20 năm "theo đuổi sự sáng tạo" của HTC có những gì?

Mẫu flagship U11 ra mắt cách đây ít ngày cũng chính là sản phẩm kỷ niệm 20 năm "không ngừng sáng tạo" của nhà sản xuất Đài Loan.

Trong suốt 20 năm tham gia thị trường di động, HTC từng có khoảng thời gian dài sản xuất điện thoại cho các công ty khác. Không ít thiết bị do HTC sản xuất chính là nền tảng cho những chiếc smartphone hiện đại ngày nay, bao gồm T-Mobile G1, điện thoại chạy Android đầu tiên ra mắt năm 2008.

Năm 2010, Google giới thiệu dòng sản phẩm Nexus với Nexus One cũng do HTC sản xuất. Những thiết bị thuộc dòng Nexus đều chạy Android gốc, luôn được cập nhật Android mới sớm nhất từ Google. Một số mẫu smartphone nổi tiếng khác cũng do HTC sản xuất như Sony Ericsson Xperia X1 hay Google Pixel/Pixel XL, và để kỷ niệm 20 năm hoạt động của mình, HTC mới đây đã đăng tải đoạn video nhìn lại những thành tựu của hãng trong suốt 2 thập kỷ qua.

HTC là một trong những hãng phân phối mẫu điện thoại 3G đầu tiên, ra mắt một trong những chiếc smartphone đầu tiên tích hợp GPS, và HTC Thunderbolt là thiết bị Android hỗ trợ 4G đầu tiên trên thế giới. Dấu mốc đáng nhớ tiếp theo của HTC gắn với mẫu One M7, thiết bị nhôm nguyên khối đầu tiên sử dụng ăng-ten ngầm.

Trong đoạn video trên, HTC cho rằng "sự tỏa sáng" (Brilliance) là "không bao giờ ngừng theo đuổi". HTC đã kết hợp giữa công nghệ, nhân văn và trí tưởng tượng để tạo ra Vive, hệ thống thực tế ảo sẽ "thay đổi cách sống, học tập, vui chơi, làm việc và tin tưởng của chúng ta".

Theo PhoneArena, 20 năm đầu tiên của HTC đã chứng kiến rất nhiều thay đổi và đột phá trong ngành di động, gồm smartphone, tablet và các thiết bị liên quan. 20 năm tiếp theo có thể mang lại những thay đổi bất ngờ hơn nữa, và HTC mong muốn sẽ là một trong những hãng công nghệ đóng vai trò lớn trong việc đưa những sản phẩm đột phá đó ra thị trường.

Phúc Thịnh