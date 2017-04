Doanh số Microsoft Surface giảm 26%

Theo Microsoft, sự cạnh tranh "khốc liệt", cùng việc thế hệ Surface mới nhất đã ra mắt được gần 2 năm chính là nguyên nhân khiến dòng sản phẩm của hãng đạt kết quả tồi tệ.

Microsoft đã có một quý tài chính thuận lợi, trừ mảng Surface. Cụ thể, Engadget cho biết doanh thu từ bộ phận Surface trong quý 1/2017 (tức quý tài chính thứ 3/2017) của Microsoft đạt 831 triệu USD, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái (1,1 tỷ USD). Nguyên nhân theo Microsoft là do sự cạnh tranh về giá cả giữa các đối thủ, đơn giản chỉ cần so sánh giá của Surface Pro 4 với những thiết bị mới khác như Dell XPS 13 2-in-1 hay Lenovo Yoga 910 thì bạn sẽ thấy sự khác biệt.

Một nguyên nhân khác là do Surface Pro 4, thế hệ Surface mới nhất của Microsoft, đã ra mắt được gần 2 năm và chắc chắn người dùng có thể tìm thấy những lựa chọn tốt hơn, mới hơn trong tầm giá. Một phiên bản giá rẻ khác là Surface 3 cũng đã ra mắt từ năm 2015. Riêng Surface Book, dù là một thiết bị độc đáo, cấu hình mạnh nhưng doanh số của máy không đạt như kỳ vọng.

Microsoft được cho là sẽ tổ chức sự kiện báo chí dành cho giáo dục vào ngày 3/5 sắp tới, và chúng ta có thể hy vọng vào sự ra mắt của một chiếc Surface mới. Sau đó 1 tháng sẽ là hội nghị Build 2017, dịp thích hợp để Microsoft tung ra các sản phẩm phần cứng mới của mình.

Phúc Thịnh