Nintendo đã bán 2,74 triệu máy Switch trong tháng Ba

Nintendo đã bán 2,74 triệu máy Switch trong tháng Ba

Công ty kì vọng sẽ bán được tổng cộng 13 triệu máy cho đến hết tháng 4/2018.

Nintendo Switch (Ảnh : Techspot)

Sau sự thất bại của Wii U, Nintendo đã quay trở lại mạnh mẽ với chiếc Nintendo Switch của mình. Thiết bị chơi game cầm tay này đã đã liên tục được săn đón suốt thời gian qua, khi mà 2,74 triệu máy đã được bán ra trên toàn thế giới chỉ trong tháng Ba này, theo báo cáo tài chính của Nintendo. Để có thể dễ hình dung, lượng bán ra của Nintendo Switch trong một tháng còn nhiều hơn lượng máy Wii U được bán ra trong năm đầu tiên.

Doanh số phần mềm cũng có những khởi đầu mạnh mẽ với tựa game "flagship" The Legend of Zelda: Breath of the Wild, với 2,76 triệu bản được bán ra toàn cầu. Theo Nintendo, số phần mềm bán ra trong tháng Ba đạt tổng cộng 5,46 triệu bản, và với việc tựa game Mario Kart 8 Deluxe sắp được tung ra, công ty có thể kì vọng rằng doanh số phần mềm vẫn được giữ vững trong vài tháng nữa.

Nintendo dự đoán họ sẽ đạt con số 10 triệu máy bán ra trong năm tài chính hiện tại, công ty kì vọng sẽ bán được tổng cộng 13 triệu máy cho đến tháng 4/2018. Máy Wii đã bán được 13,17 triệu máy trong năm đầu tiên ra mắt.

Chiếc Nintendo 3DS đã đạt doanh thu 7,27 triệu máy trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3 vừa rồi, nâng tổng số đơn vị bán ra lên con số 66 triệu. Doanh số phần mềm của chiếc 3DS cũng rất cao, ở mức 55,08 triệu bản với sự "hỗ trợ" của các tựa game đình đám như Pokémon Sun, Moon và Super Mario Maker.

Trong khi đó, những tựa game trên smartphone của Nintendo như Super Mario Run và Fire Emblem Heroes đã đem lại doanh thu 24,3 tỷ yên. Nhìn chung, trong năm tài chính 2016 Nintendo đã đạt doanh thu 489 tỷ yên (tương đương 4,39 tỷ USD), lợi nhuận đạt 29,4 tỷ yên (tương đương 264 triệu USD).

Văn Hoàn