Huawei dự kiến bán ra 139 triệu smartphone năm 2016

2016 là một năm thành công của bộ phận kinh doanh tiêu dùng của hãng công nghệ Trung Quốc Huawei.

Khối kinh doanh tiêu dùng Huawei Việt Nam (CBG) vừa công bố Huawei ước đoán doanh thu bán hàng trong năm 2016 đạt 25,6 tỷ USD, tăng 42% so với năm 2015. Tổng số smartphone của Huawei tiêu thụ trong năm qua dự kiến đạt 139 triệu chiếc, tăng 29% so với năm trước đó. Đây là con số tăng trưởng rất ấn tượng so với toàn bộ thị trường smartphone toàn cầu năm 2016 được hãng nghiên cứu IDC dự báo chỉ tăng 0,6%.

Theo số liệu công bố vào tháng 10/2016 của GFK, thị phần điện thoại di động toàn cầu của Huawei đã tăng lên 11,3%. Huawei đã nắm giữ hơn 15% thị phần tại 30 quốc gia và hơn 20% ở 20 quốc gia, một nửa trong số đó là các nước châu Âu. Ở thị trường quê nhà Trung Quốc, thị phần của Huawei đã vượt 20% vào tháng 11/2016 và thống trị phân khúc điện thoại cao cấp từ 500-600 USD.

Ông Richard Yu, Tổng giám đốc Huawei CBG chia sẻ trong năm vừa qua, Huawei đã tập trung vào công cuộc đổi mới công nghệ và đã đạt được bước phát triển trên hệ điều hành EMUI nền tảng Android, công nghệ camera kép, công nghệ trí thông minh nhân tạo và những lĩnh vực khác. Cùng với việc phát triển sản phẩm công nghệ, Huawei cũng tập trung hoàn thiện các kênh phân phối toàn cầu, đẩy mạnh dịch vụ nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu cũng như làm hài lòng khách hàng của mình.

Ở thị trường Việt Nam, theo số liệu của GFK, thị phần smartphone của hãng Huawei đạt 3,7% tính đến tháng 10/2016. Huawei dự kiến con số thị phần của hãng ở Việt Nam sẽ tăng lên 5% vào cuối năm. Đây là tốc độ tăng trưởng thị phần khá nhanh của Huawei ở Việt Nam khi biết rằng thị phần của hãng này vào đầu năm 2016 chưa đầy 1%.

Trong năm 2017, Huawei đặt mục tiêu tăng thị phần smartphone ở Việt Nam lên 10%, tiệm cận với mức thị phần của hãng trên thị trường toàn cầu.

