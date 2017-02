HTC sẽ thành-hay-bại trong năm 2017?

HTC sẽ thành-hay-bại trong năm 2017?

Theo phân tích của trang Android Authority, rất có thể trong năm 2017, chúng ta sẽ biết đến một HTC danh tiếng, thành công trong mảng thực tế ảo, chứ không phải trong mảng smartphone.

Bỏ lại năm 2015 đầy bất trắc, 2016 được xem là năm "F5" của HTC, với nhiều chiến lược đầu tư vào thực tế ảo như Vive và mẫu HTC 10 đầy hứa hẹn. Thị trường cạnh tranh khắc nghiệt khiến HTC liên tục báo cáo thua lỗ, song 2016 đã thực sự mang lại hy vọng cho HTC. Giờ đây, đã đến lúc chúng ta hướng đến 2017.

2016: một năm nhiều tham vọng và khó khăn

Trình làng vào MWC, nhưng người tiêu dùng phải đợi đến tận tháng 4/2016 mới được mua mẫu smartphone chủ lực của HTC. Thiết kế của HTC 10 không nổi bật mấy so với các mẫu cạnh tranh, nhưng máy được xem là đẹp và cải thiện một số thiếu sót của One M9, đủ để HTC 10 nhận những đánh giá tích cực.

HTC 10 có vi xử lý Snapdragon 820, RAM 4GB, camera sau 12MP với tính năng ổn định hình ảnh quang học, và loa Boomsound quen thuộc, giao diện Sense UI, sạc nhanh Quick Charging.

Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn chưa mấy mặn mà. Những con số doanh thu ban đầu cho thấy HTC thất vọng với HTC 10, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc đầy cạnh tranh. HTC liên tục phải báo cáo doanh thu hàng quý sụt giảm, và đến cuối năm 2016, đã có thể kết luận 2016 là một năm u ám khi xét về doanh thu của công ty.

Thực tế ảo là ván bài lớn

Tình hình kinh doanh tồi tệ liên tiếp khiến nữ chủ tịch Cher Wang của HTC phải xin lỗi vì năm tài chính trước bị thua lỗ đến nửa tỷ USD. Tại cuộc họp cổ đông, Cher Wang đã tuyên bố về những khoản đầu tư vào thực tế ảo. Ngày càng cho thấy rõ ràng HTC đang nhăm nhe đặt cược lớn vào ngành công nghiệp thực tế ảo và tai nghe Vive VR đã bắt đầu đến tay người tiêu dùng. Tháng Tư, công ty dự đoán chắc chắn VR sẽ vượt qua doanh số smartphone trong 4 năm.

HTC giới thiệu về Vive vào MWC 2015, nhưng phải đến tháng 4/2016 sản phẩm mới lên kệ. Vive có sự vượt trội hơn so với Oculus Rift và PlayStation VR, nhưng mức giá 799 USD có phần hơi cao.

Nhưng ngay trong 10 phút đầu tiên bán ra, đã có tới 15.000 Vive được mua, và nhiều báo cáo dự đoán sẽ có đến 100.000 sản phẩm được bán ra vào đầu tháng Bảy. Kết quả này thực sự không quá tệ. Vive được tin là bộ tai nghe thực tế ảo bán chạy thứ hai năm 2016.

Thành công của Vive còn phải kể đến hệ sinh thái các ứng dụng thực tế ảo đã dần phát triển trong năm 2016. Đầu năm 2017 này, đã có nhiều thông tin cho thấy các nhà phát triển đang tiếp tục sáng tạo nội dung cho Vive, ưu tiên hơn so với các nền tảng VR khác.

Về smartphone, nửa sau của năm 2016 cho thấy HTC đã ra quá nhiều smartphone, không thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng. Cụ thể, năm 2016, HTC đã ra mắt HTC 10 Lifestyle, Bolt (10 evo), Desire 10 Pro, Desire 830, 825, 630, và 628, One X9, One A9s, One M9 Prime Camera Edition, và như thế vẫn còn chưa đủ. Đầu 2017, HTC còn ra U Ultra và U Play, dự kiến sẽ còn có những sản phẩm chủ lực trong vài tháng tới.

