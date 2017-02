Nhiều "ông lớn" công nghệ phản đối sắc lệnh của Tổng thống Trump

Khoảng 100 tập đoàn ở Mỹ, trong đó có Apple, Google, Microsoft… đã cùng đệ đơn lên tòa phúc thẩm liên bang của Mỹ phản đối sắc lệnh cấm người tị nạn và công dân đến từ 7 nước, đa số là người Hồi giáo, nhập cư vào Mỹ do Tổng thống Donald Trump ban hành hồi cuối tháng trước.

Theo những tập đoàn này, sắc lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump trái với những nguyên tắc đảm bảo sự công bằng và khả năng dự báo chính xác về vấn đề nhập cư đã tồn tại ở Mỹ trong hơn 50 năm qua. Do vậy, nó có ảnh hưởng rất xấu đến công việc kinh doanh, việc đổi mới các sản phẩm và tăng trưởng của các công ty.



Trích dẫn những con số thống kê cụ thể, những tập đoàn trên cho biết trong số 500 công ty công nghệ hàng đầu được tạp chí Fortune của Mỹ bình chọn có tới hơn 200 công ty do những người nhập cư hoặc con cái họ thành lập. Trong số gần 100 tập đoàn ở Mỹ ký vào đơn phản đối sắc lệnh của Tổng thống Trump còn có Facebook, Twitter, Intel, Levi Strauss, Chobani, eBay, Netflix và Uber.



Trước đó, Tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ đã bác đơn kháng cáo của Bộ Tư pháp về việc khôi phục ngay lập tức sắc lệnh của ông Trump cấm nhập cảnh đối với người tị nạn và công dân đến từ 7 nước có đa số dân là người Hồi giáo.



Theo phán quyết mới của tòa án này, đơn kháng cáo của Bộ Tư pháp Mỹ đối với phán quyết ngày 3/2 của thẩm phán tòa án liên bang ở thành phố Seattle ngăn chặn sắc lệnh trên, đã bị bác bỏ và Bộ Tư pháp Mỹ phải có ý kiến phản hồi trong ngày 6/2.



Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn tuyên bố ông sẽ tìm mọi cách để "đảo ngược" quyết định của tòa án.

Theo Vietnamplus