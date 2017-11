Sau nhiều năm vắng mặt, HTC sẽ quay lại làm camera kép vào năm sau với áp lực phải làm nổi bật hơn các đối thủ

Ngay sau khi ra mắt U11 Plus, HTC tiếp tục lên kế hoạch trình làng mẫu smartphone mới trang bị camera kép theo xu hướng.

Theo Android Authority, CEO HTC Chialin Chang xác nhận công ty đang ấp ủ kế hoạch ra mắt sản phẩm mới có camera kép và nhấn mạnh rằng HTC sẽ tìm ra cách giúp hệ thống camera của họ trở nên khác biệt và nổi bật hơn so với thị trường hiện nay: "Chúng tôi chắc chắn sẽ ra mắt smartphone có camera kép vào năm tới, nhưng chúng tôi cần phải tìm ra cách để làm nổi bật tính năng này".

HTC lần đầu tiên tham gia vào thị trường điện thoại thông minh có camera kép vào năm 2011 với mẫu Evo 3D. Với ý tưởng khác biệt lúc bấy giờ với hai ống kính máy ảnh tạo ra hiệu ứng 3D nhưng dù cố gắng hết sức, chiếc điện thoại này vẫn không mấy thành công.

Ba năm sau, HTC vẫn nỗ lực cho ra thế hệ smartphone camera kép tiếp theo là One M8, không lặp lại "bước xe đổ" tạo hình ảnh 3D như trước, lần này họ tập trung vào các hiệu ứng bokeh. Sau đó, vào năm 2015 họ lại tiếp tục cho ra One M9 Plus vẫn duy trì Dual Camera, nhưng lần này HTC quyết định chăm chút cho một camera chính. Dù thế nào đi chăng nữa, doanh số của HTC cũng không mấy khả quan.

Và mọi thứ đã thay đổi mạnh mẽ kể từ khi iPhone 7 Plus ra mắt, hệ thống máy ảnh kép trở nên phổ biến hơn trên các flagship. Xu hướng camera kép trên smartphone khi các nhà sản xuất Android khác đều đồng loạt trang bị camera kép cho smartphone của mình từ cận cao cấp đến flagship như Asus, Samsung, LG,... Tuy nhiên mỗi hãng có cách xử lí và sử dụng hệ thống máy ảnh ấy theo những cách khác nhau.

Như vậy, vẫn còn quá sớm để xác định mẫu điện thoại thông minh bí mật của HTC sẽ bao gồm những gì, liệu họ có đủ khiến nó trở nên thu hút giữa một thị trường smartphone đang dần bão hòa.

Thái Âu