Chiến lược của HTC khi ra mắt những sản phẩm trên có lẽ là nhắm đến các thị trường cụ thể, với những tính năng như RAM lớn, cải tiến công nghệ camera, thậm chí dùng phần cứng vi xử lý giá thấp để phù hợp với nhu cầu từng khu vực. Tuy nhiên, lộ trình ra mắt âm thầm, thiếu chiến lược mạnh mẽ khiến HTC càng khó khăn về mảng smartphone. Không may cho HTC, không một sản phẩm smartphone nào kể trên hấp dẫn người dùng, cạnh tranh được với những smartphone chủ lực có mức giá cạnh tranh của đối thủ, kể cả những mẫu giá rẻ của các nhà sản xuất Trung Quốc.

Doanh thu hàng tháng của HTC sụt giảm liên tục, trong giai đoạn từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2016

2017 sẽ là năm thành hay bại với HTC?

HTC gặp khó với thị trường smartphone trong vài năm nay. Nếu hãng không gặp khó về nguồn tiền mặt, có thể HTC đã bật lên được. Từ những năm 2013, 2014 và 2015 chúng ta đã rất hy vọng HTC có thể nổi bật lên, song ngay cả 2016 cũng chưa mang lại những kỳ vọng cho người tiêu dùng.

Về smartphone, các nhà phân tích cho rằng trong năm 2017, HTC cần ra mắt một sản phẩm thực sự đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người hâm mộ và người tiêu dùng bình thường, với thiết kế độc đáo, một điểm khác biệt hữu ích nào đó nổi bật hẳn so với đám đông.

Ngoài smartphone, HTC có vẻ đang đúng hướng với thị trường thực tế ảo và chúng ta gần như chắc chắn sẽ thấy HTC tập trung mạnh vào Vive trong 2017. Chưa có một lời thực sự nào để nói liệu trong 2017 này sẽ có thế hệ Vive thứ hai, song những phát triển mới trong mảng này có thể cho thấy loại phụ kiện này sẽ có những cập nhật nhất định.

Điều chắc chắn là chúng ta sẽ thấy HTC đầu tư nhiều vào nghiên cứu và phát triển thực tế ảo trong năm nay. HTC đã tuyên bố một quỹ trị giá 10 triệu USD với các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Công ty cũng đã công bố thiết bị Vive Tracker tại CES 2017, có thể mở cửa cho nhiều phụ kiện bên thứ ba tương thích với Vive và có thể sẽ là một cú đầu tư tốt nếu Vive giữ được đà tăng trưởng hiện nay.

Nếu smartphone tiếp tục thất bại trong năm 2017, có lẽ chúng ta sẽ thấy HTC mạnh dạn từ bỏ hoàn toàn mảng kinh doanh smartphone để tập trung vào ngành công nghiệp VR đang lên.

Smartwatch sẽ có gì mới?

HTC đã xác nhận là hãng sẽ không ra mắt sản phẩm đồng hồ Android "trong tương lai gần", dù đã có một số hình ảnh rò rỉ về Android Wear 2.0.

Tuy vậy, vẫn không có gì là quá đáng nếu chúng ta thấy một mẫu smartwatch HTC vào năm nay. Chúng ta chưa biết chính xác HTC sẽ trở lại như thế nào, nhấn ở phần cứng hay phần mềm, song HTC dường như không vội vã ra mắt sản phẩm cho đến khi hãng tạo ra được một cái gì đó thực sự nâng cao trải nghiệm người dùng. Hy vọng, smartwatch HTC sẽ là một sản phẩm xứng tầm thay đổi cuộc chơi.

Kết luận

HTC vẫn là một trong những tên tuổi hấp dẫn nhất và được yêu thích nhất trong hệ sinh thái Android, dù công ty đang có nhiều sa sút. Các fan HTC và nhiều người tiêu dùng dường như vẫn đang thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi công ty ra mắt một thiết bị "sát thủ" mới, đánh dấu sự trở lại. Tất cả đều phụ thuộc vào việc HTC có vượt qua được những rủi ro cần thiết, để thực sự nổi bật trong thị trường cạnh tranh nóng bỏng hiện nay.

HTC vẫn còn đây, công ty dường như vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch ra mắt lớn nào, song có những ý niệm mơ hồ ngày càng lớn rằng chúng ta có thể sẽ biết đến một HTC danh tiếng, lãnh đạo trong ngành công nghiệp thực tế ảo, chứ không phải trong mảng smartphone. Bạn có cảm giác thế và có đồng ý như thế không?

Hoàng Lan