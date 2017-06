20 điều khác thường về Elon Musk mà ít người biết tới

Từng bị cha mẹ nghĩ là bị điếc, muốn đánh bom hạt nhân sao Hỏa hay coi AI là kẻ thù lớn nhất của nhân loại là một số trong những điều khác thường về Elon Musk, người đàn ông thiên tài được coi là Tony Stark của đời thực.

Elon Musk luôn là một người ưa suy nghĩ và yêu sáng tạo. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã thường hay mơ mộng và đã thể hiện được tài năng của mình khi tự code được một trò chơi điện tử. Ngoài ra, Musk cũng rất yêu thích kinh doanh và đã tự lập nghiệp sau khi ra trường thay vì chờ đợi cơ hội được ban phát từ một công ty nào đó.

Nhiều niềm đam mê đã tạo nên cảm hứng cho Elon Musk và ngày hôm nay, ông đang quản lý những dự án và công ty tiên phong trong những lĩnh vực mới như Tesla, SpaceX, SolarCity và OpenAI. Mặc dù bận rộn với công việc, ông Musk vẫn có thời gian để dành cho con cái, hẹn hò, xem phim Hollywood và chơi game như những người bình thường.

Dưới đây là 20 sự thật và giai thoại thú vị về Elon Musk được trang Entrepreneur tổng hợp lại, qua đó sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về một thiên tài đang sống trong thời đại của chúng ta:

1. Cha mẹ từng nghĩ Elon Musk bị điếc

Elon Musk hồi nhỏ.

Khi còn là một đứa trẻ, Elon Musk thường hay nhìn về phía xa xăm khi bố mẹ cố gắng nói chuyện với ông và điều này đã khiến họ nghĩ rằng ông gặp khó khăn trong vấn đề nghe. Thậm chí, bố mẹ đã đưa ông đến gặp bác sĩ để cắt bỏ hạch trong họng nhưng tình hình vẫn không có gì thay đổi.

Tuy nhiên, sự thật là Elon Musk chỉ đang ngồi mơ mộng mà thôi. Bà Maye, mẹ của ông của cho biết: "Musk thường thu mình vào trong những suy nghĩ và khi đó, trông thằng bé như thể đang ở trong một thế giới khác vậy. Nếu bây giờ tôi thấy Musk như vậy, tôi sẽ mặc kệ vì biết con mình đang suy nghĩ về thiết kế tên lửa hay thứ gì đó tương tự".

2. Khi còn bé hay bị bạn học bắt nạt

Lớn lên ở Nam Phi, quãng đời đi học của Elon Musk không mấy vui vẻ khi thường xuyên bị bạn cùng lớp bắt nạt và đánh đập. Thậm chí, ở tuổi 41, ông đã phải tiến hành một cuộc phẫu thuật chỉnh lại vách mũi, hậu quả của những lần bị bắt nạt trong quá khứ.

Trong thời gian chờ hồi phục sau phẫu thuật, Elon Musk vẫn cố gắng lên Twitter để chia sẻ những ý tưởng về Tesla dù đang phải dùng thuốc giảm đau.

3. Viết và bán một trò chơi điện tử khi mới 12 tuổi (năm 1984)

Cậu bé Musk, khi đó mới 12 tuổi, đã nhận được 500 USD sau khi Blastar, một trò chơi điện tử do cậu viết đã được công bố mã nguồn trên tạp chí "PC and Office Technology" của Nam Phi. Vào năm 2015, một kỹ sư Google đã viết lại mã nguồn của trò chơi để giúp nó có thể chơi được trên nền tảng HTML5.

Mục tiêu của trò chơi khá đơn giản khi bạn chỉ cần tiêu diệt một con tàu được trang bị nhiều vũ khí hủy diệt của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, đối với một cậu bé ở thời điểm 33 năm trước, việc viết ra được một trò chơi như vậy thật sự đáng nể.

Nói về trò chơi này, Elon Musk không cần khiêm tốn: "Đó chỉ một trò chơi tầm thường thôi, nhưng dù sao vẫn hay hơn Flappy Bird".

4. Trả tiền nhà bằng cách tổ chức tiệc tùng

Elon Musk thời còn đi học.

