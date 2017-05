3 nguyên nhân khiến giá Bitcoin vượt ngưỡng 2.000 USD

Đâu là những nguyên nhân đứng sau việc đồng tiền ảo Bitcoin có được đà tăng trưởng cực kì nóng và vượt ngưỡng 2.000 USD trong tuần qua?

Theo Fortune, giá trị của đồng tiền ảo Bitcoin vừa vượt mốc 2.000 USD vào ngày 22/5, tức là đã tăng tới 65% chỉ sau 1 tháng. Trong quá khứ, Bitcoin đã có nhiều lần tăng giá mạnh nhưng chưa lần nào ấn tượng được như vậy.

Vậy những nguyên nhân nào đã khiến giá Bitcoin vượt mốc 2.000 USD? Không thể nói được điều gì chắc chắn vì bản chất của Bitcoin là không thể dự đoán được. Tuy nhiên, dưới đây là 3 nguyên nhân chính được trang tin Fortune xác định là đã góp phần tạo ra đà tăng giá đáng kinh ngạc của Bitcoin:

Nhu cầu về tiền tệ kỹ thuật số trên thế giới

Thời điểm Bitcoin vượt mốc 2.000 USD cũng là giai đoạn các nhà đầu tư trên toàn thế giới đang có xu hướng đổ tiền vào những loại tiền tệ kỹ thuật số (tiền ảo). Thực tế là những loại tiền tệ kỹ thuật số như Bitcoin vốn chỉ được tạo ra như một hình thức giao dịch tiên tiến trong thương mại điện tử vào thời điểm ban đầu. Tuy nhiên, các nhà đầu tư hiện đang coi tiền tệ kỹ thuật số là một loại tài sản mới và sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu USD để mua chúng.

Nhiều người đang coi Bitcoin là kênh đầu tư an toàn như vàng.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng đang thấy tiền tệ kỹ thuật số là một kênh đầu tư đáng tin cậy như vàng, tức là giá trị của chúng luôn ổn định dù có bất ổn gì đi chăng nữa. Những bất ổn chính trị gần đây tại Mỹ và Brazil đã khiến giá trị đồng USD và đồng Real (đơn vị tiền của Brazil) giảm. Kết quả là đã khiến người dân ở hai nước này đổ sang mua Bitcoin.

Cuối cùng, Bitcoin được hưởng lợi từ sự bùng nổ gần đây về giá trị của các loại tiền tệ kỹ thuật số khác như Lumens, Ethereum và Litecoin. Mặc dù, việc mua bán các loại tiền ảo này bằng USD hay các loại tiền truyền thống khác không phải là điều gì quá phức tạp nhưng mọi người vẫn thích mua chúng bằng Bitcoin hơn. Nói cách khác, nhiều người đang dùng Bitcoin như là một phương tiện để đầu tư vào các loại tiền ảo khác.

Nhật Bản và Trung Quốc

Vào đầu tháng 4, Chính phủ Nhật Bản đã có một động thái đáng chú ý khi đưa Bitcoin từ một đồng tiền "ngoài vòng pháp luật" thành một loại tiền tệ được công nhận bởi hệ thống ngân hàng. Sự thay đổi này đã tạo ra một làn sóng bùng nổ trong hoạt động giao dịch Bitcoin của các nhà đầu tư nước ngoài tại Nhật Bản. Tác động của làn sóng này đã khiến giá Bitcoin tăng lên.

Ngoài ra, tại Trung Quốc, nơi Chính phủ thường có quan hệ yêu-ghét thất thường đối với đồng Bitcoin, cái nhìn về loại tiền ảo này có vẻ như đang "thoáng" hơn rất nhiều. Theo một báo cáo mới đây từ CNBC, sự chênh lệch giữa giá Bitcoin mua tại Mỹ và Trung Quốc đang giảm đáng kể. Điều này có nghĩa là việc đầu tư vào Bitcoin tại Trung Quốc đang ít rủi ro hơn và cũng thu hút được nhiều người hơn.

Nói cách khác, những nhà đầu tư châu Á, đặc biệt là tại Nhật Bản và Trung Quốc, đang góp phần tạo nên đà tăng giá cực mạnh của Bitcoin.

Sự thổi phồng của truyền thông

Nếu bạn là một người theo dõi thị trường Bitcoin trong một thời gian, bạn sẽ thấy đồng tiền ảo này thường có những đợt tăng giá cực kì ngoạn mục. Những đợt tăng giá thường đến sau nhiều báo cáo của giới truyền thông về giá trị của đồng Bitcoin và tạo ra một chu kỳ thổi phồng giá. Những tin tức "tốt lành" về Bitcoin khiến các nhà đầu tư quan tâm và đổ tiền vào thị trường này, từ đó khiến giá Bitcoin ngày một tăng lên.

Có thể cảm thấy như chúng ta đang ở trong một chu kỳ thổi phồng giá mới của Bitcoin. Giới truyền thông trên khắp thế giới đang bàn tán sôi nổi về sự tăng giá bất thường của đồng tiền ảo này. Và sự kiện Consensus 2017 đang diễn ra tại New York (Mỹ), một hội nghị 3 ngày để bàn luận về những vấn đề của tiền tệ kỹ thuật số, được hứa hẹn sẽ trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết với sự tham gia của IBM và Microsoft cũng như một danh sách dài các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Có nhiều lý do tốt đứng sau sự thổi phồng này của giới truyền thông nhưng chúng ta cũng cần phải thận trọng. Giống như nhiều chu kì thổi phồng trong quá khứ, nhiều người đang cảm thấy cực kì phấn khích đối với Bitcoin, thay vì ngược lại. Điều này có nguyên nhân là do rất ít người có thể hiểu được giá trị thật sự của Bitcoin. Ngoài ra, sự thiếu hụt nguồn cung Bitcoin do tâm lý "găm hàng chờ giá" của những người sở hữu số lượng lớn Bitcoin từ trước đó cũng khiến tâm lý muốn sở hữu loại tiền ảo này tăng lên.

Nguyễn Long