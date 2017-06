Sắp ra mắt sách về chiếc iPhone đầu tiên

Cuốn sách tiết lộ những câu chuyên chưa từng kể phía sau thành công của chiếc iPhone đầu tiên ra mắt cách đây 10 năm.

Được cố CEO Steve Jobs ra mắt vào ngày 9/1/2007 và bán ra ngày 29/6/2007, iPhone chính là biểu tượng thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp di động. Sau 10 năm, người ta vẫn nhắc đến iPhone như một thiết bị tiên phong, mở ra khái niệm mới về một chiếc smartphone với màn hình cảm ứng thực thụ.

Nếu là tín đồ của iPhone và Táo khuyết kể từ chiếc iPhone ấy, chắc chắn bạn không thể bỏ qua cuốn sách sắp ra mắt mang tên The One Device: The secret history of the iPhone (tạm dịch: Một thiết bị - Lịch sử bí mật của iPhone). Hiện sách bản cứng đã cho đặt trước với giá 18,96 USD trên Amazon, giảm 32% so với giá gốc là 28 USD.

Trang tin The Verge mới đây cũng đăng tải bài viết trích dẫn một đoạn trong sách. Dự án iPhone được thực hiện bởi các kỹ sư được tuyển dụng chỉ vì tinh thần đam mê. "Một vài cuộc hôn nhân đã đổ vỡ vì nó", Andy Grignon, một trong những người tham gia phát triển iPhone đầu tiên chia sẻ.

Ngoài iPhone, sách cũng đề cập một vài thông tin thú vị về chiếc điện thoại iTunes đầu tiên là Motorola Rokr với kế hoạch "dụ" người dùng thấy được sự thuận tiện của iTunes để mua iPod.

Sách còn tiết lộ Apple từng muốn mua Motorola vào năm 2003 nhưng không thể vì giá trị lúc đó của Motorola quá cao. Cũng trong thời gian này, Jobs nhen nhóm ý tưởng về một chiếc điện thoại không cần phụ thuộc quá nhiều vào nhà mạng, ý tưởng này được rất nhiều ủng hộ từ các cộng sự của ông. Đến năm 2004, cố CEO quyết định phát triển chiếc điện thoại của riêng mình, từ đó lịch sử bắt đầu.

Phúc Thịnh