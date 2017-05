Microsoft: Không đấu lại được Android, iOS thì "yêu" thôi

Theo AndroidAuthority, đến thời điểm hiện tại, mảng di động của Microsoft vẫn không đủ khả năng cạnh tranh với Google và các nền tảng di động của Apple.

Cụ thể, với việc các sản phẩm Windows (mobile) chiếm khoảng 0,3% thị phần hệ điều hành smartphone vào cuối năm 2016 thì hiện tại, Microsoft dường như đang nhắm đến tiêu chí: "Nếu bạn không thể đánh bại nó, hãy tiếp cận, xâm nhập nó" và họ tuyên bố: Máy tính không chỉ yêu thích các thiết bị Windows Moblie 10, rõ ràng là các máy tính cũng yêu thích tất cả các thiết bị của bạn.

Tại hội nghị Build 2017 gần đây của Microsoft tại Seattle, công ty này đã thảo luận kế hoạch giúp cải thiện trải nghiệm người dùng cho người dùng Windows và các thiết bị khác. Mục tiêu lớn này sẽ có thể đạt được thông qua hai tính năng: Timeline và Pick Up Where I Left Off.

Timeline sẽ theo dõi tiến trình của bạn trong một tác vụ cụ thể trên Windows 10, có thể là soạn tài liệu hoặc gửi một email, và rồi Pick Up Where I Left Off sẽ cho phép bạn tiếp tục công việc của bạn tại thời điểm đó trên một thiết bị khác. Ví dụ, nếu bạn rời khỏi nhà giữa chừng khi đang đọc tin bài mới trên máy tính, thì bạn sẽ có thể dùng điện thoại để kết nối lại và tiếp tục xem bản tin đó bằng ứng dụng Cortana. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng nó hoặc sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba để chỉnh sửa các tài liệu Word.

Và sự thành công của dự án lần này sẽ phụ thuộc nhiều vào sự chuyển đổi giữa các nền tảng trên các thiết bị. Nhưng dường như đây sẽ là một động thái hoàn toàn hợp lí của Google - một công ty từ trước đến nay không mấy quan tâm việc phát triển nền tảng di động, họ chỉ tập trung phát triển nền tảng cho máy tính/ hệ thống dành cho laptop với Windows 10.

Khi các thiết bị ChromeOS bắt đầu có chỗ đứng trong các sản phẩm của Windows – và ngày càng đến gần với các thiết bị Android (người dùng có thể sử dụng sản phẩm của Google trên cả 2 hệ điều hành) – đây có thể là cách để Microsoft tăng khả năng áp dụng của các ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình và vẫn đảm bảo mối liên hệ mật thiết với Windows 10.

