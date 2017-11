Tàu siêu tốc này có thể di chuyển mà không cần tới đường ống như Hyperloop One

Arrivo, công ty được thành lập bởi Brogan BamBrogan, cựu kỹ sư của SpaceX và Hyperloop One, cho biết họ đang hợp tác với chính quyền Colorado để xây dựng một hệ thống Hyperloop tại thành phố Denver.

Đó không phải là hệ thống Hyperloop như của Elon Musk. Nó không liên quan đến đường ống (để di chuyển phía trong) nào cả, vậy nên ý tưởng di chuyển trong trạng thái gần-chân-không với vận tốc tiệm cận tốc độ siêu âm đã được thay thế bằng một đề xuất khiêm tốn hơn: một đường dẫn từ tính chạy song song với đường cao tốc với vận tốc 200 dặm/giờ (khoảng 322km/h).

Hệ thống này có thể hỗ trợ cho xe hơi của bạn, những xe trượt chở hàng và các mẫu xe được thiết kế riêng để đồng thời cũng có thể chạy trên đường thông thường. Nó như thể là sự kết hợp của Hyperloop One và The Boring Company của Elon Musk, nhưng được đem ra "phơi nắng" thay vì đặt trong những đường ống hoặc những đường hầm dưới lòng đất. Arrivo gọi nó là "siêu mạng lưới trong đô thị".

Ý tưởng về Arrivo gần như hoàn toàn tách rời với những tiền đề của Hyperloop, vốn được Musk giới thiệu trong bản kế hoạch hồi năm 2013. Thay vì việc tập trung vào việc di chuyển với tốc độ cao giữa các thành phố cách nhau hàng trăm dặm, Arrivo muốn có một mạng lưới giao thông ngắn hơn, với nhiều tuyến địa phương. Hãy tưởng tượng việc đi từ sân bay Denver tới trung tâm thành phố, hành trình dài 32 dặm và thường mất 55 phút trong giờ cao điểm, nay chỉ còn mất 9 phút. Chi phí xây dựng cũng rẻ hơn so với Hyperloop vì không cần lắp đặt đường ống trên các cột nâng hay đào đường hầm. Việc xây dựng các con đường đặc biệt bên cạnh đường cao tốc cũng sẽ gặp phải những thách thức riêng, Arrivo phải tìm cách che chắn để tránh rác hoặc các đồ vật rơi vào các tuyến đường của họ.

"Nếu muốn di chuyển nhanh giữa hai thành phố, thay vì đi trong môi trường áp suất thấp bên trong cái ống kim loại thì tôi sẽ đi máy bay", BamBrogan nói với Wired. "Chúng rất hiệu quả, chuyến đi êm ru, miễn phí cả nước cam nữa".

Arivo dự định xây một tuyến đường thử nghiệm dọc theo đường thu phí E-470, chạy hướng Bắc-Nam dọc theo bờ Đông của Denver, ngang qua sân bay. Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, công ty sẽ bắt đầu mở rộng xây dựng vào năm 2019 với mục tiêu đưa vào hoạt động sau đó 2 năm.

"Tốc độ gia tăng dân số và bùng nổ kinh tế của Colorado tạo ra vị trí lý tưởng cho sự phát triển của một hệ thống như Arrivo", John Hickenlooper, thống đốc Colorado cho biết.

Khi thông báo thành lập Arrivo, BamBrogan đã hứa hẹn sẽ mang lại một điều "độc nhất vô nhị" so với thứ mà Musk đang làm tại Hyperloop One. Năm 2016, BamBrogan bị đẩy khỏi công ty mà ông là đồng sáng lập sau một vụ kiện kéo dài, dù sau đó mọi chuyện đã được dàn xếp. Kể từ khi đó, Hyperloop One đã nhiều lần tổ chức trình diễn tốc độ cao, cũng như thông báo một thỏa thuận lớn với Virgin Group của Richard Branson.

Trung Nguyễn