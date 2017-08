Tại sao Samsung hét giá tới gần 1.000 USD cho Galaxy Note 8?

Galaxy Note 8 đã được Samsung ra mắt tại sự kiện đêm qua và mức giá gần 1.000 USD của máy đã khiến không ít người phải nhướn mày. Vậy tại sao Samsung lại có thể tự tin hét giá cao như vậy cho Galaxy Note 8?

Dưới đây là một số suy nghĩ và quan điểm của nhà báo Vlad Sanov của TheVerge về mức giá khá cao của Galaxy Note 8:

Khi tôi nhìn thấy mức giá khởi điểm 930 USD của Galaxy Note 8, tôi đã thật sự cảm thấy bối rối. Chúng ta thường không có nhiều chiếc điện thoại có giá lên tới 900 USD và tôi đang tự hỏi động lực nào đã khiến giá của smartphone lên cao như vậy? Liệu có phải vấn đề thị trường bão hòa đã khiến các nhà sản xuất tìm cách tiếp cận tới những phân khúc giá cao hơn để tăng doanh số? Liệu rằng sẽ luôn có người muốn bỏ ra gần 1.000 USD để mua một điện thoại?

Bằng cách tham khảo ý kiến từ những nhà báo công nghệ khác của TheVerge, tôi đã tổng hợp được danh sách những giả thuyết tốt nhất về lý do Samsung hét giá tới gần 1.000 USD cho mẫu điện thoại cao cấp mới nhất:

- Điều đầu tiên chúng ta cần lưu ý đó là Samsung không tăng giá đột ngột từ 700 USD lên 900 USD. Galaxy Note 7 của năm ngoái đã có giá trên 800 USD và Galaxy S8 Plus trong năm nay cũng có mức giá tương tự. Mức giá này cao hơn đáng kể so với đa số smartphone chúng ta đã từng sử dụng trước đây và cao hơn nhiều so với một số mẫu smartphone cao cấp khác như Moto Z2 Play. Tuy nhiên, thị trường smartphone gần đây đã cho thấy là luôn luôn có khách hàng cho những mức giá cao. Thành công của Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus chính là ví dụ chính xác nhất cho điều này.

- Một lưu ý khác đó là Samsung đã không thật sự bán Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus với mức giá như họ đưa ra ban đầu. Một số lượng lớn chương trình mua hàng và giảm giá đi kèm với mẫu flagship của Samsung đã giúp cho nhiều người dùng tại Mỹ mua được máy với mức giá giảm tới 200 USD. Điều tương tự có lẽ cũng sẽ đúng với Galaxy Note 8 khi Samsung đang hợp tác cùng nhiều nhà bán lẻ tại Mỹ để đưa ra chương trình giảm giá cho những ai đặt trước. Ngoài ra, tại một số thị trường như Mỹ, người dùng Galaxy Note 7 có thể được giảm giá tới 425 USD khi mua Galaxy Note 8 và đó thật sự là một món hời. Như vậy, một phần của câu trả lời dành cho mức giá cao của Galaxy Note 8 đó là bạn sẽ không bao giờ phải bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua máy.

- Một yếu tố quan trọng khác khiến giá Galaxy Note 8 tăng lên đó là các nhà mạng tại Mỹ đang phải thay đổi để phù hợp với chính sách giá cả và hợp đồng giao dịch nội địa của họ. Sự khác biệt giữa mức giá của một chiếc điện thoại 800 USD và một chiếc điện thoại 930 USD sẽ rõ ràng để nhận thấy hơn khi nó được chia thành 24 hóa đơn thanh toán hàng tháng. Hầu hết các nhà mạng tại Mỹ luôn có các khoản phí, điều khoản và điều kiện không thể đoán trước được, vì vậy, bạn không nên cảm thấy quá lo lắng khi hóa đơn của mình bị tăng lên. Tôi không nghĩ đây là một cách tiếp cận thông minh cho câu hỏi của chúng ta vì nó có vẻ không ảnh hưởng tới những ai ở ngoài nước Mỹ. Tuy nhiên, điều này có thể đã góp phần khiến giá smartphone ngày càng cao hơn.

Sẽ không quá khi nói S Pen là thứ giúp dòng Note của Samsung hái ra tiền.

- Tiếp theo, bút S Pen của Galaxy Note 8 thật sự khác biệt. Tôi đã cảm thấy thật sự có lỗi khi từng đánh giá thấp bút S Pen và gọi nó là "một ý tưởng tồi tệ được thực hiện tốt". Tuy nhiên, thời gian đã cho thấy bút S Pen chính là một trong những yếu tố hàng đầu thu hút người dùng tới với dòng sản phẩm smartphone màn hình lớn. Màn hình của Galaxy Note 8 không lớn hơn nhiều so với Galaxy S8 Plus và cụm camera kép cần có thời gian để chứng minh khả năng. Vì vậy, lý do thật sự khiến Samsung vẫn muốn duy trì dòng Note đó là: khả năng viết nhanh và tự nhiên của bút S Pen. Hầu hết những ai đã từng sử dụng bút S Pen đều yêu thích trải nghiệm khi được dùng nó để viết hay vẽ. Samsung biết điều này và họ tin rằng bút cảm ứng chính là điểm kiếm ra tiền trên Galaxy Note 8.

