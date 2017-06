Tại sao Amazon chi 13,7 tỷ USD mua chuỗi bán lẻ cao cấp Whole Foods?

Amazon đã mua lại nhà phân phối thực phẩm Whole Foods vào hôm thứ Sáu với giá 13,7 tỷ USD, tương đương 42 USD/cổ phần – mức giá cao hơn 27% so với giá ở phiên giao dịch trước đó. Amazon được gì từ thương vụ này?

Theo Business Insider, có một vài kịch bản có thể xảy ra cho gã khổng lồ về thương mại trực tuyến sau thương vụ này.

Đầu tiên, việc mua lại 440 cửa hàng tại Mỹ của Whole Foods - nhiều cửa hàng trong số đó nằm tại các vị trí quan trọng - có thể hỗ trợ mạng lưới AmazonFresh, dịch vụ giao hàng tạp hoá của công ty.

Trong một bài báo các nhà phân tích của Bernstein cho biết: "Để vận chuyển hàng tạp hoá hiệu quả đến người tiêu dùng, bạn cần các kênh phân phối vật lý gần với người tiêu dùng. Cửa hàng lý tưởng cho điều đó, tất nhiên trong 5 năm nữa, các cửa hàng sẽ rất khác với bây giờ".

Theo các nhà phân tích của Credit Suisse, việc triển khai của AmazonFresh đã chậm hơn dự kiến.

Dịch vụ này cho phép khách hàng đặt hàng trực tuyến, sau đó đặt thời gian để nhận hàng (trong khoảng 15 phút). Cho đến nay, chỉ có hai địa điểm (cả ở Seattle), nhưng AmazonFresh Pickup có thể tăng nhanh sau thỏa thuận hôm thứ Sáu.

Theo Credit Suisse, động thái này có thể cải thiện việc lựa chọn các mặt hàng tạp hóa cho người sử dụng AmazonFresh cũng như tăng cường vị trí trong các cuộc thương lượng giữa Amazon với các nhà cung cấp khác.

Việc mua Whole Foods cũng có thể hỗ trợ cho kế hoạch kinh doanh tạp hóa cá nhân của Amazon – một ngành công nghiệp đang phát triển tại Mỹ và nhiều nước khác. Thương hiệu 365 Everyday Value của Whole Foods đã trở nên phổ biến và Amazon có thể mở rộng nó với dấu ấn của mình.

Bernstein cho biết trong một nghiên cứu rằng việc phát triển kinh doanh nhãn hiệu riêng là "tốn nhiều thời gian" nhưng thương vụ này sẽ giúp Amazon tăng uy tín trong lĩnh vực này.

Bạch Đằng