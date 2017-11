Startup Việt đang thu hút ứng viên bằng phúc lợi... phi tài chính

VietnamWorks (Navigos Group) vừa công bố bản báo cáo "Startup tuyển dụng nhân tài – Làm thế nào để thành công?" dựa trên kết quả khảo sát được thực hiện đối với các doanh nghiệp startup (khởi nghiệp) tham gia Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - TECHFEST 2017 và dữ liệu từ Navigos Group.

Khảo sát đã ghi nhận những tín hiệu tích cực về cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp startup trong thời gian tới. Theo kết quả khảo sát này, 54% doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong vòng 3 tháng tới; 17% doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong 3 – 6 tháng tới và 11% doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong 6 – 12 tháng tới. Trong đó, một số doanh nghiệp cho biết họ có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên.

Miền đất hứa cho sinh viên mới ra trường...

Kinh nghiệm việc làm không phải là yếu tố tiên quyết. Cụ thể, có 35% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết họ cần tuyển những ứng viên mới tốt nghiệp đại học. 12% doanh nghiệp nói rằng họ không quan tâm đến kinh nghiệm trước đó của ứng viên. Qua đó có thể thấy các sinh viên mới ra trường là những ứng viên nhiệt huyết, có tinh thần học hỏi, có khả năng thích nghi với môi trường biến động trong startup. Đồng thời, tuyển dụng ứng viên mới tốt nghiệp cũng có thể phù hợp hơn với ngân sách của các doanh nghiệp khởi nghiệp này.

Hạn chế về ngân sách lương là thách thức lớn nhất trong tuyển dụng đối với startup Việt. Trong đó, có tới 49% doanh nghiệp tham gia khảo sát nhận định rằng yếu tố về lương là trở ngại lớn nhất của startup khi tuyển dụng. Ngoài ra, startup Việt còn gặp trở ngại do thiếu kinh nghiệm và chưa có quy trình rõ ràng trong tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và phát triển nhân viên (18%); các startup đánh giá ứng viên không gắn bó, chưa đủ nhiệt huyết, chưa đạt yêu cầu về chuyên môn và chưa hình thành văn hóa làm việc cho startup (17%).

Do không cạnh tranh được với các công ty lớn về lương, doanh nghiệp startup tập trung mang đến cho nhân viên những lợi ích hấp dẫn khác, tập trung vào tâm lý người trẻ muốn thử sức và thể hiện bản thân. Theo kết quả khảo sát, 59% doanh nghiệp startup cho rằng điều thu hút ứng viên làm việc tại công ty họ là do công việc phù hợp với ứng viên, cách ứng viên được đối xử và ghi nhận, cơ hội phát triển và môi trường làm việc thú vị. Chỉ có 21% start up cho biết họ thu hút ứng viên bằng cơ hội chia sẻ lợi nhuận, lương, thưởng và phúc lợi xã hội khác.

Làm thế nào để tuyển dụng và giữ chân nhân tài?

Trong khuôn khổ chương trình "Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2017", sự kiện thường niên do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì diễn ra tại Hà Nội ngày 14/11 và 15/11 vừa qua, bà Nguyễn Phương Mai, Giám đốc điều hành của Navigos Search (thuộc Navigos Group) chia sẻ: "Trước hết, startup cần xây dựng đội ngũ lãnh đạo lý tưởng đối với nhân viên trẻ, những người lãnh đạo có thể lắng nghe và truyền cảm hứng đến nhân viên. Một giải pháp rất quan trọng là xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng từ chính truyền thông nội bộ, với chính những nhân viên hiện tại của công ty. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần có chính sách riêng cho đội ngũ nhân sự nòng cốt, tối ưu hóa quy trình tuyển dụng và đa dạng nguồn tiếp cận ứng viên tài năng".

TM