Doanh số PC và smartphone giảm khiến Lenovo thua lỗ

Tập đoàn Lenovo (Trung Quốc), nhà cung cấp PC lớn thứ hai trên thế giới, đã thua lỗ quý đầu năm nay (kết thúc vào ngày 30/6) trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và nhu cầu tiêu thụ máy tính và smartphone Lenovo trên toàn cầu đã giảm đi rất nhiều.

Theo dự báo do Bloomberg thống nhất khảo sát về ước tính doanh thu kinh tế thị trường thì Lenovo đã báo lỗ 72 triệu đô la Mỹ trong quý đầu, so với mức lợi nhuận 173 triệu đô vào cùng kỳ năm trước. Mảng PC chiếm 70% tổng doanh thu hàng quý ở mức 7 tỷ USD, ít hơn trước rất nhiều do nhu cầu tiêu thụ giảm.

Cổ phiếu trụ sở chính của Lenovo ở Bắc Kinh đã giảm từ 4,2% xuống còn 3,4% sau khi báo cáo doanh thu vào cuối phiên giao dịch hôm thứ sáu tại Hồng Kông. Theo nhà phân tích Mikako Kitagawa (Gartner), do thiếu hụt nguồn cung linh kiện cho bộ nhớ DRAM, ổ cứng và màn hình LCD đã dẫn đến giá thành của máy tính bị đẩy lên cao và ảnh hưởng xấu đến nhu cầu tiêu thụ trong quý II năm nay. Ông cũng cho biết thêm rằng lượng PC đã giao của Lenovo giảm 8,4% xuống còn 12,2 triệu máy vào quý II (kết thúc vào tháng 6), trong khi HP tăng 3,3% lên 12,7 triệu máy trong cùng khoảng thời gian đó.

Ông Gianfranco Lanci, một nhân viên trong ban quản trị của Lenovo cho biết công ty đã kiểm soát chặt chẽ các đợt giao hàng dòng máy trung cấp nhằm không xảy ra bất cứ hỏng hóc, sự cố nào và giúp bảo toàn lợi nhuận. Ngoài ra, Lenovo còn mua lại mảng thiết bị di động của Motorola Mobility trong năm 2014 và sử dụng thương hiệu Moto để bán sản phẩm. Theo phân tích của Counterpoint Research, doanh số bán điện thoại thông minh trên toàn cầu của Lenovo đã giảm 4% xuống còn 11,8 triệu chiếc. Bên cạnh đó, việc tái cơ cấu doanh nghiệp của trung tâm dữ liệu đã tốn hết 114 triệu USD tiền thuế.

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn Lenovo ông Yang Yuanqing

Tuy nhiên, công ty cũng sẽ cố gắng làm tăng gấp đôi lợi nhuận để xoay sở mảng kinh doanh smartphone bằng cách tập trung hơn vào các thị trường tiềm năng như Bắc Mỹ và Tây Âu. CEO Lenovo Trung Quốc Yang Yuanqing cho biết: "Chúng tôi thấy sự tăng trưởng mạnh ở Tây Âu và cũng đã dự tính mở rộng sang bốn nhà khai thác mạng di động ở Mỹ như Verizon Wireless, AT & T Mobility, T-Mobile và Sprint Corp bởi đây là thị trường tiêu thụ smartphone lớn thứ ba trên thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ. Cuối cùng bạn sẽ thấy doanh số bán smartphone của chúng tôi ở Mỹ sẽ tăng lên nhiều từ quý thứ ba".

Thái Âu