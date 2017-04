Qualcomm cáo buộc Apple cản trở việc làm ăn của Qualcomm

Cuộc chiến giữa Apple và nhà cung cấp chip Qualcomm đang ngày càng trở nên khốc liệt.

Luật sư cao cấp nhất của Qualcomm, Don Rosenberg, đã buộc tội Apple "tấn công toàn cầu" nhắm vào hãng. Theo báo Anh Financial Times, nguyên nhân là do Apple đã can thiệp vào việc các công ty khác trả phí bản quyền cho Qualcomm. Điều này đã khiến Qualcomm phải đưa cảnh báo doanh thu giảm.

Ông Rosenberg nói: "Việc Apple liên tục can thiệp vào các thỏa thuận của Qualcomm (không liên quan tới Apple) là sai trái và là bước mới nhất trong sự công kích toàn cầu nhắm vào Qualcomm".

Bình luận này liên quan tới việc Apple kiện Qualcomm về số tiền hãng phải trả cho phí bản quyền. Apple mua chip modem không dây từ Qualcomm và trả phí cho bằng sáng chế đó. Nhưng trong đơn kiện được trình lên vào tháng Một vừa qua, hãng cho rằng Qualcomm đã đưa ra mức phí quá cao và sẽ phải trả lại cho họ 1 tỷ đô đã thu quá.

Apple hiện đang chờ 1 tỷ đô để trả cho các nhà cung cấp bên thứ 3 như Foxconn, và sau đó họ sẽ dùng tiền này để trả cho Qualcomm. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà cung cấp của Apple sẽ trả ít phí bản quyền hơn cho Qualcomm cho tới khi Apple nhận lại được 1 tỷ đô của mình.

Trong cảnh báo tới các nhà đầu tư, Qualcomm miêu tả điều này là "ví dụ của việc Apple nắm giữ đòn bẩy thương mại khổng lồ trước các nhà cung cấp".

Theo Financial Times, vụ kiện có thể làm giảm tổng doanh thu của Qualcomm bởi những những tranh chấp như thế này sẽ mất nhiều năm để giải quyết. Qualcomm đã hạ dự đoán doanh thu quý xuống vào khoảng 4,8 đến 5,6 tỷ đô, thấp hơn trước đó là 5,3 đến 6,1 tỷ đô. Hãng cho rằng rằng các nhà cung cấp của Apple sẽ không trả đủ tiền theo yêu cầu của hãng.

Trong đơn kiện được đệ trình vào tháng Một, Apple cho biết: "Trong nhiều năm qua, Qualcomm đã thu phí bản quyền quá nhiều cho những công nghệ không liên quan tới mình. Apple càng đổi mới với các tính năng như TouchID, màn hình tiên tiến và camera thì Qualcomm càng có nhiều tiền chẳng vì lý do gì và ngày càng tốn kém để Apple thực hiện những đổi mới nói trên".

