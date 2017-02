GoPro thua lỗ 373 triệu USD trong năm 2016

Năm 2016 chắc chắn là nỗi ác mộng đối với GoPro khi hãng sản xuất camera hành trình đã thua lỗ hơn 373 triệu USD. Tuy nhiên, nhiều dự báo từ giới phân tích cho thấy GoPro sẽ trở lại đầy mạnh mẽ trong năm nay.

Trong báo cáo hoạt động kinh doanh quý 4/2016 của GoPro phát hành mới đây, hãng sản xuất camera hành trình khẳng định đã thua lỗ khoảng 373 triệu USD trong năm 2016. Mặc cho doanh thu quý 4 đã có chút khởi sắc, chủ yếu nhờ doanh số Hero 5 và Hero 5 Session ra mắt hồi tháng 9/2016, nhưng GoPro vẫn lỗ khoảng 30 triệu USD trong quý 4/2016.

Bên cạnh đó, tổng doanh thu ước tính của GoPro trong năm 2016 là khoảng 1,185 tỉ USD. Trong đó, CEO Nick Woodman của GoPro khẳng định, công ty đã bán được khoảng 2 triệu sản phẩm trong quý 4/2016 vừa qua.

Số tiền thua lỗ trên của GoPro có phần lớn nguyên nhân từ vụ thu hồi drone GoPro Karma hồi giữa năm 2016 do lỗi pin. Đó cũng là lý do dẫn tới tháng 12/2016, GoPro sa thải 200 nhân sự và khoảng 15% lao động công ty để cơ cấu lại nguồn tài chính eo hẹp do "cú ngã" bất ngờ từ Karma.

Mặc dù vậy, GoPro rất có thể sẽ quay trở lại trong năm 2017 này với một vị thế hoàn toàn khác.

Trang The Verge trích dẫn lời khẳng định của CEO Nick Woodman trước các nhà đầu tư, GoPro sẽ cho ra mắt GoPro Hero 6 ngay trong năm 2017, trái ngược với việc phải chờ đợi hai năm cho một thế hệ Hero hoặc Session.

Đây có thể là một thông tin vui đối với phần đông fan yêu thích các dòng sản phẩm GoPro. Tuy nhiên, doanh số từ thế hệ GoPro Hero tiếp theo mới chính là điều các nhà đầu tư quan tâm hơn cả, và hơn hết, điều đó còn quyết định sự sống còn của thương hiệu GoPro trong tương lai.

Ngay sau khi công bố báo cáo hoạt động kinh doanh, cổ phiếu của GoPro đã sụt giảm khoảng 15% trên thị trường chứng khoán.

Tiến Thanh