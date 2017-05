Vay nợ hơn 1 triệu USD để theo đuổi giấc mơ “micro thần kỳ”

You Guangguo đã bán được khoảng 3 triệu chiếc micro cho phép người dùng có thể hát karaoke bất cứ mọi lúc mọi nơi.

Chiếc micro karaoke xách tay được phát minh bởi một cựu giáo viên tiểu học mang tên You Guangguo đã trở thành một vật bất ly thân cho những người yêu thích ca hát tại Hongkong và Trung Quốc. Giờ đây, ông You (41 tuổi) đang hy vọng được nhìn thấy đứa con tinh thần của mình tiến ra thị trường toàn cầu.

Phát triển bởi công ty Tosing của You, "dàn máy karaoke ma thuật" là sự kết hợp đơn giản của micro và loa. Khi kết nối qua bluetooth với máy tính hoặc smartphone, bạn có thể vừa chơi nhạc vừa hát theo qua chiếc micro không dây này ở bất cứ nơi đâu.

Khoảng 3 triệu chiếc micro như thế này đã được bán ra kể từ năm 2015. Điều này không chỉ giải cứu You thoát khỏi món nợ 1,2 triệu USD, mà còn biến giấc mơ làm ca sĩ của ông trở thành hiện thực.

You cho biết: "Giọng hát của tôi rất kinh khủng. Càng hát dở, bạn sẽ càng muốn hát mà không bị áp lực. Nhưng tôi rất xấu hổ khi phải đứng hát trước mặt bạn bè của mình. Sau đó, tôi có một ý nghĩ: Liệu có thể có một chiếc micro cho phép tôi hát bất cứ nơi nào tôi muốn? Làm thế nào tôi có thể làm được điều đó? Những câu hỏi như thế luôn hiện hữu trong tâm trí tôi một thời gian dài."

Sự ra đời của chiếc micro thần kỳ

Sinh ra trong một gia đình nông dân, You đã trở thành một giáo viên tiểu học ở thành phố Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, với mức lương hàng tháng khoảng 4.000 nhân dân tệ (576 USD). Sau 15 năm giảng dạy, You đã quyết định bỏ sự nghiệp dạy học và đến Thâm Quyến để bắt đầu con đường kinh doanh. 8 năm sau, You đã thất bại trong việc thiết lập cuộc sống mới tại đây, và vướng vào một mớ nợ nần. Thế nhưng, ông đã không bỏ cuộc.

Giữa những năm 2000, khi máy nghe nhạc MP3 trở nên phổ biến và điện thoại di động bắt đầu có thể lưu trữ các tập tin MP3, You nhìn thấy một cơ hội.

Ông nhớ lại: "Tôi bắt đầu nói chuyện với các kỹ sư để xem liệu có thể thêm chức năng karaoke vào điện thoại di động hoặc máy nghe nhạc MP3 hay không. Liệu chúng tôi có thể làm máy karaoke cá nhân xách tay được không?". Nhưng các kỹ sư nói với ông rằng làm karaoke trên điện thoại di động là không khả thi về mặt công nghệ, mặc dù đã có nhiều lần thử nghiệm trước đó.

Phải đến năm 2009, các kỹ sư của You mới tìm ra cách để hiện thực hóa điều này. Phiên bản đầu tiên của micro karaoke xách tay ra đời vào năm 2010. Chiếc micro nhỏ có thể được gắn vào một máy nghe nhạc MP3, nhưng người dùng chỉ có thể nghe thấy tiếng hát của mình khi dùng tai nghe.

You cho biết: "Đó là một chiếc micro nhỏ và nó không có loa ngoài. Điều đó chưa phải là lý tưởng. Chúng tôi muốn nghe giọng của mình rõ hơn khi đang hát."

Sau đó, You và các kỹ sư của mình bắt đầu phát triển một micro có loa gắn liền. Ông nói: "Điều này khó khăn hơn chúng tôi nghĩ. Vấn đề lớn nhất chính là tạp âm. Khi micro ở quá gần loa, sẽ có một âm thanh ‘xì xì' phát ra. Chúng tôi phải tìm ra một cách có thể hủy bỏ những tạp âm này."

