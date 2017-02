Q4/2016: Sony tiếp tục làm mưa làm gió mảng cảm biến ảnh

Hôm nay, Sony đã công bố báo cáo tài chính của mình trong quý 4/2016. Những con số trong bản báo cáo này cho thấy rằng công ty điện tử Nhật Bản này đang "làm nên ăn ra" từ mảng cảm biến hình ảnh.

Theo DPreview, trong mảng bán dẫn, số lượng bán ra của cảm biến hình ảnh tăng tới 40% so với năm ngoái. Lý do là do nhiều nhà sản xuất thiết bị di động đã tích hợp các bộ cảm biến hình ảnh này lên những sản phẩm của mình nhằm cho chất lượng hình ảnh tốt hơn.

Trong khi đó, với mảng máy ảnh số, con số này giảm nhẹ từ 1,8 xuống còn 1,6 triệu máy, dẫn đến việc doanh thu giảm 9,6%. Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận một sự cải tiến liên tục trong việc cơ cấu sản phẩm và việc tạo các sản phẩm có giá trị tương xứng.

Theo kết quả tài chính mà Sony đã tải lên cho thấy số lượng máy ảnh bán ra giảm 34% và giảm 17% doanh thu khi so sánh với kết quả năm 2015.

Đây cũng là một quý không tốt đối với các mảng điện thoại di động của hãng. Sony đã bán ra tổng cộng 5,1 triệu chiếc điện thoại Xperia trong Q4/2016, giảm 33% so với cùng kì năm ngoái. Tổng doanh thu của mảng di động trong quý này đạt 2,2 tỉ USD.

Hãng cũng cho biết, việc bán ra các smartphone của hãng ở Châu Âu thấp hơn so với kì vọng. Sony dự báo khi kết thúc Q1/2017, số lượng smartphone bán ra sẽ hạ từ 17 triệu thiết bị xuống còn 15 triệu thiết bị. Tuy nhiên, điểm tích cực là bộ phận Sony Mobile Communications đã mang về lợi nhuận 187 triệu USD (tương đượng 21,2 triệu Yên) trong tổng doanh thu 2,2 tỷ USD nêu trên.

Minh Hùng