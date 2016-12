Vượt mặt Apple, Microsoft sắp trở thành công ty nghìn tỷ USD?

Theo các chuyên gia phân tích thị trường, nhiều khả năng Microsoft sẽ trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt giá trị 1000 tỷ USD.

Tháng 2/2015, giá trị vốn hóa của Apple (giá cổ phiếu nhân với lượng cổ phiếu) vượt mốc 710 tỷ USD. Vào thời điểm đó, Apple là công ty đầu tiên trong lịch sử có giá trị trên 700 tỷ USD. Giá trị của công ty này sau đó đạt đỉnh 775 tỷ USD và hiện tại giảm xuống còn 617 tỷ USD.

Mặc dù đang đứng vị trí thứ 3 sau Apple và Alphabet nhưng theo nhà phân tích Michael Markowski từ Equities.com thì Microsoft là công ty có nhiều khả năng cán mốc giá trị 1000 tỷ USD đầu tiên. Theo định giá hiện tại thì các công ty dẫn đầu bao gồm:

Apple: 617 tỷ USD

Alphabet: 548 tỷ USD

Microsoft: 492 tỷ USD

Amazon: 359 tỷ USD

Facebook: 333 tỷ USD.

Markowski cho rằng Microsoft có cơ hội tốt hơn để cán mốc 1000 tỷ USD so với Apple. Nguyên nhân vì Microsoft là một công ty phần mềm, do đó họ có nhiều khả năng mở rộng và tiếp cận người dùng hơn so với một công ty phần cứng như Apple.

Cũng theo nhà phân tích này, việc mua lại LinkedIn đã giúp nâng giá của Microsoft vì thu nhập từ các dịch vụ truyền thông xã hội có giá trị cao hơn. Microsoft chỉ phải trả 60 USD cho mỗi thuê bao LinkedIn, trong khi đối tượng người dùng này thường là những người có thu nhập cao hơn, ổn định hơn các mạng xã hội khác. Với Facebook, họ phải trả trung bình đến 218 USD cho mỗi người sử dụng mạng xã hội của mình (lấy giá trị Facebook chia cho tổng người dùng).

Để cán mốc giá trị 1000 tỷ USD, Microsoft cần tăng gấp đôi giá cổ phiếu so với hiện nay. Một phần trong giá trị gia tăng sẽ đến từ việc lượng người dùng LinkedIn tăng từ 433 triệu người hiện nay lên 700 triệu người vào năm 2020. Đối thủ cạnh tranh duy nhất của Microsoft theo Markowski là Alphabet. Nhà phân tích này cho rằng Apple không có nhiều cơ hội trong cuộc đua tranh này.

Bạch Đằng