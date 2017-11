Robot không chỉ cướp đi công việc, chúng còn tạo ra 21 công việc kì lạ trong tương lai

Đừng quá bi quan về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tới gần. Robot lấy đi những công việc hiện tại nhưng cũng tạo ra nhiều công việc mới.

Robot đang lấy đi công việc. Chúng ta đã từng nghe điều này ít nhất một lần và ở nhiều góc nhìn khác nhau, đó là sự thật. Trong cuốn sách "Làm gì khi máy móc làm được mọi thứ" (What to do when machines do everything), hãng tư vấn Cognizant đã dự đoán 12% công việc tại Mỹ sẽ bị thay thế bởi máy móc trong vòng từ 10 đến 15 năm tới.

Tuy nhiên, bạn cũng đừng nên bi quan về chuyện mọi công việc sẽ bị cướp đi. Hãng tư vấn Cognizant cũng dự đoán rằng sẽ có thêm 21 triệu việc làm được tạo ra từ các công nghệ mới. Để giúp mọi người vượt qua nỗi sợ thất nghiệp thất nghiệp vì robot và hỗ trợ các bạn trẻ chuẩn bị cho tương lai, Cognizant đã lập ra một danh sách về 21 công việc có thể trở thành hiện thực trong tương lai.

"Chúng tôi muốn nâng cao nhận thức, về những thứ to lớn và ảnh hưởng sâu rộng đang tới", Phó chủ tịch Ben Pring của Cognizant cho biết, "Nếu bạn tập trung, bạn sẽ có đủ thời gian để đối phó ngay từ bây giờ".

Được viết dưới dạng bản mô tả công việc từ các phòng nhân sự trong tương lai, một số những công việc trong bản danh sách của Cognizant nghe khá viễn tưởng. Trong khi đó, những công việc còn lại chỉ đơn giản là một bước phát triển của những công việc phổ biến hiện nay.

Dưới đây là danh sách 21 công việc kì lạ trong tương lai được tạo ra bởi robot của hãng tư vấn Cognizant. Hãy cùng xem qua chúng vì biết đâu, bạn có thể tìm ra một công việc yêu thích trong thời đại robot ngày càng phổ biến:

Thám tử dữ liệu

Những chuyên gia dữ liệu này sẽ phân tích dữ liệu từ thiết bị IoT, mạng mesh, mạng neural… để cung cấp cho các doanh nghiệp và tổ chức cần một cái nhìn rõ ràng về cơ sở dữ liệu. Công việc này thật ra không hề khó tưởng tượng. Các công ty đều dành thời gian và tiền bạc để tìm hiểu thông tin từ dữ liệu của những người đã hoặc sẽ mua sản phẩm. Các thám tử dữ liệu trong tương lai sẽ đi xa hơn một chút so với hiện nay khi họ phân tích dữ liệu từ các thiết bị IoT của người dùng như loa Alexa của Amazon hoặc thiết bị của Nest (hãng sản xuất nhà thông minh).

Người đi bộ cùng/nói chuyện cùng

Công việc này sẽ diễn ra trong một tương lai, nơi các tiến bộ của công nghệ y tế như robot chữa bệnh sẽ giúp con người sống ngày càng lâu hơn và khiến số lượng người già lớn hơn bao giờ hết. Và những người già đều có nhu cầu về ai đó để nói chuyện cùng. Công việc này chính xác là đi bộ cùng một người già cô đơn và lắng nghe họ nói về mọi thứ.

Chuyên gia phân tích đô thị thông minh

Để vận hành các đô thị thông minh trong tương lai, dữ liệu cần phải được "chảy" xung quanh thành phố. Trong các thành phố của tương lai, dữ liệu sẽ được thu thập từ hàng loạt cảm biến gắn khắp nơi để giữ cho các dịch vụ như năng lượng và thu gom rác thải hoạt động. Thành phố cũng sẽ thu thập dữ liệu về đặc điểm sinh học, thông tin và tài sản của người dân. Nếu một cảm biến được dùng để theo dõi thành phố bị hỏng, một chuyên gia phân tích đô thị thông minh cần phải có mặt để sửa chữa nó.