Elon Musk có tố chất doanh nhân từ nhỏ. Không chỉ tự viết game bán lấy tiền, trong thời gian theo học tại Đại học Pennsylvania (Mỹ), ông tổ chức những bữa tiệc và thu phí 5 USD mỗi người. Nhờ đó, ông có một khoản thu để trang trải tiền thuê nhà. Elon Musk và bạn học là hai người duy nhất sống trong một căn hộ 10 phòng ngủ và họ đã che các cửa sổ lại bằng những túi đựng rác và sơn tường màu sáng. Ông cũng luôn cố gắng để tỉnh táo trong suốt bữa tiệc và không bao giờ uống quá nhiều rượu. Đã có một lần, mẹ của ông là bà Maye đã gõ cửa đúng lúc bữa tiệc đang diễn ra.

5. Ông đã từng bỏ học

Vào năm 1995, Elon Musk ghi tên để theo học tại khoa vật lý của trường Đại học Stanford. Tuy nhiên, chỉ trong 2 ngày, ông đã quyết định rằng Internet có tiềm năng lớn hơn trong việc thay đổi thế giới và đã bỏ học để thành lập Zip 2, một công ty cung cấp bản đồ và hướng dẫn chỉ mục cho các tờ báo trực tuyến.

6. Cha của 5 đứa trẻ

Musk đã có 5 đứa con với người vợ cũ có tên là Justine Wilson. Cặp song sinh Griffin và Xavier sinh vào năm 2004, trong khi cặp sinh ba Damian, Saxon và Kai sinh vào năm 2006. Musk và Wilson còn có một người con trai khác sinh vào năm 2002 và có tên là Nevada, đặt theo tên của một lễ hội âm nhạc nổi tiếng. Tuy nhiên, điều đáng buồn là Nevada đã mất khi mới 10 tuần tuổi vì hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.

7. Ông là Tony Stark của đời thực

Elon Musk chính là nguồn cảm hứng để tạo nên nhân vật Tony Stark trong loạt phim về Người Sắt (Iron Man). Robert Downey, diễn viên đóng vai Tony Stark đã từng được Elon Musk dẫn đi thăm trụ sở SpaceX vào năm 2007. Khi bộ phim Iron Man đầu tiên được phát hành, đạo diễn Jon Favreau đã thừa nhận chính Elon Musk đã truyền cảm hứng để Downey khắc họa thành công Tony Stark. Trong phần 2 của bộ phim Iron Man, Elon Musk có tham gia một vai quần chứng và khán giả đã nhìn thấy ông xuất hiện chớp nhoáng trong một cảnh quay.

8. Ông đã từng gần như phá sản

Giữa cuộc Đại suy thoái và cuộc li dị tốn kém với người vợ đầu Wilson, Musk đã gặp khó khăn về tài chính và phải đi vay nợ từ một số người bạn giàu có. Ông đã đặt 35 triệu USD cuối cùng vào hãng xe hơi chạy điện Tesla để duy trì số cổ phần của mình trong công ty, dù đang không có tiền mặt để chi tiêu. Sau đó, Tesla đã phát hành cổ phiếu và được định giá ở mức hơn 33,4 tỷ USD, trong khi khối tài sản của Elon Musk hiện đang là 12,7 tỷ USD.

9. Ông đang sở hữu một chiếc xe của Jame Bond

Vào năm 2013, Musk đã bỏ ra 866.000 USD trong một cuộc bán đấu giá để có thể sở hữu chiếc xe tàu ngầm Lotus Esprit đã từng xuất hiện trong một bộ phim nói về điệp viên 007 Jame Bond có tên là The Spy Who Loved Me (sản xuất năm 1977). Nói về chiếc xe này, Elon Musk cho biết: "Đối với một đứa trẻ ở Nam Phi, đó thật sự là một điều kinh ngạc khi thấy Jame Bond lái chiếc Lotus Esprit, bấm nút và ngay lập tức biến nó thành tàu ngầm. Tôi đã từng rất thất vọng khi biết nó không thể chuyển đổi như thế ngoài đời thực được. Tuy nhiên, những điều tôi làm hiện nay là nâng cấp nó bằng hệ thống động cơ điện của Tesla và cố gắng khiến nó có thể thật sự biến hình được".

10. Từng là khách mời trong chương trình The Big Bang Theory

Vào tháng 11/2015, Elon Musk đã xuất hiện trong chương trình The Big Bang Theory của đài CBS với tập phim có tên là "The Platonic Permutation". Bộ phim có bối cảnh tại một nhà bếp trong lễ Tạ Ơn và Elon Musk đang mặc tạp dề để rửa bát.

