Chỉ vì iPhone X lên kệ muộn, lợi nhuận Foxconn giảm tới 39% trong Q3/2017

Hon Hai, công ty sở hữu thương hiệu Foxconn vừa công bố báo cáo lợi nhuận Q3/2017 giảm tới 39%. Không ngoài dự đoán, Foxconn đổ lỗi cho chính Apple vì bán iPhone X quá muộn dẫn tới doanh số bị ảnh hưởng.

Theo Bloomberg, báo cáo kinh doanh Q3/2017 tính tới cuối tháng Chín của Foxconn ghi nhận mức lợi nhuận 696 triệu USD, giảm 39% so với cùng kỳ và thấp hơn rất nhiều dự báo 1,2 tỷ USD trước đó của chuyên trang tài chính.

Foxconn hiện đang là đối tác sản xuất chính cho bộ đôi iPhone X và iPhone 8 Plus của Apple.

Trước tình hình doanh số iPhone 8 và 8 Plus tiếp tục ảm đạm, Foxconn gần như đã bỏ kỳ vọng doanh số iPhone 8 có thể bù đắp cho khoản lỗ trong Q3/2017. Tuy nhiên, hãng sản xuất và lắp ráp iPhone tin tưởng, doanh số và lợi nhuận sẽ tăng trưởng trở lại, thậm chí mạnh mẽ hơn vào quý sau.

Tại thời điểm này, iPhone X vẫn đang được sản xuất với quy mô lớn nhằm đám ứng nhu cầu thị trường. Dự kiến, sản lượng sẽ đuổi kịp nhu cầu thị trường vào đầu năm 2018.

Một trong những lý do hàng đầu khiến iPhone X lên kệ chậm hơn so với bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus chính là công nghệ phức tạp đằng sau camera TrueDepth, hỗ trợ tính năng Face ID và màn hình OLED cao cấp.

Bầu trời tươi sáng sẽ rộng mở hơn vào đầu năm 2018

Bloomberg dự báo, lợi nhuận của Foxconn trong năm tới có thể bị ảnh hưởng bởi các đối tác Trung Quốc, trong đó có Huawei và Oppo. Các hãng này đều tự lắp ráp sản phẩm và không hợp tác với Foxconn để sản xuất quy mô lớn.

Mặc dù vậy, iPhone X một lần nữa sẽ là cứu cánh tuyệt vời cho Foxconn. Khi hiệu suất bán hàng iPhone X được cải thiện trong thời gian tới, Foxconn sẽ nắm trong tay nguồn doanh thu khổng lồ từ phía đối tác Apple.

Trước đó hồi đầu năm nay có nguồn tin cho rằng, Apple đã hạ yêu cầu với hệ thống Face ID để thúc đẩy sản lượng máy cao hơn. Phản pháo lại cáo buộc trên, Apple khẳng định không đánh đổi chất lượng và độ chính xác để tăng sản lượng. Bên cạnh đó, Apple cũng tiết lộ đã nỗ lực cùng các đối tác đẩy nhanh tốc độ sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tiến Thanh