Chuyên gia xây dựng hành trình AR

Chuyên gia xây dựng hành trình AR (thực tế ảo tăng cường) sẽ là "những người tiên phong trong nền kinh tế trải nghiệm". Giống như những gì nhà soạn kịch nổi tiếng Shakespeare đã làm trong quá khứ, một chuyên gia xây dựng hành trình AR sẽ tạo ra thế hệ tiếp theo của trải nghiệm giải trí dành cho người dùng. Họ là những nghệ sĩ sẽ chịu trách nhiệm trong việc viết, thiết kế và xây dựng một hành trình trong thế giới AR để người dùng trải nghiệm.

Quản lý kinh doanh AI

Công việc này sẽ dành cho những ai làm việc tại một công ty cung cấp dịch vụ tính toán bằng AI (trí thông minh nhân tạo). Theo hãng tư vấn Cognizant, "có một điều AI hiện không thể làm được trong tương lai gần, đó là tự rao bán sức lao động của chính nó". Điều này khiến cho các công ty cần một nhân viên kinh doanh để thúc đẩy các khách hàng tìm tới AI.

Cố vấn thể lực

Thật không may là dân số thế giới sẽ ngày càng trở nên béo phì. Các vòng đeo sức khỏe như Fitbits rất hữu dụng nhưng không thể ép người dùng phải có trách nhiệm với sức khỏe của họ. Vì vậy, người dùng trong tương lai sẽ được sử dụng loại vòng đeo cho phép họ kết nối với một cố vấn thể lực, người luôn động viên và cho lời khuyên về việc tập luyện thể dục.

Kỹ thuật viên chăm sóc sức khỏe được hỗ trợ bởi AI

Công việc này xuất hiện khi việc chăm sóc sức khỏe trở nên "sẵn có và phù hợp với nhu cầu của mọi người" nhờ vào AI. Bệnh nhân sẽ không cần tới chỗ bác sĩ vì kỹ thuật viên chăm sóc sức khỏe được hỗ trợ bởi AI sẽ tới tận nơi để chẩn đoán bệnh cho họ. Nhờ sự trợ giúp của AI, một kỹ thuật viên không có bằng cấp y khoa cũng có thể thực hiện được phẫu thuật.

Nhà môi giới dữ liệu cá nhân

Trong tương lai, con người kiếm tiền từ tất cả dữ liệu cá nhân họ tạo ra. Khi đó, sẽ không còn chuyện một nhà cung cấp dịch vụ như Facebook có thể bán dữ liệu của người dùng. Thay vào đó, chính người dùng sẽ bán dữ liệu của họ. Một nhà môi giới dữ liệu cá nhân sẽ là nhân tố thật sự cần thiết để giúp cho các giao dịch được thuận lợi.

Người điều hành đường cao tốc

Xe tự lái và drone sẽ thay đổi cơ bản cách chúng ta di chuyển và đưa hàng hóa. Khi đó, mỗi đường cao tốc đều cần có người điều hành để đảm bảo mọi phương tiện đi qua đó đều được quản lý một cách hiệu quả.

Thợ may kỹ thuật số

Công việc này được nêu ý tưởng từ một công ty thương mại điện tử dành cho phụ nữ. Công ty này đã tạo ra một thiết bị có tên là "phòng thử quần áo gắn cảm biến Saville Rowanator". Đây là thiết bị có thể thu thập dữ liệu của khách hàng để biết chính xác số đo của họ, nhờ đó đảm bảo giảm tỷ lệ trả lại hàng. Thợ may kỹ thuật số trong tương lai sẽ đưa "phòng thử quần áo gắn cảm biến Saville Rowanator" tới tận nhà khách hàng, từ đó thu thập dữ liệu về số đo và may quần áo cho họ.

Nhân viên đa dạng nguồn gen

Thay vì đảm bảo mỗi công ty có một đội ngũ nhân viên đa dạng về chủng tộc, giới tính và xuất thân, các nhà tuyển dụng trong tương lai cần phải đảm bảo lao động là những người được thừa kế tốt nhất về mặt di truyền mà người khác không có. Vì vậy, nhân viên đa dạng nguồn gen là cần thiết cho mỗi công ty.

Cố vấn IT tại chỗ

Về cơ bản đây giống như phiên bản Uber của ngành IT (công nghệ thông tin). Trọng tâm công việc là kết hợp cách điều hành công ty với hệ thống IT nhằm đưa tới kết quả cuối cùng là một nền tảng IT tự phục vụ cho công ty. Các cố vấn IT tại chỗ sẽ hỗ trợ công ty xây dựng hệ thống IT và đào tạo nhân viên.

