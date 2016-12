Cyanogen sẽ ngừng phát triển hệ điều hành từ 31/12

Cyanogen sẽ dừng mọi dịch vụ hỗ trợ cũng như việc phát triển hệ điều hành kể từ ngày 31/12 tới đây. Như vậy, startup được mệnh danh là "kẻ thách thức Android" đã chính thức thừa nhận thất bại.

Theo TechCrunch, trong một thông báo ngắn trên trang blog, Cyanogen cho biết: "Mọi dịch vụ và hỗ trợ của Cyanogen cho các bản builds nightly sẽ bị chấm dứt sau ngày 31/12/2016. Các mã nguồn mở sẽ vẫn có sẵn để mọi người có thể tải xuống và tự build một bản CyanogenMod cho cá nhân mình".

Điều này cũng đồng nghĩa với việc các smartphone chạy trên hệ điều hành Cyanogen OS như One Plus One sẽ không bao giờ được nhận cập nhật mới nữa. Ngoài ra, người dùng các smartphone này cũng sẽ phải chuyển sang sử dụng phiên bản phi thương mại là CyanogenMod Rom.

Động thái này đã cơ bản đặt dấu chấm hết cho tham vọng "thách thức Android" của Cyanogen. Trước đây, Cyanogen luôn đặt mục tiêu có thể thay thế hoàn toàn Android và cựu CEO Kirt McMaster của hãng đã từng tuyên bố rằng sẽ "bắn một phát đạn xuyên qua đầu của Google".

Tuy nhiên, giờ đây, dưới thời của CEO mới là Lior Tal, Cyanogen đã từ bỏ mục tiêu đối đầu với Google và cố gắng thích nghi để trở thành một phần của thế giới Android. Điều này đã được thể hiện rõ trong dự án Cyanogen Modular OS mới đây và được ông Tal miêu tả như là "được thiết kế để đạt được các mục tiêu ban đầu của một hệ điều hành Android mở và thông minh hơn".

Một lý do quan trọng khiến cho hệ điều hành Cyanogen không được ưa chuộng là vì nó yêu cầu các nhà sản xuất smartphone phải loại bỏ Android cũng như toàn bộ dịch vụ của Google. OnePlus là đối tác lớn nhất mà Cyanogen có được nhưng mối quan hệ này cũng đã nhanh chóng chấm dứt chỉ sau một lần hợp tác duy nhất.

Sau khi ngừng mọi dịch vụ, chiến lược tiếp theo của CEO Lior Tal sẽ là chia nhỏ những tính năng đã được hệ điều hành Cyanogen OS cung cấp trước đó, điều chỉnh để chúng có thể làm việc với các bản build Android thông thường cũng như các dịch vụ gốc được Google cung cấp kèm theo.

Cyanogen đã từng nhận được một khoản đầu tư tới 115 triệu USD và CEO Lior Tal vẫn nói rằng công ty "đang có tài trợ tốt" trong một bài phỏng vấn vào tháng 11. Tuy nhiên, trong vòng nửa năm qua, Cyanogen đã nhiều lần phải sa thải nhân viên cũng như đóng cửa văn phòng tại Seattle vì khó khăn tài chính. Việc dừng mọi dịch vụ lần này cũng là một cách để Cyanogen tiết kiệm chi phí và giảm bớt các nghĩa vụ phải làm với khách hàng.

Một điều may mắn là ROM CyanogenMod sẽ vẫn được tiếp tục nhưng dưới một cái tên khác. Nhóm phát triển CyanogenMod (một tập hợp các nhà phát triển ROM độc lập và được điều hành bởi sáng lập viên của Cyanogen là Steve Kondik) cho biết họ sẽ dùng mã nguồn của Cyanogen để làm một hệ điều hành mới có tên là Lineage.

"Cộng đồng CyanogenMod có thể sẽ mất đi tính định hướng trong tương lai vì thương hiệu Cyanogen có thể được bán cho một bên thứ ba. Kể cả khi chúng ta xây dựng được hệ điều hành của riêng mình, việc tiếp tục phát triển dưới tên Cyanogen có thể dẫn tới các tranh chấp về thương hiệu", nhóm CyanogenMod cho biết trên blog.

Steve Kondik, nhà sáng lập Cyanogen nhưng đã rời khỏi công ty vì mâu thuẫn trong đường lối phát triển.

Như vậy, kể từ bây giờ, Lineage sẽ là hệ điều hành mới của cộng đồng CyanogenMod. Nhóm phát triển CyanogenMod cũng khẳng định rằng người dùng có thể mong đợi nhiều hơn ngoài việc chỉ thay đổi cái tên: "Điều này sẽ giúp các nỗ lực của cộng đồng được tiếp tục sử dụng cũng như duy trì chất lượng và độ tin cậy mà bạn mong muốn".

Nguyễn Long