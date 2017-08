Uber bổ nhiệm Tổng Giám đốc Kinh Doanh mới tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Uber mới đây cho biết đã bổ nhiệm ông Brooks Entwistle vào vị trí Tổng Giám Đốc Kinh Doanh khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Theo đó, ông Brooks sẽ chịu trách nhiệm điều hành mảng phát triển kinh doanh, bao gồm lĩnh vực xe tự hành, bên cạnh mảng phát triển doanh nghiệp và tiếp thị trải nghiệm ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Ông Brooks Entwistle – Tổng Giám Đốc Kinh Doanh khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

David Richter, Tổng Giám Đốc Kinh doanh & Phát triển Doanh nghiệp Uber Toàn cầu cho biết với những kinh nghiệm sinh sống và làm việc tại châu Á hơn hai mươi năm qua, việc bổ nhiệm Brooks sẽ củng cố thêm cam kết của Uber trong việc mở ra kỷ nguyên tiếp theo tại khu vực này.

Trước khi gia nhập Uber, Brooks đã làm việc tại tập đoàn The Everstone của Ấn Độ và Nam Á đứng đầu trong lĩnh vực đầu tư tư nhân và bất động sản. Tại đây, ông đã giữ cương vị CEO trong ba năm.

Trước đó, ông từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch công ty Golman Sachs Nam Á, bên cạnh những vị trí ngắn hạn tại The United Nations, McKinsey và tham gia ban quản trị của hàng loạt công ty, tổ chức khác như The Asia Foundation, The Aspen Institute, EmancipAction và YoungLife.

Ông Brooks phát biểu: "Uber là một trong những công ty năng động, sáng tạo với sứ mệnh lớn lao nhất tại châu Á, và tôi rất háo hức được góp mặt vào những bước tiến đầy nỗ lực tiếp theo của Uber khi mở ra những lợi ích mới của việc chia sẻ phương tiện đối với hành khách, tài xế và các thành phố. Sau hai thập niên làm việc tại châu Á, tôi không thể nào khước từ cơ hội tham gia định hình cách di chuyển của cả châu lục này trong hai thập niên tới".

TĐ