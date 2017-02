Apple đang huỷ diệt Samsung ở “nơi quan trọng nhất”

Apple và Samsung vẫn đang trong cuộc chiến không thấy hồi kết. Cạnh tranh giữa hai hãng sẽ khốc liệt hơn trong năm nay nhờ vào hai sản phẩm rất được chờ đợi là iPhone 8 và Galaxy S8.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, rõ ràng Apple đang dành thắng lợi trước Samsung. Doanh thu của Apple trong mùa mua sắm cuối năm qua vượt dự đoán và quan trọng hơn là hãng này đang nới rộng khoảng cách trước đối thủ Samsung ở "nơi quan trọng nhất".

Theo dữ liệu của hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint, Apple đã gia tăng đáng kể thị phần trước Samsung ở phân khúc smartphone cao cấp (giá 400 USD trở lên) kể từ sau khi ra mắt iPhone 7. Mùa hè năm 2016, Apple chỉ chiếm hơn 50% thị phần smartphone cao cấp toàn cầu, trong khi Samsung chiếm gần 25%. Đến tháng 12/2016, thị phần smartphone cao cấp toàn cầu của Apple đã tăng lên 70%, còn Samsung giảm xuống 17%.

Biểu đồ thị phần của Apple và Samsung ở phân khúc smartphone cao cấp, theo Counterpoint

Smartphone cao cấp chiếm một phần nhỏ trong số lượng smartphone bán ra trên toàn cầu nhưng những sản phẩm này lại chiếm phần lớn lợi nhuận của toàn thị trường smartphone. Lý do Apple kiếm được nhiều tiền từ smartphone là bởi vì mỗi chiếc iPhone có chi phí sản xuất khoảng 200 USD được bán với giá trên 600 USD. Mức lợi nhuận từ smartphone cao cấp tốt hơn nhiều so với các phân khúc giá rẻ và tầm trung, thậm chí là so với bất kỳ nhóm sản phẩm điện tử nào.

Đó là lý do việc Apple nới rộng khoảng cách với Samsung ở phân khúc smartphone cao cấp lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cạnh tranh giữa hai hãng. Trong 5 năm qua, Samsung là nhà sản xuất smartphone duy nhất được coi là đối thủ cạnh tranh thực sự của Apple ở thị trường smartphone cao cấp. Những nhà sản xuất điện thoại Android khác như Sony, LG, Motorola hay HTC cũng có smartphone cao cấp nhưng tiêu thụ không nhiều.

Điều duy nhất khiến Samsung khác biệt với các nhà sản xuất điện thoại Android khác là có các thiết bị cao cấp. Samsung không thể lớn mạnh và có nhiều lợi nhuận nếu chỉ bán những thiết bị giá rẻ và tầm trung. Hãng này cần người dùng mua những sản phẩm cao cấp như Galaxy S8 và Note 8 để có nhiều lợi nhuận và tồn tại trước Apple.

Theo Counterpoint, phân khúc smartphone cao cấp thực sự là cuộc chiến sống còn giữa Apple và Samsung. Thị phần ở phân khúc smartphone cao cấp giữa Apple và Samsung hiện được ví như là "trò chơi được – mất", nếu công ty này mất thị phần ở phân khúc cao cấp thì số thị phần đó sẽ về tay công ty kia. Samsung hiện đang ở điểm thấp thực sự trong phân khúc smartphone cao cấp sau sự cố Galaxy Note 7 và hãng này sẽ phải nỗ lực hết sức để lấy lại thị phần đã mất về tay Apple.

NHM