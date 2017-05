Giá trị Apple lần đầu tiên chạm ngưỡng 800 tỷ USD

Apple là công ty đầu tiên cán mốc giá trị 800 tỷ USD.

iPhone 8 với màn hình OLED tràn cạnh và tất cả những tính năng tiên tiến (tất nhiên là dưới dạng tin đồn) dường như sẽ tiếp tục "ném" các fan của Apple vào một chu kỳ "siêu nâng cấp". Theo các nhà phân tích, điều này đã có tác động tích cực lên giá cổ phiếu của Apple. Ngay sau khi công bố kết quả kinh doanh quý vừa qua, giá cổ phiếu của Apple đã tăng kéo theo việc giá trị công ty lần đầu tiên cán mốc 800 tỷ USD.

Đây là lần đầu tiên trên thị trường chứng khoán Mỹ, một công ty đạt mức vốn hóa kỷ lục như vậy.

Mặc dù giá cổ phiếu đã giảm trong một thời gian ngắn vì các nhà đầu tư nghe thấy rằng Apple bán ít iPhone hơn so với cùng kỳ năm ngoái nhưng sau đó nó đã nhanh chóng phục hồi. Nguyên nhân là do các cổ đông nhận ra rằng Apple thu được lợi nhuận cao hơn khi sở hữu sản phẩm đắt tiền hơn. Nhìn chung, kết thúc buổi giao dịch ngày hôm nay, giá cổ phiếu của Apple đạt 153 USD/cổ phiếu (tăng 3% so với giá đầu phiên).

Nếu iPhone 8 đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ và các nhà đầu tư, Apple nhiều khả năng sẽ là công ty đầu tiên trong lịch sử cán mốc giá trị 1000 tỷ USD.

Trong một diễn biến khác, Warren Buffett lại một lần nữa khiến người ta ngã mũ thán phục và xem ông như là một trong những nhà đầu tư thông minh nhất. Sau nhiều năm từ chối đầu tư vào ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng, ông đã thay đổi quan điểm khi đầu tư 1 tỷ USD vào Apple. Chỉ sau chưa đầy một năm, số tiền này đã tăng hơn 50%.

Bạch Đằng