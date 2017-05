Apple mở cuộc "tấn công" mới nhắm vào Android

Apple vừa tung ra một cuộc tấn công mới nhắm vào nền tảng Android, với thông điệp: "Cuộc sống dễ dàng hơn trên iPhone".

Theo BI, Apple đã quay trở lại chiến dịch thuyết phục người dùng chuyển sang sản phẩm của họ từ nền tảng đối thủ - chỉ là lần này mục tiêu của họ là Android chứ không phải Windows.

Nhà sản xuất iPhone đã tung ra một trang web nhằm thuyết phục những người hiện đang sở hữu điện thoại Android mua một chiếc iPhone từ Apple. Trang web với thiết kế đầy màu sắc này bao gồm liên kết mua iPhone cũng như câu trả lời cho các vấn đề như: lí do nào bạn nên làm như vậy (mua iPhone) và các khó khăn của việc chuyển đổi cũng như cách khắc phục.

Một câu hỏi ví dụ: "Liệu sẽ dễ dàng nếu chuyển sang iPhone?".

Và đây là câu trả lời trấn an của Apple: "Vâng, không cần lưu trữ dữ liệu của bạn ở một nơi nào đó trước khi chuyển qua dùng iPhone từ Android. Chỉ cần tải ứng dụng "Move to iOS" từ cửa hàng Google Play và chuyển dữ liệu một cách an toàn".

Nhà sản xuất iPhone đã tập trung vào việc thu hút người dùng Android trong suốt một thời gian dài và CEO Tim Cook cũng thường công bố các số liệu về số lượng người dùng thoát ly nền tảng Android để chuyển sang iOS. Điều này cho thấy Apple rất chú trọng vào việc thu hút người dùng từ nền tảng của đối thủ.

Trước đây Apple cũng đã nhắm mục tiêu là các khách hàng Android khi xây dựng một website chuyên biệt để làm điều này. Tuy nhiên, sau đó công ty đã gỡ bỏ website này. Hai năm trước, Apple phát hành ứng dụng Move to iOS for Android trên Google Play nhằm hỗ trợ người dùng Android chuyển dữ liệu sang iOS. Song song đó, Apple cũng tổ chức huấn luyện cho các nhân viên bán hàng và tổ chức thống kê hiệu quả của chính sách này.

Chính sách mới của Apple làm chúng ta nhớ đến chiến dịch của công ty trong những năm 2000 để thuyết phục người dùng rời bỏ Windows và chuyển sang Mac.

Bạch Đằng