Tư vấn viên sức khỏe tài chính

Troing một thế giới nơi tiền mặt dần biến mất để thay thế cho thanh toán bitcoin và các đồng tiền ảo, nguy cơ "rò rỉ tiền" là rất dễ xảy ra. Với việc cấu trúc thanh toán mới ngày càng trở nên phức tạp hơn, một tư vấn viên sức khỏe tài chính sẽ giúp bạn theo dõi tất cả giao dịch tiền ảo và tận dụng tối đa khả năng tài chính.

Người quản lý bộ nhớ cá nhân

Mọi người sẽ sống lâu hơn trong tương lai nhưng những tiến bộ để giúp chúng ta ghi nhớ tốt hơn sẽ không thể theo kịp. Người quản lý bộ nhớ cá nhân có trách nhiệm làm việc với khách hàng để tạo ra một thế giới ảo nơi họ sống. Những "trải nghiệm" thực tế đã qua của họ sẽ được mô phỏng trong một thế giới ảo. Người quản lý bộ nhớ cá nhân cũng chịu trách nhiệm quản lý một phần kí ức tạm thời mà khách hàng muốn có sau khi bị mất trí nhớ.

Giám đốc danh mục gen

Nhờ vào việc phân tích DNA và công nghệ chỉnh sửa CRISPR, con người sẽ có nhu cầu cải thiện sức khỏe bản than. Nhờ đó, các công ty cung cấp thuốc để đáp ứng nhu cầu cải thiện gen sẽ tăng lên. Giám đốc danh mục gen sẽ là một nhà điều hành cấp cao, người có nhiệm vụ tạo ra một chiến lược để tiếp thị những loại thuốc cải thiện gen cho khách hàng.

Quản lý đội ngũ robot

Theo hãng tư vấn Cognizant, tương lai của công việc phụ thuộc vào việc con người và máy móc sẽ cộng tác với nhau tốt như thế nào. Người quản lý đội ngũ robot sẽ chịu trách nhiệm về việc xác định thế mạnh của từng loại robot và cách chúng phối hợp hiệu quả nhất.

Trưởng bộ phận tín nhiệm

Trong tương lai, các nhà đầu tư sẽ được kết nối với nhau và nhận thức của họ sẽ cao hơn ngày nay rất nhiều. Vì vậy, các công ty không có lựa chọn nào khác ngoài việc chứng minh sự minh bạch của bản thân. Tuy nhiên, giao dịch tiền ảo nêu cao yếu tố bí mật và sự nghi ngờ của nhà đầu tư là khó tránh khỏi. Trưởng bộ phận tín nhiệm sẽ có nhiệm vụ giải phóng mối nghi ngờ của nhà đầu tư và chứng minh cho họ thấy là tiền sẽ được đặt ở một nơi an toàn cũng như có khả năng sinh lời.

Nhà phân tích máy học lượng tử

Đây là một kiểu nhà phân tích hoàn toàn mới. Các nhà phân tích máy học lượng tử sẽ chịu trách nhiệm kết hợp quá trình xử lý thông tin lượng tử với công nghệ máy học để tạo ra một giải pháp tốt hơn và nhanh hơn cho các vấn đề kinh doanh trong thế giới thực. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một hệ thống thông minh có thể tự học hỏi từ dữ liệu có sẵn.

Chuyên gia mở rộng điện toán

Công việc này đã từng được đề xuất bởi tạp chí Fortune khi dự đoán về tương lai, nơi các công ty nhận ra giới hạn của hệ thống IoT hiện tại. Các chuyên gia mở rộng điện toán sẽ chịu trách nhiệm giải quyết hệ thống cơ sở hạ tầng internet lạc hậu của các công ty thành một hệ thống điện toán tiên tiến. Công việc này là cần thiết cho mọi công ty cần thêm không gian và khả năng xử lý cho khối lượng dữ liệu khổng lồ của mình.

Nhân viên nguồn lực đạo đức

Công việc này sẽ xuất hiện trong các tập đoàn lớn muốn đưa ra quyết định dựa trên nguyên tắc đạo đức, thay vì lợi nhuận. Nhân viên nguồn lực đạo đức sẽ có trách nhiệm "đảm bảo duy trì dấu ấn đạo đức" của công ty. Ví dụ, khi một công ty ưu tiên quyền lợi của người lao động lên hàng đầu, nhân viên nguồn lực đạo đức phải kiểm tra tất cả các phân xưởng và đảm bảo điều kiện làm việc của lao động ở mọi cấp độ.

Nguyễn Long