Đến cuối năm 2014, vấn đề kỹ thuật đã được giải quyết. Kết quả là Tosing cho ra đời mẫu micro K068, gây chú ý ở Trung Quốc ngay khi ra mắt vào năm 2015. Tuy nhiên, phải mất một thời gian để K068 đặt chân đến Hồng Kông.

Đến khi ngôi sao Cantopop Joey Yung tải lên Youtube đoạn video cô hát karaoke với K068 vào tháng 8, chiếc micro này mới thật sự thắng lớn. Nó được bày bán rộng rãi tại các cửa hàng tiện ích ở Hồng Kông, với giá từ khoảng 26 USD đến 52 USD. Đột nhiên giờ đây, mọi người có thể hát karaoke bất cứ nơi nào họ muốn.

You cho biết Tosing đã tung ra thêm 4 bốn phiên bản mạnh mẽ hơn của chiếc micro. Ngoài Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Đài Loan, sản phẩm Tosing còn có mặt ở Đông Nam Á, Nhật Bản và Hàn Quốc. Giấc mơ lớn tiếp theo của You là mang chiếc micro này sang thị trường Châu Âu và Mỹ, đồng thời nghiên cứu phát triển thế hệ sản phẩm mới có trí thông minh nhân tạo để giúp chủ nhân hát tốt hơn.

Ông cho biết: "Chúng tôi muốn hướng chiếc micro này trở thành một vật dụng cá nhân và ai cũng có thể có 1 cái, giống như smartphone vậy".

Làm thay đổi văn hóa karaoke

Au Lai-chong, một chuyên gia tài chính ở Hồng Kông, là người khá đam mê karaoke. Cô thường lui đến các câu lạc bộ karaoke, nơi cô và bạn bè của mình có thể hát thoải mái các bài hát yêu thích trong phòng riêng. Đây là hoạt động giải trí ưa thích của cô từ lúc còn đi học.

Năm nay 30 tuổi, Au cho biết: "Tôi hát nhiều bài, không chỉ các bài hát tình cảm buồn buồn của Cantopop. Tôi cũng thích hát những bài có cảm xúc và yêu cầu giọng cao, như của G.E.M. chẳng hạn. Tôi cũng thích các bài hát có lời ý nghĩa, nói về các vấn đề xã hội của Kay Tse".

Sau khi xem qua video của Joey Yung trên YouTube, Au đã cực kỳ mê mẩn chiếc micro của Tosing. Au nói: "Tôi và em gái cùng mua 2 chiếc micro như thế. Sau đó, mẹ tôi nhìn thấy chúng tôi hát, và bà quyết định mua thêm 1 cái nữa."

Theo Au, điều tuyệt vời nhất mà chiếc micro này mang lại chính là người dùng có thể tải về bộ ứng dụng karaoke với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn bài hát với lời bài hát và giai điệu có sẵn. Ứng dụng karaoke yêu thích của Au là Tian Lai K Ge, được phát triển ở Trung Quốc đại lục.

Au nói: "Tôi rất yêu thích ca hát. Thường mọi người sẽ lập một nhóm để cùng đi đến các quán karaoke, và dù có thích hát cách mấy, tôi cũng không thích việc đi đến các quán karaoke một mình.Nhưng với ứng dụng này, tôi có thể tự hát một mình."

Những ứng dụng karaoke như thế này không chỉ cung cấp các bài hát mà còn là một dạng mạng xã hội. Các ca sĩ nghiệp dư có thể thu âm giọng của họ và tải chúng lên mạng để được người khác nghe và đánh giá.

Au cho biết: "Tôi không đăng tải những bài hát của mình lên mạng. Tôi chỉ đơn giản là hát với bạn bè... Với tôi, việc ca hát với micro này không nhất thiết phải đi kem với việc tìm kiếm sự nổi tiếng hay sự công nhận từ người khác."

Bắt nguồn từ Nhật Bản, cơn bão karaoke đã lan ra khắp châu Á trong những thập niên 1980 và 1990. Văn hoá Cantopop sôi nổi của Hồng Kông đã giúp cho karaoke như "hổ mọc thêm cánh" tại mảnh đất này. Các ngôi sao như Alan Tam, Leslie Cheung, Anita Mui, Jacky Cheung và Faye Wong đã trở thành những biểu tượng văn hóa châu Á, với số album bán ra lên tới hàng triệu bản, và có những ca khúc mà gần như ai cũng thuộc lòng.

