Có đến 2 phiên bản iPhone X khác nhau, bản chạy chip Intel trội hơn Qualcomm do có bàn tay can thiệp của Apple

Có một chi tiết nhỏ về iPhone X mà Apple vẫn còn che đậy đến giờ, đó là có đến 2 bản iPhone X khác nhau dựa theo loại modem băng tần (phần xử lý những kết nối dữ liệu di động) từ 2 công ty khác nhau là Intel và Qualcomm. Tùy vào thị trường và nhà mạng, máy sẽ sử dụng modem Qualcomm hoặc Intel theo thị trường và nhà mạng mà bạn chọn, và hiệu năng kết nối của hai phiên bản này không thật sự giống nhau cho lắm.

SpeedSmart, một công ty với rất nhiều dữ kiện về phần test tốc độ kết nối được thu về từ nhiều người dùng khác nhau thông qua ứng dụng của họ đã cho thấy một chút khác biệt về tốc độ kết nối giữa hai phiên bản iPhone X sử dụng modem Intel và Qualcomm dù là sử dụng chung một mạng di động. Thật bất ngờ là Intel, vốn bị coi là kẻ đi sau Qualcomm trong thị trường di động, lại cho một tốc độ kết nối nhanh hơn.

Nhưng trước khi đi sâu vào kết quả, cần phải lưu ý 2 điều quan trọng sau:

1/ Những kết quả này chỉ nhằm để đo lường tốc độ kết nối, sẽ không có sự khác nhau về vị trí, vạch sóng hay băng tần 4G LTE và kết quả của cuộc thử nghiệm này cũng cho ra sự chênh lệch không quá lớn. Vì vậy hãy khoan đưa ra những kết luận vội vàng.

2/ Cần lưu ý rằng Apple đã tự tay giới hạn hiệu suất của modem Qualcomm nhằm giảm đi sự khác biệt giữa hai phiên bản. Mặc dù chúng ta vẫn chưa biết rõ cụ thể sự tình, nhưng Apple đã vô hiệu hóa những công nghệ LTE tiên tiến trên modem của Qualcomm còn Intel thì không. Sự phức tạp trên thiết kế của modem có lẽ cũng là phần nào nguyên nhân làm chậm đi hiệu năng LTE của phía Qualcomm.

Và sau đây là kết quả cụ thể: Sử dụng mạng AT&T và T-Mobile, là hai nhà mạng đều hỗ trợ hai mẫu iPhone X dùng modem Qualcomm và Intel, thì kết quả là phía Intel cho một tốc độ nhanh hơn. Phía mạng AT&T, iPhone X Intel có tốc độ trung bình là 30.13Mbps, trong khi đó iPhone X Qualcomm có tốc độ trung bình là 27.46Mbps. Về mạng T-Mobile, phiên bản Intel đạt tốc độ trung bình là 33.34Mbps còn bản Qualcomm thì đạt tầm 26.54Mbps.

Khá là trái ngược với kết quả từ Cellular Insights khi thử nghiệm trên mẫu iPhone 7 Plus năm ngoái. Phần thử nghiệm đã được diễn ra trong những điều kiện giống thật nhất có thể và kết quả là phiên bản iPhone 7 Plus Qualcomm đã cho ra kết quả tốt hơn so với phiên bản Intel. Thoạt nhìn, với bài test ở trên thì có lẽ năm nay kết quả đã bị đảo lộn mất rồi.

Theo BGR

Trương Văn Thuyết

http://bgr.com/2017/11/14/iphone-x-speed-test-att-vs-t-mobile-qualcomm-vs-intel/