Phải chăng Samsung muốn Exynos thay thế Qualcomm?

Với những thông tin đồn đoán cho đến nay, bộ vi xử lí trên hai mẫu flagship sắp tới của Samsung là S8 và S8 Edge sẽ là đứa con của Qualcomn: Snapdragon 835. Bộ vi xử lí này được Qualcomn sản xuất trên tiến trình 10nm giúp tăng hiệu năng và giảm thiểu điện năng tiêu thụ của sản phẩm. Nhưng liệu bộ đôi này sẽ có hai phiên bản với sự khác nhau về vi xử lí giống như S7 và S7 Edge?

Năm 2016, Samsung cho ra mắt S7 và S7 Edge với hai phiên bản bộ vi xử lí khác nhau là Exynos 8890 và Snapdragon 820. Chính bởi vậy việc so sánh tốc độ và hiệu năng giữa hai phiên bản này là điều không thế tránh khỏi. Qua nhiều bài thử nghiệm trên nhiều trang và kênh công nghệ nổi tiếng, chúng ta hoàn toàn có thể công nhận rằng hiệu năng của bộ xử lí cây nhà lá vườn của Samsung hoàn toàn không thua kém gì khi so với Snapdragon 820. Câu hỏi đặt ra là, nếu những bộ xử lí mới thuộc dòng Exynos 9 của Samsung vượt trội về hiệu năng so với dòng Snapdragon, liệu Samsung có chia tay với Qualcomn ngay từ sản phẩm tiếp theo của mình?

Vừa qua trên trang Twitter của Samsung đã có đăng tải ảnh quảng cáo về dòng Exynos 9 của mình. Có điều gì khiến công ty này phải làm "lớn" đến vậy? Phải chăng Samsung đang ấp ủ chiến lược thay thế bộ xử lí của Qualcomn với dòng vi xử lí "nhà làm" trên những thiết bị mới? Chiếc Galaxy S8 và S8 Edge là sản phẩm nối ngay sau chiếc Note 7 - quả bom nổ chậm mang lại sự thất vọng lớn nhất trong lịch sử Samsung, chính bởi vậy điều Samsung muốn làm nhất có lẽ là mang đến một sản phẩm hoàn hảo nhất trong lịch sử để khẳng định lại chỗ đứng và chất lượng của mình. Điều đó có lẽ sẽ hoàn hảo hơn nếu Samsung sử dụng hoàn toàn bộ xử lí Exynos trên tất cả máy Galaxy S8 bán ra.

Nhưng tất cả mới chỉ đang trong giai đoạn phỏng đoán, không có lí do gì để Samsung cho phép những bất ngờ của mình bị lộ ra qua sớm. Samsung đang cố khiến người dùng tò mò và chú ý về sản phẩm sắp tới của mình hơn bao giờ hết.

Trung Nguyễn