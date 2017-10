Mảng điện thoại của LG vẫn tiếp tục thua lỗ

Theo PhoneArena, LG mới đây đã công bố kết quả kinh doanh của mình trong 3 tháng quý 3 từ tháng 7 đến tháng 9 trong đó bộ phận di động bị lỗ 331,17 triệu USD.

Với con số dành cho mảng di động, nhà sản xuất Hàn Quốc đành "cứu vớt" vào doanh thu tăng 8% so với năm ngoái và 4% so với quý trước. Mức lỗ cũng ít hơn 13%. Tại Hàn Quốc, sản lượng smartphone của LG trong quý 3 tăng 44% so với năm ngoái.

Có thể thấy dù khá nỗ lực nhưng mảng di động của LG vẫn khó khăn chồng chất. So với quý 3 năm 2014 với 16,8 triệu smartphone bán ra, con số đó của LG trong năm nay là 13,7 triệu, giảm 18,4%. Từ năm ngoái đã thất bại với thiết kế module trên LG G5, G6 năm nay không có Snapdragon 835 và còn nhiều nguyên nhân khác khiến LG liên tiếp thua thiệt trong thế giới smartphone.

Viễn cảnh tương tự rất có thể sẽ lặp lại trong năm sau khi Samsung đã độc quyền đợt đầu tiên cho lô vi xử lý Snapdragon 845. Trừ khi LG tạo ra một thứ gì đó thật đặc biệt cho G7, còn không doanh thu của hãng trong năm sau vẫn sẽ ảm đạm như hiện tại.

Phúc Thịnh