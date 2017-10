Mỹ phát triển thành công loại đạn có tầm bắn 60m dưới nước

Một công ty của Mỹ đã phát triển thành công một loại đạn có tầm bắn 60 mét dưới môi trường nước.

Giám đốc Công nghệ của DSG, Jon Andre Garberg cho biết những viên đạn mà họ phát triển có thể "bay" dưới nước chứ không phải là "bơi lội".

Theo Defensetech, quân đội Mỹ đã tìm hiểu về những viên đạn đặc biệt có kích cỡ 5,56mm, 7,62mm và 0,50 mm được sản xuất bởi công ty này. Jeremy Hankins, một kỹ sư liên kết tại trung tâm Navy Surface Warfare của Mỹ cho biết: "chúng tôi đã hoàn thành một số bài kiểm tra, một số đã thành công".

Garberg không muốn chia sẻ về giá cả nhưng ông nói rằng loại đạn 0,5mm có độ chính xác và hiệu quả đến 60 mét dưới nước. Tất cả các viên đạn do công ty sản xuất có thể bắn từ dưới nước lên không khí.

Lợi thế của các viên đạn do DSG sản xuất so với các viên đạn tiêu chuẩn là chúng không nảy lên khỏi mặt nước khi bắn vào mục tiêu ở dưới nước, do đó nó không gây nguy hiểm cho các tàu khác. Garberg nói: "Nhận thấy một mối đe doạ không phải là khó" với các thiết bị theo dõi tiên tiến trên những tàu hải quân của Mỹ, cho dù mối đe dọa là thợ lặn hay một chiếc tàu ngầm không người lái (UUV).

Giải pháp cho mối đe dọa như vậy hiện nay là sử dụng một loại vũ khí như khẩu pháo 30mm. Garberg cho biết thêm: "Tại sao phải bắn pháo 30mm trong khi bạn có thể sử dụng đạn 0,5?".

Bạch Đằng