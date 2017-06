Samsung "dội bom" quảng cáo tới người dùng Galaxy S8 bằng thông báo đẩy

Hiện chưa rõ người dùng Galaxy S8 tại Việt Nam có nhận những thông báo quảng cáo dạng này hay chưa.

Theo The Next Web, có nhiều người sử dụng Galaxy S8 đã lên diễn đàn Reddit than phiền rằng Samsung "dội bom" quảng cáo tới người dùng bằng việc sử dụng thông báo đẩy. Trong đó, có người cho biết thông báo quảng cáo đã xuất hiện từ vài tuần qua, tại Hàn Quốc thì mới gần đây. Được biết, thủ phạm chính là dịch vụ Game Optimizing Service.

Thông báo quảng cáo đẩy gây khó chịu trên Galaxy S8

Được cài sẵn trên rất nhiều thiết bị Samsung, Game Optimizing Service giúp cải thiện hiệu suất, tiết kiệm năng lượng trong lúc chơi game. Tuy nhiên, điều khoản mặc định của ứng dụng còn có phần "receive marketing information" (nhận thông tin tiếp thị), đó là lý do người dùng bị nhận thông báo quảng cáo từ dịch vụ trong khi sử dụng.

Điều khiến người dùng khó chịu là khá khó để tắt những thông báo này. Một người dùng phản ánh họ không thể tìm thấy cách vô hiệu thông báo quảng cáo từ Game Optimizing Service.

May mắn thay khi một thành viên Reddit đã tìm ra cách ngừng nhận thông báo: chỉ cần vào phần cài đặt của Game Launcher, bỏ dấu chọn mục Receive Marketing Information (Nhận thông tin tiếp thị) là xong.

Nếu không thấy Game Launcher, kích hoạt nó bằng cách vào Settings -> Advanced Features -> Games -> bật Game Launcher. Sau đó vào Game Launcher rồi làm theo hướng dẫn trên để ngừng nhận thông báo quảng cáo từ Game Optimizing Service.

Phúc Thịnh