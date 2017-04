Quý đầu năm, doanh thu LG bất ngờ tăng trưởng mạnh

Có được thành công này phần lớn đến từ mảng đồ gia dụng với doanh thu tăng 10% so với năm ngoái.

LG vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2017 cho thấy tình hình kinh doanh của hãng đang rất thuận lợi, tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, mức lãi ròng của hãng điện tử Hàn Quốc trong quý vừa qua đạt 835,7 tỷ Won (737 triệu USD), tăng hơn 4 lần so với 198 tỷ Won (175 triệu USD) của quý 1 năm ngoái.

Có được thành công này phần lớn đến từ mảng đồ gia dụng với doanh thu tăng 10% so với năm ngoái, đạt 4,64 ngàn tỷ Won (40,9 tỷ USD). Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 921,5 tỷ Won (812 triệu USD), tăng từ 505,2 tỷ Won (445 triệu USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, số liệu này có đôi chút thua kém so với quý 4/2016 (lợi nhuận hoạt động 956,7 tỷ Won và lãi ròng 1,1 ngàn tỷ Won).

Riêng doanh thu đến từ mảng di động tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào LG G6. Trong quý 1 này, LG bán được 14,8 triệu chiếc smartphone, tăng 5% so với quý trước và 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, mảng này làm LG lỗ khoảng 200 triệu USD.

Có thể thấy doanh thu của LG dù không cao nhưng vẫn giữ mức ổn định, ngay cả khi toàn thị trường và sự cạnh tranh giữa các hãng smartphone dường như đang chững lại (LG không ra mắt mẫu flagship G6 tại Trung Quốc vì có quá nhiều hãng OEM đang cạnh tranh tại đây).

Cuối cùng, tổng doanh thu của toàn tập đoạn LG đạt 14,6 ngàn tỷ Won (123 tỷ USD), tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phúc Thịnh