"Tôi đáng ra là đang bán gà tây nhưng đã bị giáng chức vì quá hào phóng trong việc cho khách hàng nước sốt", một lời thoại của Elon Musk trong phim. Tập phim kết thúc bằng cảnh Musk và Howard, một nhân vật trong phim cùng nhau chia sẻ một miếng bánh bí ngô đã bị ăn dở.

11. Sử dụng sơ đồ cây để học nhanh hơn

Elon Musk có nhiều kiến thức trong các chuyên ngành khác nhau và nhiều người đã tự hỏi tại sao ông có thể học tập hiệu quả như vậy. Trong một lần trả lời trên diễn đàn Reddit vào năm 2015, một người dùng đã hỏi Musk về cách học tập của ông.

Elon Musk đã trả lời như sau: "Tôi đang cảm thấy cái đầu của mình bị quá tải! Tôi không thể thực hiện được nhiều việc một lúc và khả năng của tôi cũng kém hơn so với trước kia. Thành thật mà nói, tôi nghĩ mọi người có thể học được nhiều thứ hơn bản thân họ nghĩ. Mọi người thường bỏ cuộc quá sớm mà không cố gắng. Một lời khuyên nhỏ: hãy sử dụng sơ đồ cây để hệ thống hóa kiến thức của bạn, tức là bạn phải đảm bảo tuân theo những nguyên tắc cơ bản như là tìm hiểu về thân và cành cây lớn trước khi tìm hiểu về lá. Nói cách khác, nếu không có những kiến thức cơ bản, những kiến thức chuyên sâu sẽ không có gì để bám trụ vào".

12. Ý tưởng về "loại hình giao thông thứ 5"

Nhân loại đã tạo ra được 4 loại hình giao thông là đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không. Tuy nhiên, Elon Musk đã luôn ấp ủ ý tưởng về một loại hình giao thông thứ 5 đó là giao thông đường ống tốc độ cao Hyperloop.

Loại hình giao thông mới này sẽ không bao giờ bị gián đoạn giữa chừng, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết và sẽ cho phép hành khách có thể đi quãng đường từ Los Angeles tới San Francisco (614 km) chỉ trong vòng chưa tới 30 phút. Nó cũng sẽ tận dụng năng lượng một cách hiệu quả và thậm chí có thể tự nạp năng lượng thông qua các tấm pin năng lượng mặt trời. Điều này khiến cho chi phí khi di chuyển bằng loại hình đường ống Hyperloop thấp hơn so với đường hàng không.

13. Muốn ném bom hạt nhân vào sao Hỏa

Trong lần xuất hiện tại một chương trình truyền hình vào tháng 9/2015, Elon Musk đã được người dẫn chương trình yêu cầu chia sẻ một số ý tưởng để biến tham vọng thuộc địa hóa sao Hỏa thành hiện thực. "Để biến sao Hỏa thành Trái Đất", Elon Musk cho biết, "Chúng ta cần khiến nó ấm lên".

Khi được yêu cầu giải thích rõ hơn, Elon Musk cho biết, "Có nhiều cách để làm điều này. Cách nhanh nhất là thả bom hạt nhân vào hai cực của sao Hỏa". Sau đó, Elon Musk đã giải thích ý của mình thực ra là muốn tạo ra hai mặt trời nhỏ ở hai cực của sao Hỏa thông qua năng lượng hạt nhân.

14. Mong muốn phủ sóng toàn thế giới bằng Internet từ không gian

Vào ngày 15/11 năm 2016, công ty SpaceX của Elon Musk đã nhận được sự cho phép của Ủy ban Truyền thông Mỹ (FCC) để phóng 4.425 vệ tinh có khả năng cung cấp Internet cho toàn thế giới. Hiện nay, đã có hơn 4.000 vệ tinh trong dự án được phóng lên quỹ đạo của Trái Đất.

15. Bí mật để thành công của Elon Musk là luôn giữ sạch sẽ

Khi được một người dùng Reddit hỏi: "Thói quen hàng ngày nào có tác động tích cực nhất đến cuộc đời của ông?". Thay vì những câu trả lời quen thuộc như "dậy sớm mỗi buổi sáng", "cầu nguyện" hay "ngồi thiền", ông Musk đã cho biết thói quen đó chính là "tắm rửa sạch sẽ".