- Không chỉ có giá gần như ngang bằng, Galaxy Note 8 cũng có khả năng làm việc tương tự như nhiều laptop và PC nhờ vào dock DeX Station của Samsung. Trong lễ ra mắt tối qua, Galaxy Note 8 đã trình diễn khả năng thực hiện thành công một cuộc họp hội nghị. Cụ thể, nhờ vào việc được đặt trên dock DeX Station, Galaxy Note 8 đã cho phép người dùng chia sẻ màn hình công việc của họ với những người khác. Ý tưởng về một chiếc điện thoại có thể thay thế laptop thật sự vẫn khiến tôi cảm thấy mơ hồ nhưng rõ ràng là nó có khả năng phát triển. Đừng quên là hệ điều hành Windows của Microsoft sẽ có thể chạy trên một chiếc laptop dùng chip của Qualcomm được ra mắt vào cuối năm nay và Galaxy Note 8 cũng đang dùng chip Snapdragon tới từ Qualcomm.

- Ngoài ra, mặc dù chi phí sản xuất của Galaxy Note 8 có thể khá cao, Samsung vẫn đang định giá của máy một cách công bằng như các sản phẩm trước đây. Chúng ta thường mong rằng các hãng sản xuất sẽ bán những chiếc smartphone được bổ sung hàng loạt tính năng và thông số kĩ thuật mới nhưng với mức giá của năm ngoái. Tuy nhiên, hãy xem xét kĩ rằng màn hình OLED có độ phân giải cao và viền mỏng của Galaxy Note 8 là một cải tiến lớn trong thị trường hiện nay (kể cả smartphone mới của Apple và LG được ra mắt trong tháng 9 tới đây cũng không thể sánh bằng). Samsung cũng trang bị khả năng ổn định quang học cho cả hai camera ở phía sau và đó là một nâng cấp đáng chú ý. Có rất nhiều công nghệ tiên tiến mới được áp dụng trên Galaxy Note 8 và chúng ta chỉ đơn giản là đang trả nhiều tiền hơn để tận hưởng chúng.

Samsung là hãng Android duy nhất tự tin đặt giá cao để tạo cảm giác cao cấp nhằm cạnh tranh với Apple.

- Cuối cùng, nếu bạn so sánh cấu hình của Galaxy Note 8 với các smartphone Android đối thủ khác, bạn sẽ thấy mức giá gần 1.000 USD không phải là quá đáng. Ngoài ra, một yếu tố khác đã bị nhiều người bỏ qua đó là sự trung thành của khách hàng đối với dòng Note và Samsung là thương hiệu Android được yêu thích nhất hiện nay. Galaxy Note 8 sẽ được phát hành vào tháng 9, tức là thời điểm nhiều người mua Galaxy Note 5 hoặc iPhone 6S đang suy nghĩ nên nâng cấp lên smartphone nào. Sự thật là tất cả các nhà sản xuất đều có thể tạo ra một chiếc smartphone có giá gần 1.000 USD nếu muốn. Tuy nhiên, Samsung là hãng duy nhất đã có được vị trí trong lòng người dùng khi họ muốn mua một chiếc smartphone cao cấp giống như iPhone. Đó là cơ sở cho Samsung tự tin đặt ra mức giá gần 1.000 USD cho Galaxy Note 8.

Video cận cảnh Galaxy Note 8 trong 4 phút.

Nếu bạn nghĩ mức giá 930 USD ở Mỹ (giá Note8 ở Việt Nam được đồn đoán là 23 triệu đồng) của Galaxy Note 8 đã là cao, tin đồn về một chiếc iPhone có giá tới hơn 1.000 USD có thể khiến bạn còn kinh ngạc hơn nữa. Tuy nhiên, tôi đang cố gắng để thích ứng với một thế giới nơi giá smartphone ngày càng đắt hơn. Sẽ tới một lúc, tôi phải cố gắng để luôn giữ màn hình của máy không bị trầy xước và không thể cảm thấy quá thoải mái khi đầu tư nhiều tiền vào một thiết bị như smartphone. Ngoài ra, nếu công nghệ trên smartphone không lạc hậu nhanh như các công nghệ khác, tôi có thể sẵn lòng hơn khi bỏ ra 900 USD hay 1.000 USD để mua chúng.

Mặc dù giá của những chiếc smartphone hàng đầu, kể cả Android và iOS, đã tăng dần trong nhiều tháng qua, không phải ai cũng đang chia sẻ chung nỗi thất vọng với tôi. Rõ ràng là vẫn có nhiều người sẵn sàng bỏ nhiều tiền hơn để mua được chiếc smartphone khiến họ cảm thấy yêu thích.

Một điều thú vị khác nữa đó là tháng 9 tới đây sẽ là một trận chiến khốc liệt giữa Samsung và Apple. Không chỉ là cuộc đua doanh số giữa Galaxy Note 8 và iPhone 8, hai hãng công nghệ này sẽ còn phải đem nhau ra tòa để giải quyết vụ kiện bản quyền tồi tệ nhất trong lịch sử pháp lý của họ.

Lưu ý: bài viết kể trên được viết theo quan điểm của nhà báo Vlad Savov tới từ trang công nghệ TheVerge. VNReview chỉ dịch lại nguyên văn.

Nguyễn Long