Stephen Shiu, Giám đốc điều hành của tập đoàn HMV Digital China, cho biết karaoke đang chuyển từ hình thức giải trí theo nhóm thành giải trí cá nhân. Shiu nói:"Trước đây chúng ta hay xem một bộ phim hoặc một chương trình truyền hình cùng nhau, nhưng bây giờ mọi người thường xem nó một mình trên các thiết bị cá nhân. Karaoke cũng tương tự như vậy. Sự ra mắt của chiếc micro này khiến karaoke chuyển dần sang xu hướng cá nhân."

Ứng dụng karaoke oleGoK của HMV Digital China

Shiu cho biết ông không phải là một fan hâm mộ karaoke, nhưng anh nhìn thấy cơ hội kinh doanh từ điều này. Vào cuối năm 2016, HMV Digital China Group đã đầu tư hơn 1,3 triệu USD để phát triển một ứng dụng karaoke gọi là oleGoK với hơn 20.000 bài hát Cantopop, nhạc pop phương Tây và K-pop. Người dùng oleGoK có thể trả các mức phí khác nhau, dao động từ 6 đến 10 USD mỗi tháng. Mức phí này rẻ hơn nhiều so với việc đi hát karaoke bên ngoài, khi mà một đêm hát karaoke ở Hồng Kông sẽ tiêu tốn của bạn từ 39 USD đến 64 USD. Để đẩy mạnh ứng dụng này, HMV Digital China thậm chí đã tặng 500.000 chiếc micro Tosing cho các thuê bao đầu tiên.

Shiu nói "Khi bạn hát, bạn là người biểu diễn và bạn mong muốn nhận được sự công nhận. Nó cũng là một sự giải phóng cảm xúc. Đó chính là điều mà mọi người thích. Ứng dụng của chúng tôi cung cấp nhiều bài hát hơn bất kỳ chuỗi karaoke nào xung quanh thành phố, và khiến việc hát karaoke trở nên thật dễ dàng. Tôi không hát karaoke nhưng tôi lại thích chiếc micro này. Nó đáp ứng được nhu cầu của rất nhiều người".

Vấn đề bản quyền

Sự phổ biến rộng rãi của các ứng dụng karaoke đã làm tăng mối quan tâm của các chủ sở hữu bản quyền âm nhạc.

Stephen Shiu cho biết nhiều ứng dụng karaoke có sẵn, đặc biệt là các sản phẩm phát triển ở Trung Quốc đại lục, không có giấy phép bản quyền để có thể đưa bài hát ra khỏi phạm vi đại lục. Và một số ứng dụng của Trung Quốc không có ở Hồng Kông vì họ chặn các địa chỉ IP từ bên ngoài đại lục.

Shiu phát biểu: "Đó là lý do tại sao chúng tôi đầu tư hơn 1,3 triệu USD để phát triển ứng dụng này. Khoản tiền này phần lớn đã đổ vào phí giấy phép cho chủ sở hữu bản quyền."

Công ty Tosing của You Guangguo nhận thức rất rõ về vấn đề này. Ông nói: "Người dùng phải hát bài hát có bản quyền. Đó là trách nhiệm của họ". Tosing gần đây đã ký hợp đồng với ứng dụng Quan Min K Ge của Tencent, đòi hỏi người dùng phải đăng nhập bằng các tài khoản mạng xã hội của Trung Quốc như QQ hoặc WeChat. "Ứng dụng karaoke này đã được cấp phép âm nhạc từ các chủ bản quyền", You nói.

Với mối quan hệ hợp tác này, You rất lạc quan về tương lai chiếc micro karaoke của mình. You nhấn mạnh "Con người là những sinh vật cô đơn nhưng họ cần diễn tả cảm xúc của họ. Khi bạn ở một mình, ca hát là cách tốt nhất để diễn tả cảm xúc. Đó là một liệu pháp cho chính bản thân bạn".

Theo Nhịp Cầu Đầu Tư