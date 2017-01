Apple gỡ ứng dụng New York Times vì áp lực của Bắc Kinh

Nếu bạn muốn kinh doanh tại Trung Quốc, bạn sẽ phải chơi theo luật của họ. Kể cả các công ty khổng lồ như Apple cũng không được là ngoại lệ.

Theo Recode, Apple đã loại bỏ ứng dụng New York Times, vốn được dùng để đọc các nội dung từ báo The New York Times khỏi App Store tại Trung Quốc sau khi chính quyền Trung Quốc gửi yêu cầu cho Apple.

Cả Apple lẫn chính quyền Trung Quốc đều không công khai những điều luật được áp dụng trong quyết định kể trên. Tuy nhiên, Apple cho biết họ được thông báo rằng ứng dụng New York Times đã vi phạm các quy định của nước sở tại.

"Kể từ bây giờ, ứng dụng New York Times sẽ không được phép hiển thị nội dung cho người dùng Trung Quốc và chúng tôi đã được thông báo là ứng dụng này vi phạm các quy định của nước sở tại", tuyên bố của Apple cho biết, "Vì vậy, ứng dụng này đã bị gỡ bỏ khỏi App Store Trung Quốc. Khi tình hình thay đổi, App Store sẽ tiếp tục cho phép tải ứng dụng New York Times tại Trung Quốc một lần nữa".

Apple không phải là công ty duy nhất của Mỹ nhận được các yêu cầu về kiểm duyệt nội dung từ Trung Quốc. Các hãng công nghệ lớn như Microsoft hay Yahoo đều cảm thấy khó có thể bỏ qua được thị trường rộng lớn với hơn 1 tỷ dân này và quyết định tuân theo các yêu cầu không dễ chịu chút nào từ chính phủ Trung Quốc như cung cấp thông tin người dùng. Google có lẽ là ngoại lệ duy nhất khi không tuân theo các quy định kiểm duyệt và rời khỏi thị trường Trung Quốc vào năm 2010.

Đối với Apple, thị trường Trung Quốc thật sự rất quan trọng. Đây là thị trường tiêu thụ sản phẩm lớn nhất và đồng thời cũng là nơi đặt các nhà máy sản xuất của hãng. Vào quý trước, chỉ riêng khu vực Trung Quốc đại lục đã đem về cho Apple tới 46,8 tỷ USD lợi nhuận. Vì vậy, việc Apple quyết định tuân theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc không có gì là khó hiểu.

Trước đó, trang web của The New York Times đã bị tại Trung Quốc. Song nhờ vào ứng dụng trên iOS, người dùng tại nước này đã có một cách vượt tường lửa để đọc nội dung của tờ báo.

The New York Times cho biết là họ sẽ tiếp tục sản xuất các nội dung để phục vụ cho những ai vẫn còn giữ ứng dụng của họ trên điện thoại tại Trung Quốc. Tuy nhiên, những người dùng mới sẽ phải tìm cách tải ứng dụng tại App Store của một nước khác.

Ngoài ra, tờ báo cũng chỉ trích Apple và yêu cầu hãng xem xét lại quyết định.

"Đó là một quyết định thật sự đáng tiếc", tuyên bố của The New York Times cho biết, "Yêu cầu của chính quyền Trung Quốc để loại bỏ ứng dụng của chúng tôi là một phần trong nỗ lực lớn hơn của họ nhằm ngăn chặn các độc giả Trung Quốc được tiếp cận các thông tin độc lập của The New Yorks Times về đất nước của họ cũng như các nước khác trên thế giới".

Nguyễn Long