở tuổi trưởng thành bị nhược thị do viễn thị.

Nghiên cứu thứ hai đăng trên Journal of Ophthalmology của Hilawi tháng 12/2016 cũng chứng minh được kết quả cải thiện thị lực của 14 trẻ Trung Quốc tham gia các buổi học trị liệu điều chỉnh tại văn phòng (OBAVT). Các em này được trung tâm nghiên cứu lâm sàng của trung tâm mắt Trung Sơn, Quảng Châu tuyển chọn và tham gia học trị liệu tại văn phòng với chuyên gia trong 12 tuần, mỗi tuần 60 phút, kết hợp với thực hành tại nhà 5 lần mỗi tuần cho các bài tập 15 phút. Sau chương trình, chênh lệch độ cận của nhóm đã giảm từ 1,29 ± 0.21 độ còn 0.84 ± 0.19 độ. Tiêu chí lựa chọn mẫu là các em từ 8-12 tuổi bị cận thị với chênh lệch độ cận 2 mắt 1 độ trở lên.

Trên đây chỉ là một phần nổi của tảng băng khi nói về các bằng chứng trong các tạp chí y khoa chứng tỏ các bài tập mắt (hay còn gọi là đào tạo thị lực) thật sự công hiệu. Các bác sĩ hành nghề (practitioner) trong ngành chăm sóc mắt truyền thống chỉ quan tâm đến việc đưa ra các biện pháp điều chỉnh thị lực sinh lợi nhuận. Vì lý do này, kính mắt và kính áp tròng trở thành những biện pháp điều chỉnh thị lực phổ biến nhất. Do đó, họ không có động lực nào để cho bạn biết một biện pháp điều chỉnh thị lực như các bài tập mắt. Đến hôm nay thái độ y khoa này vẫn tiếp diễn mặc dù các kỹ thuật tập mắt đã vượt xa các biện pháp cải thiện thị lực truyền thống, giúp điều chỉnh những vấn đề gốc rễ ẩn sau các bệnh về mắt của bạn.

Một bài tập luyện mắt (Ảnh: Optometric Management)

Khi bạn lướt qua vô số website nói về tính hiệu quả của các kỹ thuật cải thiện thị lực trên Internet, bạn sẽ thấy rằng quan điểm về các bài tập mắt của đa số các website này đều rất tiêu cực và có tính chỉ trích cao. Sự thật là vì thể hiện một quan điểm tích cực về loại hình điều chỉnh thị lực thay thế sẽ không đem lại cho họ lợi ích tài chính nào.

Theo báo cáo của công ty tư vấn Harris Williams & Co. năm 2014, thị lực là một ngành công nghiệp béo bở tại Mỹ với tổng giá trị 36 tỉ USD, trong đó phần dịch vụ chiếm 15 tỉ USD, còn doanh thu từ kính áp tròng và kính điều chỉnh là 21 tỉ USD với tốc độ tăng trưởng kinh doanh luôn ổn định từ 1-2%.

Trên các website cũng có nhiều thông tin sai lệch về việc các bài tập mắt có tác dụng hay không. Phần nhiều trong số này khiến độc giả bối rối. Thậm chí thông tin về các bằng chứng cho thấy tính hiệu quả của các bài tập mắt không được tiết lộ cho công chúng. Nguyên do vì nỗi sợ rằng việc tiết lộ một loại hình điều chỉnh thị lực mới hiệu quả hơn sẽ gây bất lợi cho lợi ích tài chính của ngành công nghiệp chăm sóc mắt truyền thống. Kết quả là người tiêu dùng đang phải tiêu thụ một lượng lớn thông tin cho rằng các bài tập mắt là sai lầm.

Một số trong những lời dối trá đó bao gồm việc diễn dịch sai tính xác thực của các biện pháp cải thiện thị lực thay thế dù chúng thật sự tốt và điều chỉnh các nguyên nhân cơ bản trong tình trạng thị lực của bạn, giúp bạn có thị lực tốt hơn mà không cần dùng kính nữa.

Các website trong ngành chăm sóc mắt truyền thống cho rằng những lời quảng cáo như trong ảnh "tập luyện thị lực là biện pháp giúp kiểm soát cận thị" là lừa đảo (Ảnh: Myopia Institute)

Joel Travers King là thành viên tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống Fellowship For Development và là một trường hợp thành công khi cải thiện thị lực bằng trị liệu tự nhiên.

Ảnh bìa một cuốn sách về luyện mắt được bán trên Amazon: Eye Exercises to Improve Vision: Recover Your Vision Naturally with Simple Exercises (Vision Training) - Các bài tập mắt giúp cải thiện thị lực: Phục hồi thị lực tự nhiên bằng các bài tập đơn giản (tập luyện thị lực)

Video về những bài tập cho mắt

