"Máy in tiền" Pokemon giúp nhà sản xuất tăng 2500% lợi nhuận

Năm 2016 là một năm thành công của công ty Pokemon: trò chơi Pokémon GO trở thành một hiện tượng toàn cầu, đồng thời phiên bản Pokémon mới cho hệ máy 3DS cũng đạt doanh số bán ra rất tốt.

Với những tin tức tốt lành như vậy, nhiều người sẽ nghĩ lợi nhuận của công ty sẽ tăng gấp đôi, hay gấp ba so với năm ngoái. Nhưng thực tế lại khiến ai cũng phải shock: theo thông tin được biết, lợi nhuận năm 2016 của công ty Pokemon tăng 25 lần, tức là 2500% so với năm ngoái! Vâng, bạn đang đọc đúng rồi đấy. Là 25 lần, chứ không phải 2 hay 3 lần.

Theo TechCrunch, các công ty tư nhân tại Nhật Bản không có nghĩa vụ phải báo cáo tất cả thông tin liên quan tình hình tài chính của họ, tuy nhiên họ lại thường đưa ra một bản thông cáo trên báo chí trong đó có phần tổng kết lợi nhuận thường niên.

Thông cáo của Công ty Pokemon cho thấy, tổng lợi nhuận năm 2015 của hãng là 5.6 triệu USD, giảm thảm hại so với mức 18.4 triệu USD năm 2014, nhiều khả năng là do doanh số bán ra của Pokémon X&Y không như mong đợi. Tuy nhiên, đến năm 2016, doanh thu của hãng đã tăng vọt lên mức 15.92 tỉ Yên, tương đương 143.3 triệu USD, tức là tăng hơn 25 lần năm ngoái.

Chúng ta đều biết, Pokémon là một trong những trò chơi được ví như "máy in tiền". Tới đầu tháng 2 vừa qua, trò chơi này đã mang về cho hãng mức doanh thu đạt con số hàng tỉ. Không có thông tin chính xác về con số này, ví dụ như bao nhiêu phần trăm đến từ các mặt hàng trong game, hay bao nhiêu phần trăm đến từ các đối tác tài trợ và quảng cáo. Một thông tin rò rỉ gần đây cho thấy, hãng đồ ăn nhanh hàng đầu nước Mỹ McDonalds đã vung hàng núi tiền tài trợ cho trò Pokémon GO để dụ người chơi kéo tới các cửa hàng McDonalds bắt Pokémon.

Có vẻ như mức lợi nhuận của công ty sản xuất Pokémon sẽ không dừng ở đây, khi trò chơi mới nhất của họ là Magikarp Jump đang thu hút khá nhiều người chơi, và được một số trang game uy tín đánh giá là một tuyệt phẩm game Pokémon của năm 2017!

Được biết, hiện Nintendo đang sở hữu 32% cổ phần tại The Pokemon Company (công ty Pokemon). Cùng với đó, theo công ty đầu tư ngân hàng CLSA, Nintendo cũng sở hữu tới 10% cổ phiếu của Creatures Inc., một nhà phát triển trí tuệ nhân tạo cho The Pokemon Company.

Tấn Minh