16. Sở hữu những căn biệt thự có trị giá 70 triệu USD ở Bel Air

Sở hữu một căn biệt thự ở Bel Air, khu bất động sản xa xỉ nhất bang California, là không đủ đối với nhà sáng lập Tesla. Musk hiện đang sở hữu tới 5 căn biệt thự ở đây với tổng trị giá lên tới 70 triệu USD. Tất nhiên, những biệt thự này đều thân thiện với môi trường với việc được lắp đặt pin năng lượng mặt trời.

Qua nhiều năm, Elon Musk đã mua được nhiều bất động sản trong khu Bel Air. Vào năm 2012, ông đã mua một ngôi nhà tại đây với giá 17 triệu USD. Tới năm 2013, ông đã tiếp tục mua thêm một ngôi nhà gần đó với giá 7 triệu USD. Sau đó, ngôi nhà này đã được trở thành một ngôi trường tư thục để dạy riêng cho các đứa con của Elon Musk. Từ đó đến nay, ông đã mua thêm 3 căn biệt thự khác cũng trong khu Bel Air.

17. Tin rằng trí tuệ nhân tạo là "kẻ thù hiện hữu lớn nhất" của nhân loại

Musk là một người đặc biệt nhạy cảm đối với những tiến bộ về trí tuệ nhân tạo (AI). Sự thật, ông sợ rằng một ngày AI có thể trở nên mạnh mẽ và đe dọa đến sự tồn vong của con người nếu chúng quá thông minh.

Trong một cuộc phỏng vấn, Elon Musk cho biết bản chất của AI không phải là robot mà là thuật toán máy tính: "Điều quan trọng là nếu chúng ta chỉ tạo ra những thuật toán đơn giản, các chuyên gia AI có thể dừng chúng lại bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu thuật toán phát triển và có thể tự đưa ra quyết định, sẽ không có cách nào để dừng chúng lại".

Musk không phải là người nổi tiếng duy nhất lo sợ về AI. Nhiều lãnh đạo công nghệ và nhà khoa học khác cũng bày tỏ sự lo lắng tương tự như Bill Gates và Stephen Hawking.

18. "The Hitchhiker's Guilde to the Galaxy" là cuốn sách thay đổi cuộc đời Elon Musk

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 4/2017, Elon Musk chia sẻ rằng cuốn sách "The Hitchhiker's Guilde to the Galaxy" của Douglas Adam chính là "bước ngoặt" giúp thay đổi cuộc đời ông. Nội dung cuốn sách kể về những người ngoài hành tinh tới phá hủy Trái Đất, tạo ra những đường hầm cao tốc và tạo ra một siêu máy tính có thể biết được mọi bí ẩn trên thế giới. Thậm chí, Elon Musk còn để tên cuốn sách này trong phần tài liệu tham khảo để tạo ra phần mềm của mẫu xe Tesla Model S.

19. Elon Musk cũng rất có khiếu hài hước

Elon Musk khi đang giới thiệu về Tesla Model 3.

Khi nói đến hài hước, Elon Musk cũng cho thấy mình có năng khiếu trong lĩnh vực này. Khi đặt tên cho Tesla Model 3, Musk cho biết cái tên ban đầu ông thật sự muốn đặt cho mẫu xe này là Tesla Model E "vì một lý do hài hước nào đó". Sự thật là nếu đặt tên theo cách đó, 3 mẫu xe của Tesla sẽ có tên gọi lần lượt là S, E, X và ghép lại sẽ thành SEX (tình dục). Đáng tiếc là do vụ kiện bản quyền tên của Ford, Tesla đã phải đặt tên lại cho mẫu xe là Model 3.

20. Uống 8 lon Diet Coke và nhiều cà phê mỗi ngày

Trong một khoảng thời gian dài, Elon Musk đã uống 8 lon Diet Coke (nước uống có ga không đường của Cocacola) và nhiều cốc cà phê trong một ngày. Musk cho biết đây là cách nhằm giúp ông có thể tỉnh táo và tập trung trong suốt 100 giờ làm việc mỗi tuần để xây dựng và phát triển các công ty.

Đối với một người trưởng thành, tiêu thụ hơn 400 miligram caffeine mỗi ngày có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe, theo nghiên cứu của tổ chức Mayo Clinic. Đối với Elon Musk, lượng caffeine được ông tiêu thụ mỗi ngày đã ước tính lên tới con số 336 miligram, tức là gần tới mức nguy hiểm đối với sức khỏe.

Nguyễn Long