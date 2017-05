Samsung phản hồi việc máy quét mống mắt Galaxy S8 đã bị đánh lừa

Samsung đã có những phản hồi chính thức xung quanh thông tin máy quét mống mắt của Galaxy S8 có thể bị đánh lừa dễ dàng bằng một bức ảnh cùng kính áp tròng.

Theo BRG, quay trở lại thời điểm Samsung ra mắt Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus hồi tháng Tư, một số người đã nghi ngờ rằng việc sử dụng máy quét mống mắt để mở khóa điện thoại có thể không an toàn. Trong khi dòng sản phẩm Galaxy S8 được trang bị một máy quét vân tay thông thường, Samsung vẫn cho phép người dùng tùy chọn để mở khóa điện thoại S8/ S8 Plus bằng cách quét mống mắt. Samsung thậm chí quảng cáo rằng giải pháp bảo mật này của họ còn an toàn hơn quét vân tay của FBI. Song một số người lo ngại rằng công nghệ mà Samsung sử dụng có thể sẽ bị đánh lừa bởi một bức ảnh chụp mắt của người dùng và những lo lắng này hoàn toàn hợp lí.

Hôm thứ Ba vừa qua, một nhóm các chuyên gia bảo mật đã "tấn công" máy quét mống mắt của Galaxy S8 chỉ bằng hình ảnh và kính áp tròng. Chi tiết tại đây.

Dirk Engling, người phát ngôn của Chaos Computer Club (CCC) cho biết: "Quét mống mắt có thể bảo vệ điện thoại chống lại những người hoàn toàn lạ mặt mở khóa nhưng bất cứ ai có ảnh của chủ sở hữu hợp pháp cũng có thể mở khóa điện thoại. Nếu bạn đánh giá dữ liệu trên điện thoại của mình là quan trọng và thậm chí là sẽ dùng nó để thanh toán thì mã pin truyền thống là một phương pháp an toàn hơn".

CCC cũng phát hành cũng phát hành một đoạn video cho thấy những người sử dụng Galaxy S8 không cần gì hơn là một bức ảnh để mở khóa chiếc điện thoại này.

Ngay sau khi video được lan truyền rộng rãi, Samsung đã phát đi một tuyên bố chính thức trên Gizmodo vào chiều thứ Ba: "Chúng tôi đã biết vấn đề này nhưng chúng tôi muốn đảm bảo với khách hàng rằng công nghệ quét mống mắt trong Galaxy S8 đã được phát triển thông qua việc kiểm tra nghiêm ngặt và ngăn chặn các nỗ lực xâm nhập, như sử dụng hình ảnh mống mắt của người dùng. Nếu có tiềm tàng lỗ hổng hoặc có phương pháp mới thách thức những nỗ lực bảo đảm an ninh của chúng tôi bất cứ khi nào, chúng tôi sẽ phản hồi nhanh nhất để giải quyết vấn đề".

Mặc dù tin tốt lành là Samsung đang điều tra vấn đề nhưng vấn đề này không mới vì nó đã được phát hiện ra trong quá trình thử nghiệm Galaxy S8.

Bạch Đằng